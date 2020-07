“Significa mermar en algo el abuso más dañino que sufre la población”. “Es lamentable la presión que se ejerció contra diputados de RN y de la UDI”.

Valparaíso. 08/07/2020. La diputada del Partido Comunista (PC), Karol Cariola, sostuvo tras la votación en la Cámara Baja a favor de la reforma constitucional que posibilita el retiro del 10% de las pensiones desde las AFP, que como Bancada Parlamentaria comunista “valoramos esta situación que se ha dado por parte de la oposición, porque actuar unidos da frutos y da resultados. Hemos entregado una propuesta, una vez más a este gobierno y hemos recibido un portazo”.

Enfatizó que “hemos recibido de vuelta un lobby descarado en representación de las AFP por parte de los ministros de Estado. Es lamentable la presión que se ejerció contra diputados de RN y de la UDI que se decidieron a apoyar este proyecto porque son conscientes de lo que está pasando en los territorios, donde se está pasando hambre”.

El diputado de la bancada, Daniel Núñez, presidente de la Comisión de Hacienda de la Cámara de Diputadas y Diputados, sostuvo en su intervención en Sala que “ya no anda el hombre del maletín de la ley de pesca, probablemente no esté SQM haciendo el lobby directamente con algún ministro. No es necesario porque ahora es el propio Presidente de la República quien manda a defender el negocio y los privilegios de las AFP”.

La legisladora del PC, Camila Vallejo, valoró la aprobación, pues “esta medida viene a dar una contribución, una solución real a un grupo de familias que están ahogadas en deudas, que no tienen cómo comprar medicamentos y el pan del día a día”.

En la misma línea, el diputado Hugo Gutiérrez agregó que “hicimos lo correcto y lo hicimos pensando en las chilenas y chilenos que hoy están ansiosos de poder retirar el 10% acumulado en sus fondos. Hoy es una gran oportunidad para el Parlamento chileno”.

Para la diputada Carmen Hertz, autorizar el retiro de los fondos, “significa mermar en algo el abuso más dañino que sufre la población, como lo es el zarpazo que se le da mensualmente a sus salarios que significa dineros frescos para los grandes grupos empresariales, que se prestan entre ellos y entre las empresas de seguros que son relacionadas”.

“Endeudar no es gobernar. Ya basta de favorecer a los que económicamente ya son los más favorecidos. A causa de la pandemia hemos visto cómo el gobierno ha dado como solución que las consecuencias de la pandemia la paguen ellos mismos con sus seguros de cesantía, con una supuesta ley de protección al empleo que de protección tiene poco”, agregó la diputada comunista Marisela Santibáñez.

El diputado de la misma colectividad, Boris Barrera, declaró: “Yo les pregunto ¿en qué mundo viven? Porque parece que el ex ministro (Jaime) Mañalich no es el único que no sabe cómo viven los chilenos y chilenas. Aquí de fondo hay otro problema, que es la Constitución, la que debemos acabar para terminar con el abuso, los privilegios y el robo”.