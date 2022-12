“La derecha está subida arriba del piano”: Lautaro Carmona

El secretario general del PC apuntó así a la cerrazón de la oposición a que el órgano que redacte la nueva propuesta de Constitución sea cien por ciento electo. El dirigente insistió en que “es fundamental que ese cuerpo representé la soberanía ciudadana, que sea de acuerdo a los votos del pueblo, y no de unos partidos o de lo que diga la derecha”. Advirtió que si no se llega a puerto en las negociaciones entre partidos “habrá que recurrir a un plebiscito”. Paralelo a las conversaciones, Carmona planteó la necesidad de activar desde ahora cabildos autoconvocados para que “se empiece a discutir en los espacios, en los territorios, en los sindicatos, entre los estudiantes, entre los artistas” los contenidos de una nueva Carta Magna. “Si no lo hacemos pronto, la dispersión vendrá en los contenidos”, subrayó.