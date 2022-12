Cristina Fernández apuntó al “Partido Judicial”, al sistema de «lawfare»

Compartir

Frases de la respuesta de la vicepresidenta argentina ante la condena a seis años de prisión e inhabilitación por “administración fraudulenta”.

Agencias. “Página12”. Buenos Aires. 06/12/2022. “Tal cual lo anunciamos esta mañana, tal cual lo dijimos el 2 de diciembre de 2019, la condena estaba escrita”. Así recibió Cristiana Fernández de Kirchner, vicepresidenta de Argentina, la sentencia de funcionarios judiciales por supuesta “administración fraudulenta” en unos proyectos viales, y la condena a seis años de prisión e inhabilitación.

Y al igual que diversos sectores de la sociedad argentina, del Gobierno y del movimiento social, apuntó a la existencia de “una mafia, un estado paralelo”, arraigada en grupos conservadores y empresariales, destinada a golpear a sectores progresistas y a ella particularmente. De hecho, como lo informó el Gobierno, medios de prensa y parlamentarios, hubo intercambio de mensajes y un extraño viaje de jueces, funcionarios y representantes del Grupo Clarín, el diario ultraconservador, cuando se estaba decidiendo la condena de la vicepresidenta.

Un Tribunal, sobre el cual se han levantado sospechas de cómo actúo, condenó a la líder argentina por desfraudación al Estado, pero la absolvió del delito de asociación ilícita.

En base a la insistencia de pruebas y argumentos judiciales, y en razón de irregularidades y episodios extraños en torno del proceso, Cristiana Fernández apelará a la condena.

Frases destacadas de la reacción de Cristina Fernández de Kirchner.

“Tal cual lo anunciamos esta mañana, tal cual lo dijimos el 2 de diciembre de 2019, la condena estaba escrita. No es que fuéramos clarividentes o adivinos, era mucho más sencillo. Si en una causa en la cual un juez, el inefable Julián Ercolini, se había declarado incompetente y la envió a Santa Cruz; y luego 8 o 9 años después, cuando asumió el gobierno de Mauricio Macri, la resucita por una denuncia del entonces funcionario Javier Iguacel. Inclusive después de que fue analizada, juzgada y sobreseida en el sur. Está claro que cuando hace eso un juez .y no estuvo solo por fue ratificada esta conducta por todas las instancias superiores, hasta la Corte Suprema- la idea era condenarme”.

“Lo raro es que la condena de hoy es por ‘administración fraudulenta’. Como ustedes me habrán escuchado durante los alegatos, y así lo hice (en) mi defensa, probé que de acuerdo a la Constitución yo no tengo el manejo ni de las leyes del Presupuesto, que son aprobadas por diputados y senadores. Tampoco el Presidente administra y ejecuta el Presupuesto. Después de la reforma de 1994, quien tiene el deber jurídico de administrar y ejecutar el Presupuesto es el Jefe de Gabinete. En este juicio solo declararon como testigos y no es que quiera decir que fueron responsables”.

“A lo largo del juicio se probó que ninguna de las mentiras que dijeron los fiscales Luciani y Mola en su alegato histriónico eran ciertas. A punto tal que cuando les tocó replicar cado uno de los hechos, de los documentos, de las pericias, de los testimonios que se desarrollaron durante el juicio no pudieron replicar nada”.

“Esta condena no es una condena por las leyes de la Constitución o el Código Penal, esta es una condena que tiene su origen en un sistema de lawfare, también lo he llamado ‘Partido Judicial’. Pero esto es un Estado paralelo y mafia, mafia judicial. La confirmación de un sistema paraestatal, donde se decide sobre el conjunto de los argentinos por fuera de los resultados electorales”.

“El presidente de la Nación hizo mención ayer en una cadena nacional. Yo estaba en Calafate y empecé a recibir mensajes sobre un sitio en el que se publicaron los chats de un conjunto de personajes sobre un hecho que tuvo lugar el 17 de octubre, son esas casualidades. Un viaje en un avión privado a la estancia de Joe Lewis, el ciudadano británico que tiene secuestrado el Lago Escondido”.

“En ese viaje, viajaron cuatro jueces. Juan Mahiques, un juez de Casación puesto a dedo por Mauricio Macri, nunca concursó para su cargo. El otro era Julián Ercolini, el juez que instruyó esta causa. Mahiques es el padre del fiscal Mahiques que instruyó en esta causa también. Y el juez Yadarolla y Cassyals. Si uno mira, está todo el fuero federal. Faltaría la Cámara en lo Civil y Comercial, pero se la conoce como la ‘Cámara en lo Comercial y Clarín’”.

“Además iban dos funcionarios del jefe de Gobierno Horacio Rodríguez Larreta, su ministro de Seguridad, Marcelo D’Alessandro a quien recuerdo muy bien porque fue quien puso las fallas en mi casa, cuando sucedieron los episodios después del atentado. Además, días posteriores al atentado contra mi vida, hizo acciones de Inteligencia sobre toda la gente que entraba y salía de mi edificio”.

“D’Alessandro es además, por su cargo, quien controla a los vendedores ambulantes que van por toda la ciudad. ¿Recuerdan la banda de vendedores ambulantes que terminaron atentando contra mi vida? El otro funcionario de Larreta fue el jefe de los fiscales de la Ciudad, Juan Mahiques. Hijo de Carlos Mahiques, hermano del fiscal de la causa de Vialidad. Son la familia judicial en su máximo esplendor”.

“En el propio tribunal (TOF 2) que me juzgó a mí. El camarista Hornos -quien va a tomar la apelación de esta sentencia- es el tío de la señora del presidente del tribunal (Rodrigo Giménez Uriburu) que me condenó. También recordemos que es el jugador del equipo Liverpool, donde también juega el fiscal Luciani, ¿en dónde? en la quinta de Macri. ¿Qué otro jugador hay en ese equipo? Mariano Llorens, que está en la Cámara Federal, donde siempre fallan condenándonos”.

“Este es el sistema que hoy está funcionando bajo la pomposa y falsa denominación de Poder Judicial. Un Partido Judicial, una mafia, un estado paralelo. ¿Quién pagaba el avión? Era el Grupo Clarín, Magnetto, a través de sus personeros. Jorge Rendo, al que no hay político ni juez que no lo conozca, el operador todo terreno de Magnetto y el Grupo Judicial”.