Acerca de “El marxismo en Chile y la Igualdad”, texto de Paula Vidal Molina

Santiago. 06/12/2022. Gran parte de la izquierda chilena, especialmente desde la segunda década del siglo XX, se definió como marxista. Ahí el origen de la decisión de enfocarse en la izquierda marxista chilena que, en gran parte, estuvo representada por los partidos Comunista y Socialista, aún después de la década de 1950, en que se hacen escuchar una multiplicidad de voces en su interior, hasta el golpe cívico militar en 1973.

Existe un legado de la izquierda para comprender teóricamente la noción de igualdad. Esta es la única que apunta contra la raíz de la causa generadora y reproductora de varios tipos de desigualdades: el capitalismo.

Creemos que la noción de igualdad posee una fuerza teórica e histórica capaz de dar cuenta de las causas que generaron sentimientos de indignación en intelectuales, políticos y en el movimiento obrero y popular respecto de distintos momentos históricos, y que hoy sigue vigente su energía comprensiva y su potencia transformadora de las condiciones de vida ofrecidas por el capitalismo. De ahí la intención de este libro de poner en movimiento algunas palabras y nociones como la de igualdad, que pueden ayudar a esbozar otra forma de sociabilidad, divergente de la hoy imperante, y que acoja lo que la tradición de la clase trabajadora y el movimiento popular, la izquierda chilena del siglo XX, hizo suya.

El interés del libro se centra en indagar su acervo teórico, distanciándose de las interpretaciones contemporáneas que hablan de lecturas dogmáticas, vulgares, religiosas o reduccionistas sobre el marxismo que habrían hecho los partidos Comunista (PCCH) y Socialista (PS) y sus intelectuales orgánicos de la época, asumiendo la tarea de rastrear el tipo de concepción que utilizaron para remitir a la igualdad. Es decir, ¿qué ha pensado tradicionalmente la izquierda marxista chilena acerca de la igualdad? ¿Qué clase de igualitarismo defendió? ¿Cuáles fueron sus fuentes teóricas y las demandas de las luchas políticas concretas? No es obvia la preocupación que tuvo esa izquierda por preguntarse acerca de lo que implicaba teóricamente la comprensión de la igualdad, que no era reductible a unos cuantos contenidos o demandas históricas. Sin embargo, no invalida una posible comprensión acerca de que tales demandas económico-sociales y políticas, planteadas por esa izquierda durante el siglo XX, fueran expresión de nociones explícitas o implícitas de igualdad que tanto el partido Comunista como el Socialista manejaban e intentaban socializar entre sus cuadros y el resto de la sociedad.

Así, en este libro se abordan dos grandes campos: a) se señala resumidamente el tipo de demandas político-sociales concretas exigidas por la izquierda marxista chilena durante el período 1960-1973, como forma de materializar en el campo político la noción de igualdad y; b) especialmente se adentra en la comprensión teórica que sustenta la noción de igualdad en el Partido Comunista y el Partido Socialista de Chile. Este acercamiento nos permite dilucidar elementos de comprensión que distinguen entre lo político-contingente y lo teórico-analítico de la izquierda marxista chilena y, a la vez, permite comprender las particularidades que asume la noción de igualdad en Chile como expresión de un país periférico, donde las desigualdades a lo largo del siglo XX generaron la posibilidad de constituir alternativas políticas para darle solución.

El aporte del texto se juega en cómo fue concebida y comprendida teóricamente la noción de igualdad por “sujetos” o “entidades colectivas”, en este caso algunos de los partidos políticos de la izquierda marxista chilena. ¿Qué es lo innovador de esta aproximación? En lo fundamental, podríamos apuntar a dos grandes factores: la falta de preocupación por parte de los intelectuales chilenos, en las últimas dos décadas, en torno a lo teórico-conceptual del marxismo; y segundo, la necesidad de relevar un concepto de uso en la izquierda chilena, que no ha sido profundizado ni por los trabajos historiográficos chilenos recientes, que toman a la izquierda por objeto, pero tampoco por los trabajos filosófico-normativos que centran su atención en la idea de justicia social.