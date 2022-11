Los saludos recibidos en El Siglo, por el Premio a la Trayectoria en Memoria y DDHH

Compartir

Se hicieron llegar abrazos y reconocimientos, por el galardón entregado por el Museo de la Memoria y los Derechos Humanos y el Colegio de Periodistas de Chile.

Equipo “El Siglo”. Santiago. 24/11/2022. Jorge Arrate, ex candidato presidencial y ex ministro:

Merecido Premio de Memoria y Derechos Humanos al diario El Siglo. Felicitaciones a todo su equipo de trabajo.

Guillermo Teillier, presidente del Partido Comunista:

Le hago llegar un abrazo cariñoso y de orgullo a todas y todos los integrantes del equipo de El Siglo por el honroso y merecido premio que recibió el periódico que durante 82 años ha promovido y defendido los derechos humanos, ha investigado e informado para preservar la memoria, y ha estado junto al pueblo, los trabajadores, las y los luchadores de derechos humanos y junto a los proyectos transformadores. No se debe olvidar que muchas y muchos periodistas y trabajadores de El Siglo fueron ejecutados, desaparecidos, torturados, encarcelados y exiliados. Es un premio a la constancia y el esfuerzo que mantiene vigente a El Siglo con su mensaje y su continuidad en informar sobre los derechos humanos y la realidad de nuestro país, con veracidad y compromiso.

Víctor Hugo de la Fuente director de Le Monde Diplomatique Chile:

Estimado Hugo Guzmán director de El Siglo. Reciba usted y todo el equipo las mayores felicidades por el tan merecido premio Trayectoria Periodismo Memoria y DDHH. El Siglo ha jugado un gran rol -y lo sigue jugando- en denunciar las atrocidades y la represión, al mismo tiempo que defiende las libertades y los intereses populares. Que sigan en esa línea. El aporte de El Siglo es hoy fundamental.

Daniel Núñez, senador:

Quiero felicitar al diario El Siglo por obtener el Premio a la Trayectoria, Periodismo, Memoria y Derechos Humanos, es un gran reconocimiento a la labor que ha desarrollado durante décadas, que fue muy importante en los períodos de clandestinidad y que lo ha sido en todo el período de la transición donde muy pocos se atrevían a levantar la voz para denunciar la impunidad de los violadores de los derechos humanos. Así que felicitaciones a El Siglo, seguiremos siendo un fiel colaborador de este diario, y saludar a todo el equipo que trabaja ahí.

Álvaro Ramis, Rector de la Universidad Academia Humanismo Cristiano:

Quisiera enviar mi más cordial saludo al periódico El Siglo con motivo de la adjudicación del premio historia periodismo y derechos humanos que reconoce la tradición periodística de uno de los periódicos más antiguos y señeros de nuestro país, que siempre ha mantenido su compromiso con la defensa y denuncia a las violaciones a los DDHH.

Tomás Hirsch, diputado. Presidente de Acción Humanista:

Quiero enviar mis felicitaciones al Director de El Siglo y a todo el equipo de este importante medio, por el Premio Trayectoria Periodismo Memoria y DDHH. Es un honor muy merecido para quienes contribuyen a que cada día podamos informarnos con veracidad, con transparencia, sin censura, sobre temas tan relevantes como la Memoria y la defensa de los DDHH en nuestro país. Larga vida a El Siglo!!!!. Un saludo fraterno.

Nicolás Romero, Editor Revista De Frente:

Desde Revista De Frente enviamos un caluroso saludo a nuestro medio amigo diario El Siglo y su editor Hugo Guzmán por el merecido premio a la trayectoria recibido recientemente. En sus 82 años, diario El Siglo ha demostrado que la defensa a los derechos humanos y promoción de las luchas del pueblo pueden y deben ir de la mano con un ejercicio periodístico y comunicacional de primer nivel.

Miguel Davagnino:

Me acaban de informar del premio de reconocimiento a una trayectoria en defensa de los más humildes de El Siglo. Creo que es el premio merecido de una historia, de una trayectoria no exenta de momentos dramáticos y que, sin embargo, ha tenido esa enorme capacidad de reaparecer de una u otra forma para salir en el camino trazado desde sus comienzos. Las felicitaciones para el equipo que actualmente trabaja en la redacción de El Siglo por este premio en su defensa de la libertad, de la democracia y de los más humildes de Chile.

Brigada Chacón:

En tiempos que vivimos el flagelo de las noticias falsas, y el negacionismo, saludamos fraternalmente al diario El Siglo, que fue galardonado por su seriedad, profesionalismo y ética en el deber periodístico por el Museo de la Memoria y el Colegio de Periodistas. Un gran saludo a la prensa independiente, que con pocos recursos llega con información fidedigna. #ACANADIESERINDE

Margarita Pastene, académica, ex presidenta del Colegio de Periodistas:

En momentos tan complejos, de tanta odiosidad, negacionismo, amedrentamientos a nuestro sector e intentos de exclusión, el Premio Memoria, Periodismo y Derechos Humanos al diario El Siglo es una fuente inspiradora de esperanzas para todas y todos. Este merecido reconocimiento al histórico medio de comunicación de trabajadores y trabajadoras, es motivo de orgullo y de fortalecimiento de nuestras convicciones, las que El Siglo ha sabido representar y promover en su larga trayectoria informativa, enfrentando desde sus inicios duras batallas las que, sin duda, lo han engrandecido y situado como símbolo de un periodismo al servicio de las demandas sociales, políticas y culturales del pueblo chileno. Mis más sinceras felicitaciones y especial saludo a su equipo periodístico y a su director, nuestro colega, amigo y compañero Hugo Guzmán.

Carlos Ruíz, académico de la Universidad de Chile:

Quiero enviar un gran saludo a El Siglo por haber recibido el Premio a la Trayectoria Periodismo, Memoria y Derechos Humanos, muy merecido, y necesario. Estamos en un momento en que los problemas de la información y el manejo que hacen sobre todo los sectores más conservadores y obstruccionistas, alcanza ya la dimensión de convertirse en un problema que pone en riesgo la propia democracia y la capacidad de tramitar por una vía política y participativa, la solución de las grandes transformaciones estructurales. En ese marco, creo que tiene una doble significación este premio para El Siglo y quiero felicitarlos profundamente.

Guillermo Torres Gaona, ex presidente del Colegio de Periodistas:

El premio concedido a El Siglo es de una justicia plena. Durante sus 82 años de existencia ha sabido sobreponerse a todos los intentos por silenciarlo y a la persecución a sus periodistas, trabajadores y trabajadoras. Y lo ha hecho con una coherencia impecable en defensa de los más nobles intereses nacionales, la memoria y los Derechos Humanos. Qué alegría entonces, no solo para los y las periodistas chilenos este galardón, sino también para la comunidad nacional e internacional que reconoce en El Siglo los valores de un periodismo ético, veraz y comprometido con las causas más nobles de la humanidad.

Luis Hernán Schwaner U.:

A través de estas líneas hago llegar a El Siglo, a sus trabajadores y directivos, mis más sinceros y fraternales parabienes por la merecida obtención del valioso Premio a la Trayectoria en Defensa de los DD. HH. y Memoria organizado por el Museo ad hoc en conjunto con nuestro Colegio de Periodistas de Chile. Siento que tan justo galardón también hace justicia a es@s grandes maestr@s del periodismo de izquierda que levantaron por 3 años aquella otra trinchera que se llamó Puro Chile, de la misma Editora Horizonte, donde hace más de 50 años velé mis armas periodísticas. Un abrazo grande y apretado, Hugo. Larga vida a El Siglo!

Paul Walder, editor El Clarín:

Envío un afectuoso saludo al diario El Siglo por el recientemente otorgado Premio Trayectoria Periodismo Memoria y DDHH. Felicito al diario por sus 80 años de un periodismo que destaca por su honestidad editorial y política cuyo objetivo ha sido además de informar y velar por los derechos humanos, de los trabajadores y trabajadoras, de los pueblos. El Siglo ha sido y es una presencia necesaria en la historia de los medios chilenos, la que hoy y ante la distorsión informativa derivada de la concentración mediática es indispensable.

Miguel Lawner, Premio Nacional de Arquitectura:

En días en que la memoria histórica ha sido tan agraviada y crece un negacionismo dispuesto a amparar los peores atentados cometidos contra los DDHH en la historia de Chile, la perseverancia del diario El Siglo en defensa irrestricta de la verdad y el imperio de la solidaridad y la fraternidad, lo han hecho el más justo acreedor al Premio de la trayectoria periodística en defensa de la Memotia y los DDHH.

Lucía Sepúlveda, periodista:

En sus más de 80 años de existencia, El Siglo ha vivido todo lo que chilenos y chilenas hemos pasado de un siglo a otro, y por tanto tiene memoria, tan importante en estos tiempos de negacionismo. Saludo su trayectoria y felicito a su director y su equipo que en tan arduas condiciones buscan informar de temas que la prensa ligada a los poderes fácticos y económicos oculta o deforma.

Mario Aguilera. Periodista:

Felicitaciones a los colegas de El Siglo, merecido premio a tantos años de luchas y sacrificios en la defensa de los derechos humanos. Abrazo grande en particular a Hugo Guzmán compañero de tantas, un colega y amigo.

Yasna Lewin, periodista:

Felicitaciones al histórico diario El Siglo por este merecido reconocimiento a una larga batalla por la verdad y la justicia. Preservar la Memoria es un imperativo moral del Periodismo, que este diario ha ennoblecido en los momentos más difíciles.

Desde la Jota:

Compañero Hugo Guzmán

Director de El Siglo.

Desde las Juventudes Comunistas de Chile hacemos llegar, por su intermedio, un fraterno y sentido saludo al diario El Siglo en el marco del recibimiento que este hace del Premio Periodismo, Memoria y DDHH, otorgado por el Museo de la Memoria y los Derechos Humanos junto al Colegio de Periodistas.

Sin lugar a dudas los más de ochenta años de trayectoria de “el primer activista de la revolución chilena”, han constituido un aporte significativo al desenvolvimiento de las luchas del pueblo chileno en el camino hacia su emancipación y ha demostrado una particular resilencia en su trayectoria, resistiendo periodos de clandestinidad y siendo actualmente el único medio de comunicación de izquierda prevaleciente, entre los que circulaban durante el Gobierno Popular.

Para nuestra organización, el periódico El Siglo es un referente obligado, en tanto expresión de un periodismo consecuente con la verdad y los anhelos populares, a propósito del esfuerzo de la lucha contra la desinformación, que hoy se plantea con particular fuerza, y de la necesidad de avanzar en la democratizacion de los medios de comunicación en un contexto de total dominio del capital de los medios con mayor alcance.

Agitamos, pues, nuestras banderas frente al periodico por el que pasaron militantes insignes de nuestro Partido, como Luis Corvalán, Orlando Millas y Carlos Berger, por el diario en cuyas prensas recae la herencia de la prensa obrera chilena y, por tanto, de parte trascendental de la obra de Luis Emilio Recabarren.

Daniela Serrano Salazar

Presidenta de las Juventudes Comunistas de Chile

Carlos Antonio Vergara, periodista:

El Siglo es uno de los diarios históricos de nuestro país que logró subsistir a pesar de la represión y circuló en la clandestinidad, en democracia, autocracias y dictadura. Cuando hacer periodismo en esas condiciones, se pagó con la vida, torturas, la cárcel y el destierro. Conozco El Siglo desde que mi madre, luchadora social, me hizo conocerlo y valorarlo desde niño, cuando se vendía en la calle por los militantes comunistas. También lo leí cuando se difundía en la barbarie pinochetista. Y llegó a mis manos cuando se imprimía al interior de un camión cerrado que recorría calles y carreteras de Chile. Gran visión al equipo que lo reconvirtió en periódico digital El Siglo.cl, es uno de los primeros medios que se integró a esta Olla solidaria, pluralista, fraterna en tiempos de Piñera II y pandemia. La idea de La Olla (grupo de periodistas) fue y es compartir información, establecer redes entre los medios y los periodistas para enfrentar sin recursos a un poder comunicacional desenfrenado que mezcla información y lucro. Es un orgullo para La Olla haber tenido desde que fue creada la red, a su director aquí, donde comparten con fraternidad varias generaciones de profesionales de distintas visiones políticas, unidos (as) por la fraternidad de querer un país más justo, solidario y libre. Un gran abrazo @Hugo Guzman, merecido premio a la historia y al presente. El Siglo ya no es solamente del Partido Comunista, es de todos nosotros los chilenos.

También celebró el galardón junto a Hugo Guzmán, director del periódico, la destacada periodista Lidia Baltra, quien recibió el Premio de Trayectoria de Periodismo, Memoria y DDHH como profesional periodista.

Llegaron saludos, abrazos y mucho cariño a través de las RRSS y llamadas, entre ellos, de Patricio López, director de Radio Universidad de Chile; Carlos Margotta, presidente de la Comisión Chilena de Derechos Humanos; Alicia Lira, presidenta de la Agrupación de Familiares de Ejecutados Políticos; Patricio Martínez, director de Pagina 19; Nathalie Castillo, diputada; Mercedes Vicente Sotolongo, embajadora de Cuba en Chile; Diana Porras, editora del Departamento de Prensa de Radio Universidad de Chile; Paola Dragnic, corresponsal de Telesur en Chile; Ethel Pliscoff, presidenta del Tribunal de Ética y Disciplina del Colegio de Periodistas; Lautaro Carmona, secretario general del Partido Comunista de Chile; María Angélica Beas Millas, periodista; Libio Pérez, editor general de Le Monde Diplomatique Chile; Nancy Guzmán, periodista; Mario López, periodista; Andrea Figueroa, periodista; Pierre Cappanera, corresponsal en Chile de L’Humanite; Rafael Urrejola, periodista; María Eugenia Camus, periodista; José Luis Córdova, periodista; Mario Antonio Guzmán, periodista; Germán Leyens, programa “A desalambrar” de Argentina; Cecilia Alzamora, periodista; Ignacio Vidaurrázaga, periodista; Gustavo Espinoza, periodista, Perú; Pablo Monje, director del Instituto de Ciencias Alejandro Lipschutz (ICAL); Claudio Pérez, periodista; Rubén Torres, periodista; Andrés Solimano, economista; Claudia Villaseñor, psicóloga; Juani Paz Gutiérrez, arquitecta; Erasmo López, periodista.