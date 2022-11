“La arremetida de la ultraderecha es alarmante y repudiable”

Compartir

La diputada Nathalie Castillo (Partido Comunista) se refirió a los últimos hechos protagonizados por la derecha en la Cámara Baja: el rechazo de la partida de memoria y patrimonio en el Presupuesto 2023, anticomunismo y obstruccionismo a nueva mesa. También se refirió a los posibles acuerdos para avanzar en las reformas de pensiones y tributaria.

Daniela Pizarro A. Periodista. “El Siglo”. 19/2022. ¿Cómo has visto los últimos ataques de la ultraderecha en contra de los/as comunistas? ¿Crees que hay una campaña deliberada de provocación en contra de este sector?

Ha sido una arremetida cargada de odiosidad y censura -que no es nueva – pero que resurge desde la fracasada candidatura de José Antonio Kast y el triunfo del rechazo por parte de la derecha y ultraderecha en todos sus espacios de acción. Se ha evidenciado de forma sistemática en el debate público, a través de discursos negacionistas en el Congreso, en los medios hegemónicos, en las redes sociales; y ojo que no solo es contra las y los comunistas sino también contra las mujeres, disidencias y activismos de los derechos humanos. Reconocemos esta estrategia de la ultraderecha por eso no guardamos silencio cuando sus discursos y hechos traspasan los límites hay una violencia política y misoginia permanente en su intento de desvalidarnos como parte del sistema político. Lamentablemente para ese sector nuestras fuerzas son superiores y responderemos con fuerza a la instalación de este neo fascismo siempre que sea necesario.

Han sido días complejos para la nueva mesa de la Cámara, ya hay cinco amenazas de censura de la oposición para el nuevo presidente ¿Cómo ha estado la instalación de la nueva mesa? ¿Has visto ánimo de cooperación y diálogo en las otras fuerzas políticas para llevar adelante una agenda transformadora?

La transversalidad de la nueva mesa debiera sugerir que la conducción fuera más sencilla. Pero la derecha dura se empeña en querer controlar la agenda legislativa y eso ha provocado incluso amenazas de censura en contra del diputado (Vlado) Mirosevic que esperamos sepa frenar estas provocaciones en su conducción. Lo que la ciudadanía espera es que la oposición frene su obstruccionismo para avanzar en mejorar las condiciones de las personas y por tanto apoyen las grandes reformas del gobierno que van en esa línea. Con la reciente tramitación del presupuesto vimos que su afán es retroceder y mantener un modelo de abuso y desigualdad. Les llamamos a no seguir desafiando desde la censura y avanzar en derechos sociales que tanto espera nuestro pueblo al que también dicen representar, pero al calor de los hechos no es más que un discurso populista pues su compromiso claramente está con el actual modelo.

Despacharon el presupuesto 2023, pero hubo algunos temas importantes que se rechazaron como la partida del Ministerio del Interior, Junaeb, Conaf, INDH y el Servicio al Patrimonio ¿Hay conformidad? ¿Hay perspectivas de que pueda ser mejorado en el senado?

Con el rechazo a la partida de Interior queda demostrado que los ataques constantes de la derecha al gobierno por la situación de inseguridad que Chile viene enfrentando hace años son solamente discursos porque en la práctica no contribuyen a mejorar el panorama. Pero quiero centrarme en el rechazo al presupuesto del INDH y el Servicio al Patrimonio. La arremetida de la ultraderecha en quitar el valor a temas centrales para una democracia como la defensa y promoción de derechos humanos es alarmante y repudiable. No es algo que debiera sorprendernos, pero que ocurra in creciendo viene a demostrar lo que realmente son y la ciudadanía debe darse cuenta el peligro que representan para el resguardo de la democracia.

Se viene la discusión de la reforma de pensiones y reforma tributaria, ¿Cuáles son las posibilidades reales que tienen de avanzar y llegar a acuerdos?

La composición política del Congreso obliga a llegar a acuerdos con las diversas fuerzas políticas, por cierto sin traspasar nuestras propias líneas éticas. Pero más allá de una negociación en las reformas emblemáticas del gobierno estos acuerdos deben construirse con el pueblo de Chile, con las y los trabajadores para que estas iniciativas realmente les haga sentido y creemos que el gobierno va bien en ese sentido. Por ejemplo la reforma al sistema de pensiones ha tenido un gran respaldo, hay un gran despliegue pero aún no es suficiente y necesitamos al pueblo y la sociedad civil organizada comprometiendo su apoyo firme a las reformas, para eso redoblaremos nuestros esfuerzos como representantes populares desde nuestros territorios las y los parlamentarios oficialistas tenemos ese compromiso y cumplimos un rol importante en ese sentido conquistar a las mayorías de que es posible vivir en dignidad.