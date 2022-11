Amenaza de muerte contra Daniel Jadue y amedrentamiento contra Lorena Pizarro

Compartir

“Obedece a quienes cada día alientan el anticomunismo” dijo el jefe comunal de Recoleta. La diputada denunció “un acto de amedrentamiento y amenaza hacia mí y hacia mi familia”.

Equipo “El Siglo”. Santiago. 19/11/2022. En las últimas 48 horas se produjeron unos actos amenazantes y hostiles contra dos dirigentes del Partido Comunista (PC): el alcalde de Recoleta, Daniel Jadue, y la diputada Lorena Pizarro.

En el caso de Jadue, se trató de una nueva amenaza de muerte. El “movimiento Chile libre” distribuyó un comunicado donde se dijo: “Jadue. Ignorante y Provocador Palestino CTM. No te atrevas a dar más opiniones provocadoras violentista hijo de p…Te llegará la hora. No te atrevas a entregar apoyo a los puerkos venezolanos y colombianos porque desbordan tu comuna lo que debes hacer es mandar a todos los ilegales y de mal vivir patitas a sus porquería de países”.

“No es primera vez que recibo amenazas, pero esta vez quiero publicar esta porque obedece a quienes cada día alientan el anticomunismo. Ayer acudimos a los tribunales porque es tiempo de parar estas prácticas llenas de odio y mentiras!”, colocó en Twitter el jefe comunal.

Declaró a la prensa que “llegó a un correo de la municipalidad que me toca administrar una amenaza. Nosotros ya la pusimos en conocimiento de la justicia. Esos son los discursos que hay que parar”.

En tanto, la diputada Lorena Pizarro distribuyó un comunicado donde reportó que el viernes recién pasado, “sujetos no identificados entraron a mi domicilio” y que “ante la ausencia de gente, descerrajaron la puerta y dieron vuelta todo…sin embargo, no se llevaron nada, ni computadores, ni electrodomésticos ni objetos personales”, lo que podría indicar otras intenciones y no el robo.

Es así que la legisladora del PC planteó en el comunicado que “claramente fue un acto de amedrentamiento y amenaza hacia mí y hacia mi familia. Esto nos hace recordar los tiempos de dictadura”.

Pizarro declaró que “tomaremos las acciones legales pertinentes ante un acto de tal gravedad como el acontecido”.