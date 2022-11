Las frases y episodios que dejó la gira del Presidente Boric a la zona de tensión

Compartir

Anuncios como la conformación de la Comisión por la Paz y el Entendimiento y declaraciones como “yo creo que en la Región han habido actos de carácter terrorista”, marcaron la visita del mandatario a La Araucanía.

Equipo “El Siglo”. Concepción. Santiago. 11/11/2022. Finalmente el Presidente Gabriel Boric efectuó una gira a la Región de La Araucanía, una zona de tensión por sucesos de violencia (atentados) y delitos (robo de madera, entre otros), y allí hizo declaraciones y anuncios que gravitarán en la realidad regional y nacional.

Por cierto, en un marco de polémicas y exigencias, con grupos indígenas cerrados a dialogar con el Gobierno, con presiones de grandes empresarios, y también con apoyos en las comunidades mapuches, en movimientos sociales de la zona, y de la ciudadanía.

Palabras y definiciones

“Hoy día me toca a mí, como Jefe de Estado, hablarles a ustedes, a los habitantes de La Araucanía, pero también a todo Chile. Y hoy, como Jefe de Estado y de Gobierno, vengo a hacerles una invitación: Invito a todos los actores de la región a que conformemos una Comisión por la Paz y el Entendimiento. Pero ojo, esta no es una comisión para hacer un diagnóstico, ya se han hecho suficientes”.

La idea es tener “una agenda abierta, donde todos podrán plantear sus puntos de vista, pero con un mandato muy específico: determinar con claridad la demanda de tierras de las comunidades mapuche, y proponerle al país mecanismos concretos, con plazos concretos para saldar y reparar esta deuda que el Estado de Chile tiene con el pueblo mapuche en un plazo que acordemos entre las partes y que seguramente excederá a este Gobierno”.

Afirmó que en ese camino se “debe considerar la pérdida que han sufrido las comunidades respecto de los títulos que el Estado les ha entregado y también la demanda viva que existe sobre las llamadas tierras antiguas que pueda ser respaldada técnicamente”.

“Este es un tema que nunca como Estado hemos sabido abordar, y mientras no lo hagamos, no será posible cumplir con las obligaciones que tiene el Estado a nivel internacional ni sentar las bases para una solución al conflicto”. “Hoy ya existen experiencias en otros países, como Canadá, Estados Unidos o Nueva Zelanda por nombrar algunos casos, donde entre todos los actores han alcanzado acuerdos para reconocer estas tierras y llegar a acuerdos de reparación. El país cuenta con los especialistas necesarios, mapuche y no mapuche, para que abordemos este tema con seriedad”.

“Una vez que determinemos toda esta demanda de tierras, hay algo que es muy importante decir: no será posible restituir todas las tierras. Hay muchas ciudades del sur de Chile que fueron construidas sobre tierras que antaño fueron mapuches y esas ciudades deben ser preservadas, lo vimos en Lonquimay”.

“La única forma de detener esta escalada de violencia, en que delincuentes instrumentalizan la legítima aspiración de justicia, reconocimiento y tierra del pueblo mapuche para sus fines delictuales, es abordar esta deuda histórica de manera seria y con perspectiva”.

“Yo creo que en la región han habido actos de carácter terrorista. Un ejemplo, el ataque al molino Grollmus. Cuando atacan a Helmut, Cristian y Carlos Grollmus, en particular a Carlos, dejándolo en una situación terrible y queman el molino, eso es un acto de carácter terrorista”.

“Ahora, el problema de esto es que la presión inmediata que viene y en esto no debiéramos hacer un gallito político, es entonces aplique (la) Ley Antiterrorista, pero esta ha traído pésimos resultados para las víctimas y para el Estado…No es una herramienta jurídica adecuada para enfrentar estas situaciones. Lo que nosotros estamos haciendo es modificar cuerpos legales, en particular la ley contra el crimen organizado, otorgando mayores facultades a Carabineros, pero que no les quepa duda que más allá de la denominación que se le dé al acto, es algo que vamos a perseguir con todas las herramientas efectivas que nos da la ley”.

Anuncio de “decretar la apertura de dos nuevos centros de apoyo para las víctimas (de violencia) y hemos convenido la disposición de nuevos recursos para asistir al 100% de las víctimas que vieron afectado su capital de trabajo y que forma parte del Programa de Apoyo a Víctima de la Violencia Rural. Vamos a abrir un nuevo centro en Temuco y otro en la ciudad de Los Ángeles, en la Región del Biobío”.

“Nosotros tuvimos como Gobierno, y creo que es importante reconocerlo, un paso en falso en nuestra primera visita, en donde pecamos de voluntarismo”. “Tuvimos unos incidentes muy complicados en ese momento que afectaron a nuestra ministra del Interior de entonces, a mi querida compañera que le mando un saludo, a Izkia Siches, y nos dimos cuenta que la situación en La Araucanía hay que abordarla sin atajo. Acá no se pueden hacer maniobras comunicacionales, sino que uno tiene que venir con una agenda sólida, robusta”.

Gira y episodios

El Presidente Gabriel Boric estuvo en Temuco, Angol, Lonquimay, Freire y Villarrica.

En todos esos lugares se reunió con comunidades mapuches, autoridades, víctimas de la violencia y ciudadanas y ciudadanos de la Región.

El mandatario tuvo reuniones con 32 alcaldes de la zona y con parlamentarios representantes de La Araucanía.

La gira presidencial se produjo en un prolongado contexto de atentados perpetrados por grupos indígenas, robo de madera en que han estado implicados empresarios y gente de la zona, infiltración del narcotráfico, creación de bandas paramilitares, exigencias de víctimas de la violencia, pero sobre todo en el marco de una continuidad del pueblo mapuche en el reclamo de la devolución de tierras robadas, el respeto a su cultura e historia, la garantía de sus derechos sociales, y la situación de pobreza y militarización en La Araucanía.

El jefe del Ejecutivo viajo junto a las ministras del Interior y Segpres, Carolina Tohá y Ana Lya Uriarte, respectivamente, y al ministro de Obras Públicas, Juan Carlos García.

Se plantearon acciones como: conformación de la Comisión por la Paz y el Entendimiento; implementación del Plan Nacional Contra el Crimen Organizado en la Región de La Araucanía, el que priorizará sobre robo de madera, fiscalización de armas y seguridad agroalimentaria; plan de vigilancia en la Ruta 5 Sur, con asignación de 20 mil 929 millones de pesos para tarea de control permanente de Carabineros en zonas prioritarias como tramo Temuco-Río Bueno y Collipulli-Temuco; Plan Contra el Crimen Organizado; Plan de Seguridad en Zona Lacustre, para resguardar la seguridad en los balnearios durante esta temporada de verano; implementación del Plan Itrofill Rupü, Infraestructura para el Buen Vivir para 2023, dota de infraestructura a las comunidades indígenas y rurales mediante servicios adecuados para brindar cobertura, disponibilidad y acceso a los habitantes de los territorios regionales, con una inversión de más de 348 mil millones de pesos, 150% más de lo que se invirtió en 2022; construcción del edificio consistorial para Ercilla, para entregar mejores servicios y atención a la comunidad y la creación de Centros Multipropósito en las comunas de Lonquimay y Padre Las Casas.

Durante la gira del jefe del Ejecutivo hubo atentados en Lonquimay, Lautaro, Ercilla afectando a una escuela, una parroquia, casas y maquinarias.