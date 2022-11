El cónclave de la ultraderecha internacional

Compartir

Se realizará el 18 y el 19 de noviembre en la Ciudad de México, en la exclusiva zona de Santa Fe. Asistirán personeros ultraconservadores de Estados Unidos, América Latina, Europa y Asia. Lo convoca la Conferencia Política de Acción Conservadora (CPAC), que desde 1974 opera como articuladora de sectores de extrema derecha. Asistirá diputada del Partido Republicano de Chile, quien estará junto al hijo de Jair Bolsonaro y el instigador del asalto al Capitolio.

Agencias. Equipo “El Siglo”. Ciudad de México. 11/2022. La ultraderecha no para en realizar encuentros de coordinación entre sus organizaciones y de intercambio de su ideario a nivel internacional.

Ahora realizará una reunión en un lujoso hotel en el exclusivo barrio de Santa Fe, en Ciudad de México, el 18 y 19 de noviembre, convocada por la Conferencia Política de Acción Conservadora (CPAC), que desde 1974 opera como articuladora de sectores de extrema derecha.

Asistirán a la cita personeros ultraconservadores de Estados Unidos, América Latina, Europa y Asia. El activista mexicano de ultraderecha, Eduardo Verástegui, dirigente del Movimiento Viva México, está a cargo de la organización, como dirigente de la CPAC, y se espera la llegada de Steve Bannon, el estratega del ex presidente Donald Trump y señalado como instigador del violento asalto al Capitolio en enero de 2021; el legislador brasileño Eduardo Bolsonaro, hijo del ultraderechista presidente de ese país, Jair Bolsonaro; el ultraconservador ex presidente de Polonia, Lech Walesa; Jay Aeba, presidente de la Unión Conservadora Japonesa; Mark Green, congresista estadounidense; Cristian Badillo, director general de Conciencia Nacional por la Libertad Religiosa; Larry Rubin, presidente de The American Society y representante del Partido Republicano en México; Gergely Gulyás, Ministro de Gobierno de Hungría; Valerie Huber, presidenta del Institute for Women’s Health; Juan Ángel Soto, director del Área internacional de la Fundación Disenso; Mario Duarte, fundador y presidente de la Unión Conservadora de Guatemala; Eva Sara Landau, presidenta de Global Human Rights League; entre varias y varios representantes de la extrema derecha mundial.

De acuerdo con los organizadores, en la reunión expondrá la diputada Chiara Barchiesi, presentada como fundadora del Partido Republicano de Chile, quien trazará los contenidos políticos de la extrema derecha chilena. Ella es activista “pro vida”, contraria al derecho al aborto, ultrarreligiosa, vinculada a la Unión Demócrata Independiente (UDI) y ex integrante del Movimiento Gremialista a nivel universitario.

Según se sabe, los representantes de extrema derecha van a tratar temas como “Pensemos conservador”, “La lucha de la sociedad civil por los valores conservadores”, “Ser un gobierno conservador”, “¿Hay derecha en la política mexicana?” y “El futuro de la derecha en América”.

También se refrendarán posiciones contra el aborto, anticomunistas, contrarias a gobiernos progresistas y de izquierda en la región, contra “la cultura de género”, y antimigrantes. Algunos de los grupos que llegarán al encuentro de la ultraderecha, son “anti vacunas” y están porque la gente no se vacune contra el Covid-19, en la línea de posturas que tuvieron Trump y Bolsonaro ante la pandemia.

“Estaremos aquí, defendiendo la libertad de América”, dice una frase promocional del evento a realizarse en la capital mexicana.

La Conferencia Política de Acción Conservadora está ligada a la Unión Conservadora Estadounidense, a la Asociación Nacional del Rifle, a Human Eventets, Young America’s Foundation y el Partido Republicano de Estados Unidos. Tuvo apoyos de los expresidentes George Bush y Ronald Reagan. También tiene vínculos con la Unión Conservadora Japonesa, el partido ultraconservador de España, Vox, Partido Libertad de Corea del Sur, CPAC de Hungría, Partido Republicano de Chile, entre otros.