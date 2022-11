La misiva de la diputada Karol Cariola

Compartir

Equipo “El Siglo”. Valparaíso. 03/11/2022. El siguiente es el texto íntegro de la carta difundida este día por la diputada del Partido Comunista, Karol Cariola:

Carta abierta:

Quiero agradecer las múltiples manifestaciones de apoyo recibidos desde personas, autoridades, organizaciones sociales y políticas, como respuesta ante los ataques cargados de misoginia, anticomunismo y violencia política que han buscado denostar mi imagen como parlamentaria.

Como ya es de público conocimiento, tanto la Democracia Cristiana como el Partido de la Gente han condicionado, bajo diversas excusas, el cumplimiento de la palabra empeñada en el acuerdo administrativo de la Cámara de Diputados y Diputadas. Lamento que la bancada DC haya señalado de manera explícita, que “no votarán por un diputado o diputada comunista”, lo que deja de manifiesto el veto a nuestro partido, que ha ganado su representación parlamentaria de manera legítima y democrática, de la mano del pueblo y sus decisiones soberanas.

Como ya lo dijimos, no estamos disponibles a que se nos use como excusa para no cumplir la palabra y romper los acuerdos. Una vez más nos toca vivir las consecuencias de la persecución y asedio por defender nuestras ideas y convicciones.

De todo lo vivido aún tenemos mucho que aprender. Y quiero decir con toda claridad que no me arrepiento de las luchas que hemos dado, es por esto que como Partido no podemos permitir ni aceptar, el intento de obligarnos a poner en duda las violaciones a los derechos humanos que se cometieron durante la revuelta popular de octubre en nuestro país. A cientos de personas les mutilaron sus ojos, muchos y muchas vivieron vejámenes, torturas e incluso perdieron la vida, todas situaciones inaceptables en una democracia. Será la justicia quien determine si las instituciones y personas a cargo estuvieron a la altura o cometieron negligencias.

Quiero decir, además, que me siento orgullosa de haber sido parte de la coordinación de una campaña para tener una nueva constitución, y creo profundamente en los sueños y anhelos que convocaron a casi cinco millones de personas a aprobar lo que creíamos legítimamente, era la mejor opción para el país y sus necesarias transformaciones. No es democrático pretender hacernos desaparecer como opción política ni proyectar el futuro del país como si sólo quienes apoyaron la opción del rechazo hubieran continuado habitando Chile.

Esta vez no seré yo quien asuma la presidencia de la Cámara, pero aún así valoro y agradezco a quienes me expresaron sus apoyos y saludos. Lamentablemente, para nosotras las mujeres el camino hacia los espacios de poder político siempre ha sido más difícil, arduo e incluso doloroso. Soy parte de quienes hemos logrado romper algunas de esas barreras, pero claramente aún no es suficiente. Hoy reafirmo mi compromiso para seguir adelante abriendo puertas y sumando conquistas para todas las que vendrán.

Espero que las fuerzas políticas logren un acuerdo para dar conducción a la Cámara, en base al respeto mutuo, sin vetos y que contribuya al cumplimiento del programa de gobierno. Pese a todo lo ocurrido, mi voto estará disponible para ello, porque mi principal motivación para estar en política, es generar avances y transformaciones que cambien y mejoren la vida de las personas en nuestro país.

Karol Cariola Oliva

Diputada de la República de Chile