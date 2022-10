TERRITORIOS. Lo Espejo: “Que las armas salgan de nuestras poblaciones”

Compartir

PC planteó al Gobierno apoyo especial a Comuna de Lo Espejo por delincuencia.

Equipo “El Siglo”. Santiago. 30/10/2022. Este sábado por la noche, desde un vehículo se efectuaron disparos hacia un lugar donde se estaba realizando un bingo solidario, en unos pasajes de la comuna de Lo Espejo, en la población Santa Adriana, donde había muchas familias reunidas. Entre ellos estaba la alcaldesa de la Comuna, Javiera Reyes.

“Estábamos en un bingo solidario y lamentablemente terminamos todos con la guata al suelo, a propósito de que en la calle de la junta de vecinos paró un auto que empezó a efectuar disparos”, indicó la autoridad comunal.

Episodios como éstos se repiten en Lo Espejo, así como otras acciones de grupos que andan armados y efectúan disparos.

Javiera Reyes sostuvo: “¿Por qué un niño o una niña, estando con su familia, va a estar acostumbrado a que si se viven hechos de este tipo lo normal sea tirarnos al suelo? Y eso es parte de lo que se ha naturalizado a propósito de que esta no es la situación”.

La alcaldesa enfatizó que “lamentablemente no es un hecho aislado y queremos que la violencia y que las armas salgan de nuestras poblaciones porque nos hacen daño”.

Al lugar concurrió personal de las policías y se valoró que no hubiese heridos ni muertos. El suceso quedó bajo la investigación de la Fiscalía Sur, Labocar y SIP de Carabineros. Las primeras indagaciones apuntan a que dentro del auto iban dos personas. De acuerdo a versiones, se realizaron cinco disparos. Hasta ahora se desconoce el móvil, aunque se sabe que en Lo Espejo actúan bandas criminales que amedrentan y agreden a vecinas y vecinos.

En Twitter, la alcaldesa de Lo Espejo escribió: “En un bingo solidario en Santa Adriana terminamos todos en el suelo x balacera a las afueras de la JJVV. La violencia y las armas amenazan a nuestras poblaciones y las queremos fuera. La seguridad es clave para la justicia territorial”.

Luego, en declaraciones a Radio ADN sostuvo que “esto no es importante porque haya estado una autoridad presente, porque haya estado yo; es importante porque es parte de lo que pasa todos los días en nuestra comuna”.

Añadió: “Durante las noches se sienten las ráfagas de balas, los fuegos artificiales y eso perjudica nuestra calidad de vida. Hay que cuestionarse por qué niños y niñas van a tener que tirarse al piso cuando hay un tipo de situación relacionada con armas o sonidos similares. Eso es algo que queremos que cambie. Queremos seguir visibilizando nuestra realidad y que se puedan seguir tomando cartas en el asunto”.

Javiera Reyes insistió en el problema de la posesión de armas en el país y especialmente en zonas como la Comuna de Lo Espejo, y lo relacionó con quienes demandan que la gente pueda tener armas. Hablando para Radio ADN refirió que “hay un mito: cuando se habla de prohibir la venta de armas a civiles, hablamos en realidad de que no sea normal ni natural tener un arma en la casa. De repente escucho argumentos que dicen que la gente buena va a quedar desarmada. En realidad, hice el simple ejercicio de buscar cuánto cuesta tener un arma en la casa y vi que no es algo exequible para la mayoría de la población. La familia promedio de chile no tiene la posibilidad de poder pagar eso en ninguno de los casos. Finalmente, quienes terminamos viviendo con las armas en las poblaciones somos las comunas populares y en realidad esas armas no las tienen personas que las tengan de forma legal. Al final, todo el mercado negro que existe termina siendo reflejado en nuestras poblaciones. Eso lo queremos fuera”.

PC demandó atención especial para Lo Espejo

Frente al hecho, el Partido Comunista emitió un comunicado, planteando al Gobierno el enfatizar el apoyo a la Comuna de Lo Espejo en el combate a la delincuencia. El siguiente es el texto íntegro de la declaración:

“Como Partido Comunista solidarizamos con la Alcaldesa Javiera Reyes, los vecinos y vecinas de Lo Espejo, que se ven nuevamente atemorizados por bandas de delincuentes que no permiten vivir en tranquilidad.

Le pedimos al gobierno una acción directa en la comuna para desarticular al crimen organizado y sacar de circulación armamento que pone en riesgo la vida de los habitantes de la comuna.

Se hace indispensable un plan especial que dé a sus habitantes la necesaria tranquilidad y no sentirse a merced de estos grupos delictuales. Por eso este esfuerzo que vemos por parte del gobierno de combatir sin tregua el crimen organizado, debe tener un foco especial en esta comuna”.