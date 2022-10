La transversal carta de apoyo a Lula desde Chile

Compartir

Fue firmada por Diamela Eltit, Fabiola Campillai, Claudia Pascual, Faride Zerán, José Miguel Insulza, Yasna Provoste, Karol Cariola, Malucha Pinto, Daniel Jadue, Tomás Hirsch, Beatriz Sánchez, Jorge Arrate y Marco Enríquez–Ominami, junto a legisladores, alcaldes, ex convencionales, presidentes de partidos políticos del conglomerado Apruebo Dignidad, representantes del mundo de la cultura y de la Coordinadora Feminista 8M.



Santiago. 27/10/2022. Una diversa y numerosa nómina de personalidades políticas, sociales y culturales de Chile, así como de personas de origen brasileño residentes en Chile, suscribieron una carta en apoyo a la candidatura de Luiz Inácio “Lula” da Silva a la presidencia de Brasil, señalando que esta postulación “representa la defensa de las instituciones democráticas y republicanas, de la ciencia y diversidad, la promoción y respeto de los derechos humanos”.

En el texto se subrayó que el resultado de la elección “impactará a toda la región” y que, en este sentido, “optar por Lula es definirse por la construcción de un proyecto de integración, cooperación y respeto multilateral entre todas las naciones de Nuestra América”.

La carta fue resultado de la iniciativa del Comité Chile-Brasil por Lula, un espacio en que se articularon chilenas y chilenos solidarios con el progresismo en Brasil, con brasileñas y brasileños residentes en Chile y que están comprometidos con la victoria del candidato del Partido de los Trabajadores (PT) y la coalición Brasil de la Esperanza.

Hasta el cierre de esta nota, la carta fue firmada por 415 personas, entre los cuales se encuentran tres presidentes de partidos del conglomerado Apruebo Dignidad: Flavia Torrealba (Federación Regionalista Verde Social), Guillermo Teillier (Partido Comunista de Chile) y el senador Juan Ignacio Latorre (Revolución Democrática). Asimismo, suscribió el diputado Leonardo Soto, vicepresidente nacional del Partido Socialista de Chile.

También suscribieron Lautaro Carmona, secretario general del Partido Comunista, y Jorge Díaz, secretario general de la Federación Regionalista Verde Social.

En total, seis senadores firmaron la misiva. Aparte de Latorre, Claudia Pascual (Partido Comunista), Esteban Velásquez (Federación Regionalista Verde Social), Fabiola Campillai, independiente y una de las víctimas de la violación a los derechos humanos en la revuelta social, Isabel Allende Bussi (Partido Socialista), hija del ex Presidente Salvador Allende, y José Miguel Insulza (Partido Socialista).

Se agregan senadores que, junto a una imagen de Lula, grabaron mensajes saludando a la candidatura progresista de Brasil: Álvaro Elizalde, presidente de la Cámara Alta (Partido Socialista), Jaime Quintana (Partido por la Democracia), Daniel Núñez (Partido Comunista), Karim Bianchi (independiente), Yasna Provoste (Democracia Cristiana) y Alejandra Sepúlveda (Federación Regionalista Verde Social).

Asimismo, catorce diputados adhirieron al documento. Karol Cariola (Partido Comunista); Daniela Serrano (que además preside las Juventudes Comunistas); Lorena Fries (Apruebo Dignidad); Camila Musante (Apruebo Dignidad), Andrés Giordano (Apruebo Dignidad); Consuelo Veloso (Revolución Democrática), Erika Ñanco (Revolución Democrática); Daniel Melo (Partido Socialista), Daniel Manouchehri (Partido Socialista); Boris Barrera (Partido Comunista); Félix Bugueño (Federación Regionalista Verde Social), Jaime Mulet Martínez (Federación Regionalista Verde Social) y Tomás Hirsch (Acción Humanista).

Desde el mundo intelectual y de la cultura, destacan Diamela Eltit (Premio Nacional de Literatura); Faride Zerán (Premio Nacional de Periodismo); Alejandra Costamagna (Premio Anna Seghers de Literatura), el sociólogo Alexis Cortés (Premio Iberoamericano de Ciencias Sociales); el trovador Francisco Villa; Lulo Arias, vocalista del grupo Legua York; los músicos de Inti Illimani, Jorge y Marcelo Coulon; el músico de Illapu, Sidney Fernandes da Silva; y la actriz Malucha Pinto, que además fue convencional constituyente.

Ocho ex convencionales constituyentes suscribieron la carta: Beatriz Sánchez, que además fue candidata presidencial; Bárbara Sepúlveda; Ericka Portilla; Tatiana Urrutia; Valentina Miranda; Tomás Laibe y Marcos Barraza, quien además fue Ministro de Estado.

El documento también contó con el respaldo de otras personalidades políticas y sociales, como Alejandro Navarro, ex senador y presidente del Foro Latinoamericano de Derechos Humanos; los ex ministros Víctor Osorio Reyes, Carlos Ominami y Flavio Salazar; el Alcalde de Recoleta, Daniel Jadue; los ex candidatos presidenciales Jorge Arrate y Marco Enríquez–Ominami; los alcaldes Gonzalo Montoya (Macul), y Joel Olmos (La Cisterna); la politóloga Javiera Arce; y el secretario general de la Central Unitaria de Trabajadores (CUT), Eric Campos. Un total de 48 concejalas y concejales de diferentes comunas del país se sumaron también al llamado. Como organización, suscribió el documento la Coordinadora Feminista 8M.