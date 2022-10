La agresiva actitud del Gobierno de Israel hacia el Presidente Gabriel Boric

Lior Haiat, jefe de comunicaciones del Primer Ministro de Israel, en tono amenazante, ante el episodio en que el mandatario no recibió las cartas credenciales del embajador de ese país, afirmó que “el Presidente de Chile comprendió su error…pero eso sigue estando en la agenda”. Y le advirtió: “Espero que no vamos a volver a ese momento, a esas decisiones”. La información fue reportada desde Jerusalem por periodistas de medios chilenos que viajaron a Israel.

Equipo “El Siglo”. Santiago. 24/10/2022. Pareció un sesgo de venganza, de no querer cerrar un capítulo político y diplomático y pretender seguir enrostrando un episodio al Presidente de Chile, Gabriel Boric. Al que se le advirtió que no vuelva a cometer errores. Es la línea de la tradicional diplomacia israelí basada en la hostilidad y no dejar tranquilo a quienes considera un adversario. Reportada ahora desde ese país por periodistas de medios chilenos enviados o invitados por las autoridades israelitas.

Todo indicaba que luego de disculpas y conversaciones, quedaba atrás el episodio en que el mandatario chileno decidió no recibir las cartas credenciales del nuevo embajador de Israel en Chile, porque en esos días el Ejército israelí había matado a un joven palestino.

Pero Lior Haiat, jefe de comunicaciones del Primer Ministro de Israel, Yair Lapid, citado por El Mercurio y La Tercera, criticó al mandatario chileno y afirmó que “si el Presidente de Chile cree que la muerte de un terrorista (el joven palestino asesinado), tiene que cambiar la agenda de la diplomacia y de su país, es una decisión que nosotros vemos equivocada”.

En tono amenazador declaró que “entiendo que el Presidente de Chile comprendió su error…pero eso sigue estando en la agenda” entre ambos países.

E insistió en la crítica al jefe del Ejecutivo chileno. “El mensaje es muy claro: Va contra el protocolo (lo obrado por Gabriel Boric), y contra la manera de tratar a un vecino en su casa como es el embajador de Israel en Santiago de Chile”. Y volvió al tono amenazante: “Espero que no vamos a volver a ese momento, a esas decisiones”.

Las declaraciones las hizo Lior Haiat en una conferencia de prensa con medios latinoamericanos donde están medios de Chile.