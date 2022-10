Diputadas Veloso y Pizarro: hay “una arremetida de la extrema derecha”

Denunciaron que legisladores del conglomerado de derecha Chile Vamos y los ultraderechistas del Partido Republicano quieren “ganar por la fuerza” espacios en la Cámara Baja y por eso presentaron mociones de censuras contra ellas.

Valparaíso. 25/10/2022. Como “una arremetida de la extrema derecha” calificaron las diputadas Consuelo Veloso (Revolución Democrática) y Lorena Pizarro (Partido Comunista) las mociones de censura presentadas en su contra para que dejen de presidir las comisiones de Agricultura y Derechos Humanos, respectivamente.

En el caso de Veloso la censura fue presentada por el diputado Juan Antonio Coloma (UDI) bajo el argumento de que la frenteamplista no dio la palabra a diputados que la pidieron, siendo que la diputada RD, en el episodios referido, luego reanudó la sesión. Mientras, que en el caso de Pizarro la moción fue presentada por Cristián Labbé (UDI) acusando que la parlamentaria comunista se negó a invitar a la instancia al ex director del INDH (Instituto Nacional de Derechos Humanos), Sergio Micco.

Desde el Congreso Nacional, la diputada Veloso afirmó que “hoy venimos a decir que no retrocederemos ni un paso ante los intentos de amenaza, de persecución, de censura y veto que la derecha intenta imponer. Sabemos que cuando no pueden ganar por la razón, buscan maniobras para hacerlo por la fuerza”.

Además, la parlamentaria recalcó la falta de argumentos de Chile Vamos y republicanos para hacer efectiva la eventual censura pues, según apuntó, en la Comisión de Agricultura se ha dado espacio a todas las voces que integran la instancia, se ha recibido a todos los invitados y se ha propiciado “un diálogo fraterno y con respeto entre sus miembros”. Recalcando que, en comparación al mismo periodo del año pasado, la comisión que preside ha realizado 12 sesiones más que la anterior.

La ex presidenta de la Agrupación de Familiares de Detenidos Desaparecidos (AFDD) u actual parlamentaria, Lorena Pizarro, apuntó al desprestigio del Congreso a raíz de actos como estos. “Me parece que el descrédito que tiene esta Cámara de Diputadas y Diputados tiene que ver con estas conductas. Permítanme decirles que las censuras tienen que ser fundadas y tienen que buscar un mejor funcionamiento de la Cámara. Lo que hoy estamos enfrentando es una arremetida de la extrema derecha que busca, bajo cualquier subterfugio, avanzar en consolidar su posición en esta Cámara”, afirmó.

La militante PC agregó que no es cierto la acusación de la derecha respecto de no querer invitar a Micco, ya que en su condición de ex director del INDH este ya se encuentra en una lista de invitados y tiene que esperar su turno, pues hay otras y otros invitados antes que él.