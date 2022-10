El PC “se dispone a fortalecer relación con las organizaciones sociales”: Teillier

El presidente del Partido Comunista expresó que “para mejorar esta relación se necesita encarar situaciones complejas, con un discurso que al mismo tiempo de prometedor, sea realizador”. Desestimó que haya críticas al Gobierno desde su colectividad, pero apuntó a que “hay que mejorar la forma de hacer las cosas y establecer una agenda más clara y robusta…dando respuestas concretas a demandas frente a situaciones como las alzas de precios, la delincuencia, la salud, la vivienda, el empleo”. Guillermo Teillier reconoció que en estos días “está en punto muerto” la negociación en torno del proceso constituyente y sostuvo que representantes de los partidos de Gobierno, de la DC y de Chile Vamos están trabajando en acercar posiciones.

Hugo Guzmán. Periodista. “El Siglo”. Santiago. 22/10/2022. Oiga, ¿es cierto que le pegaron unos raspacachos en el Pleno del Comité Central de su partido por algunos temas políticos, del proceso constituyente?

¿Raspacachos? (ja,ja,ja). No sé de dónde sacan eso. Sobre el proceso constituyente, ya en el Pleno pasado se había acordado participar. La Comisión Política acordó una pauta de trabajo que en gran medida fue establecida en el documento que presentaron los partidos de Gobierno, más la DC (Democracia Cristiana), para la discusión con Chile Vamos. De lo que se dió cuenta en el Pleno fue cómo se estaba avanzado en estas semanas. Había propuestas muy complejas de la derecha, que ha tratado de aprovechar el triunfo del rechazo, pero se ha ido redondeando un acuerdo que entrega salidas a la actual situación política. ¿Nos gusta todo?, por cierto que no, pero es muy importate no perder la mirada estratégica. ¿Raspacachos? A lo mejor alguien quería hacerlo, sin embargo, lo claro es que el Pleno apoyó la cuenta política y decidió seguir adelante, lo que no quiere decir que no estemos atentos al desarrollo del proceso.

¿Después de este Pleno, en qué quedó el convocar a un Congreso del PC para discutir la línea política, programática y hacer cambios en la dirección nacional?

La verdad sea dicha, y fue propuesta mía, se planteó acortar el tiempo al siguiente Congreso, que legalmente es cada cuatro años y, por tanto, adelantarlo. Pensábamos que después del plebiscito del 4 de septiembre sería la mejor fecha para iniciarlo (dura aproximadamente seis meses). Pero estábamos pensando en el triunfo del Apruebo y perdimos. Se produjo una situación compleja que necesita de un partido activo para fortalecer el Gobierno y enfrentar el nuevo proceso constituyente. Pero se mantiene la idea de hacerlo antes de los cuatro años.

Se desprendió de las Resoluciones del Pleno que el PC tendría una crítica a la gestión del Gobierno, que estaría planteando hacer mejor las cosas. De hecho se dice que “hay que mejorar la capacidad de gestión”.

Bueno, el propio Gobierno está consciente de ello. Hay que mejorar la forma de hacer las cosas y establecer una agenda más clara y robusta a la población, que la sienta suya y no se contraponga al cumplimiento del programa, que vaya dando respuestas concretas a demandas que son acuciantes frente a situaciones como las alzas de precios, la delincuencia, la salud, la vivienda, el empleo. Más aún cuando, al parecer, se acercan momentos más difíciles para nuestra economía.

¿Qué significa tener un “plan de masas” y plantear que hay que involucrar más al movimiento social con este Gobierno?

Hay reformas o medidas del Gobierno que dificilmente puedan avanzar si no se hacen carne en el sentimiento popular, por ejemplo, la tributaria o la de pensiones. Y el partido se dispone a fortalecer esa relación con las organizaciones sociales. Para mejorar esta relación se necesita encarar las situaciones complejas, con un discurso que al mismo tiempo de prometedor, sea realizador, allí donde sea más necesario.

Llamó la atención el llamado a reforzar el conglomerado Apruebo Dignidad y trabajar mejor, sin sectarismo, con Socialismo Democrático. ¿Falta reforzar el relacionamiento entre ambos, no hay diferencias importantes aparecidas en estas semanas?

Son dos conglomerados y nosotros respondemos en primer lugar por el nuestro. Pero somos una sola alianza, del fortalecimiento de ambos conglomerados y de una relación cada vez más afiatada depende en buena medida el éxito del Gobierno. Diferencias, creo que la que se originó por el TPP-11 ha sido la más complicada, quien puso en el tapete esta discusón sabía que se producirían fisuras que, si bien es cierto no ha significado rompimientos, ha causado daño al Gobierno ante la opinión pública de izquierda y sectores progresistas.

En lo interno, ¿cómo ve a su partido para encarar todo lo que resolvieron en el Pleno? Porque después del plebiscito pudo haber un repliegue, o se puede caer en el internismo, o que dirigentes internos no estén en el trabajo territorial.

Las derrotas dejan secuelas en lo personal, también en lo político. Como Partido Comunista las hemos sufrido muchas veces. Y algunas mucho más duras que esta. Pero hemos salido adelante. Este sábado hay una reunión nacional de dirigentes de regiones que, además de asumir el mandato del Pleno, hará también su propio análisis crítico de lo sucedido, pero con miras a salir adelante, a la ofensiva. Es en preparación de lo que viene, en el fortalecimiemto del accionar del Gobierno, el proceso constituyente y en los eventos electorales y sociales que vendrán a partir del próximo año.

En los medios tradicionales siguieron colocando al alcalde Daniel Jadue como voz disidente en el Pleno, publicando críticas a los planteamientos que él hace al Gobierno…

No sé quién dijo que había sido la voz disidente en el Pleno. Tener alguna opinión diferente no es disidente y no sería el único. Se ha especulado hasta de su renuncia al partido, lo que no tiene ninguna base. Podemos estar de acuerdo o no con su forma de opinar públicamente o el contenido de las mismas, pero de ahí a ponerlo en la picota pública de los acusados no me parece. Hay declaraciones de otras autoridades legislativas o de partidos mucho más complejas. No nos transformemos en catones de opinión pública, no descalifiquemos si queremos polemizar y avancemos en lo de fondo, que es salir adelante.

Pareciera que el proceso constituyente está estancado, enredado.

Efectivamente la última conversación quedó en punto muerto. Hay discordancias complejas. Uno, respecto al órgano constituyente, que la derecha dice no debe ser de más de 50 integrantes, la verdad que eso lo transforma en un ente elitista que deja fuera regiones y menoscaba la representación ciudadana. En segundo lugar, establece también un ente tutelar, permanente, de expertos, que dejaría en un segundo plano a las personas electas. Y está el tema de lo que se ha llamado el árbitro, que ejercería la función de impedir que los bordes o principios acordados se desconozcan. Se acordó que dos representantes por lado, dos de los partidos de Gobierno, más DC y dos de Chile Vamos traten de acercar posiciones. De eso estamos a la espera, para saber si esto avanza o no.