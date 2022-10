Expertos llamaron al uso de mascarillas en espacios públicos con aglomeraciones

Una medida para las y los ciudadanos ante alza en casos Covid-19. “Es necesario mantener el uso de mascarillas en lugares con mucho público, como teatros, hospitales y transporte público, tanto para evitar contagios de virus de SARS CoV-2, pero también para evitar contagiar a otros cuando ya tenemos la infección sin síntomas, o cuando hemos estado en contacto con alguien que presenta el virus”.

Santiago. 10/2022. “Cada vez que el virus entra a nuestro cuerpo se reproduce y con esto, aumenta la posibilidad de mutar”, señaló la experta, doctora Andrea Silva, académica del Magister en Ciencias, mención Genética de la Facultad de Ciencias de la Universidad Austral de Chile (UACh).

Lo anterior, ante el aumento de los casos de Covid-19 en Chile, luego de que el Ministerio de Salud (Minsal) reportara en su último informe, la detección de 5.611 casos nuevos de Covid-19, 3.456 de ellos con síntomas y 1.606 pacientes que no fueron informados de su estado positivo. Se trata del balance más alto en 41 jornadas, en que el total de pacientes en etapa activa de la enfermedad creció de 9.164 a 10.904.

Andrea Silva, quien es experta en genética y directora de investigación y proyectos en el Core-Facility AUSTRAL-omics de la Vicerrectoría de Investigación, Desarrollo y Creación Artística UACh e investigadora en el proyecto Anillo Red de genómica Covid-19 (C19-GenoNet), dijo que “es necesario mantener el uso de mascarillas en lugares con mucho público, como teatros, hospitales y transporte público, tanto para evitar contagios de virus de SARS CoV-2, pero también para evitar contagiar a otros cuando ya tenemos la infección sin síntomas, o cuando hemos estado en contacto con alguien que presenta el virus”.

“Cada vez que el virus entra a nuestro cuerpo está reproduciéndose y con eso aumenta la probabilidad de mutar, por lo tanto, alguna de esas mutaciones pueden darle características de mayor capacidad de infección o de provocar síntomas más adversos. Es relevante el uso de mascarilla en lugares con aglomeraciones para evitar entonces la probabilidad de que se generen nuevas variantes del virus”, añadió la doctora Silva.

Dado que nos encontramos en una época con alza en las alergias se le consultó a la experta sobre la posible confusión de síntomas entre el Covid-19 y un cuadro alérgico y descartó que ello pueda ocurrir. “La patología de coronavirus -en términos generales- se diferencia de las alergias de la estación primaveral, ya que estas últimas tiene efectos bien definidos como enrojecimiento de ojos, picazón de nariz y garganta y quienes sufren alergias ya conocen esos síntomas”, acotó. Al mismo tiempo hizo un llamado a quienes nunca han tenido alergias y tienen síntomas extraños a realizarse un examen preventivo.

“Si una persona no alérgica presenta una sintomatología que le parezca sospechosa, es mejor que consulte y de realice un test para confirmar o no si se trata de Covid-19, y mientas tanto, mantenga el uso de mascarilla. Por otra parte, si una persona alérgica detecta intensificación en sus síntomas o síntomas diferentes a los que presenta normalmente en un estado alérgico, también es importante que consulte y se haga la detección de Covid-19”. “Es importante recalcar que somos muy variables en los síntomas que las personas presentamos frente a SARS-CoV-2 y es importante prevenir y hacer el diagnóstico oportuno para así detectar rápidamente un posible contagio y no esparcir el virus. Aún existe responsabilidad social en cuidarnos y diagnosticarnos”, puntualizó Andrea Silva.

Según estimaciones de la cartera, la pandemia anotó una variación al alza de 52% en la última semana y de 9% en la comparación de 14 días.