18/O. Está vigente la demanda de la revuelta social

El Presidente Gabriel Boric enfatizó que “ese malestar de fondo que expresó el pueblo de Chile a propósito del estallido es algo que sigue vigente y de lo cual seguimos teniendo que hacernos cargo”. El objetivo de que terminen el abuso y la desigualdad en el país sigue en los análisis y la percepción de la gente como algo pendiente. En esa línea, la diputada del PC, Alejandra Placencia, se interrogó: “Este 18 de octubre, preguntémonos: ¿siguen vigentes las necesidades que nos llevaron a una revuelta social de esa naturaleza? ¿Es Chile un país menos desigual y más justo?”. Preguntas que saltan cuando persisten las bajas pensiones y los bajos salarios, el déficit de viviendas con arriendos y créditos hipotecarios por las nubes, elevación de la pobreza en algunos puntos y alza de precios en alimentos y otros productos. Para algunos, el plan transformador de la administración de Boric entrega respuestas a demandas sociales, y en ese camino, el ex ministro Francisco Vidal planteó que hay que respaldar el programa, “siguiendo la lógica que la historia demostró que era eficiente: en vez de avanzar sin transar, consolidar para seguir avanzando”. No se olvida que un tropezón en lo que fueron reivindicaciones del 18/O fue el rechazo a la nueva Constitución en el plebiscito del 4 de septiembre y el desafío del nuevo proceso constituyente. “Volver a octubre es seguir pujando por los cambios. Desde las izquierdas, nuestra mejor conmemoración es concretar cambios y no dejar que nos arrinconen, no quedarnos en un encierro identitario”, expresó en ese marco Camila Miranda, presidenta de Nodo XXI.