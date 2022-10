Ahora la derecha se va contra Subsecretario de las FFAA

En partidos de Chile Vamos se objetarán planes de la Unidad de Educación Militar porque estarían materializando el supuesto objetivo del Partido Comunista de “intervenir en nuestras Fuerzas Armadas”. Están preparando gestiones para recurrir a la Contraloría, concretar acciones en el Parlamento y presionar a la ministra de Defensa, Maya Fernández. Galo Eidelstein, a cargo de esa entidad, había explicado que “el rol de la Subsecretaría es potenciar este trabajo (de educación) y colaborar de manera decidida en que se sigan desarrollando las actualizaciones necesarias”.

Equipo “El Siglo”. Santiago. 10/10/2022. Ahora parlamentarios y partidos de la derecha están preparando una ofensiva en contra del subsecretario de las Fuerzas Armadas, Galo Eidelstein, porque esa entidad, a través de la Unidad de Educación Militar, estaría materializando un supuesto objetivo del Partido Comunista (PC) de “intervenir” las FFAA y controlar “la formación de nuestros futuros militares”.

Todo porque Eidelstein es militante comunista, al igual que Ernesto Uribe, a cargo de la Unidad, y desarrollaron trámites para hacer adecuaciones en los planes de estudio en las Fuerzas Armadas (FFAA) lo que podría incluir la gratuidad en las escuelas matrices.

La reacción de legisladores de la derecha vino después de la publicación este domingo en el diario El Mercurio de un reportaje donde, de manera anónima, actuales oficiales militares y otros en retiro, expresaron “inquietud”, “malestar”, “preocupación”, por el trámite desarrollado por la Subsecretaría a cargo de la materia.

En la línea de personeros de partidos de derecha, la publicación en el periódico partió señalando: “‘Pasamos de estado de emergencia a estado de shock’. Así recuerda un integrante de las Fuerzas Armadas la sensación que hubo, tanto entre funcionarios activos como entre los retirados, cuando se supo, el 1 de febrero de este año, que el nuevo subsecretario de FF.AA. sería el ingeniero, académico y profesor comunista Galo Eidelstein”.

Se sumaron comentarios off the record, según la nota de El Mercurio, de actuales oficiales y oficiales en retiro de las FFAA preocupados de que ciudadanos y funcionarios sean militantes del PC, en lo que se ha señalado como “un veto” a los derechos que tiene cualquier persona de ejercer funciones y planificar políticas de Estado, independiente de su militancia política. Ya el PC vivió un episodio parecido cuando la derecha vetó a Nicolás Cataldo, y amenazó con no dejarlo ingresar al Parlamento, cuando fue nombrado Subsecretario de Interior, obligando al Gobierno a echar atrás la designación.

Ahora, la diputada de Renovación Nacional (RN), Camila Flores, declaró que “el Partido Comunista siempre ha tenido como objetivo poder intervenir en nuestras Fuerzas Armadas y hoy día, a través de su subsecretario, se pretende hacer carne este sueño que tienen hace muchos años en Chile y nosotros no lo vamos a permitir”. Hizo la acusación de que “el subsecretario de las Fuerzas Armadas está actuando absolutamente fuera del margen de la ley. La ley orgánica de las FF.AA. es muy clara y por lo tanto, no le permite intervenir en la formación de nuestros futuros militares”.

Flores advirtió que “esta semana recurriremos a la Contraloría para que sea ésta la que en definitiva la se pueda pronunciar sobre esta resolución exenta” respecto al tema de adecuaciones o definiciones que haga la Unidad de Estudios Militares.

También de RN, el legislador Miguel Becker indicó que “tenemos la mayor de las preocupaciones con la intervención que pretende hacer la Subsecretaría. Porque sabemos que detrás de todas estas intervenciones está el Partido Comunista”.

Se supo que en estas horas, legisladores de partidos de la derecha y del Partido de la Gente, están preparando gestiones para recurrir a la Contraloría, concretar acciones en el Parlamento y presionar a la ministra de Defensa, Maya Fernández, para ir contra el subsecretario Galo Eidelstein.

Se sumarían a las gestiones que se estarían haciendo desde los altos mandos militares. De acuerdo con la nota periodística, “en las Fuerzas Armadas hubo reuniones. Y consultas. Incluso, ante la preocupación ‘totalmente compartida’ de los comandante en jefe (de las tres ramas de las FFAA), se le hizo saber al ‘poder político’ de la molestia e inquietud”.

La realidad sobre los planes de la Subsecretaría

El subsecretario de las FFAA contestó las preguntas que se formularon desde El Mercurio por el tema conocido este domingo. Precisó que la Unidad de Educación Militar “fue creada en el segundo gobierno de la Presidenta (Michelle) Bachelet, pero prácticamente no funcionó durante el mandato del Presidente (Sebastián) Piñera. Al momento de la instalación del nuevo gobierno en marzo de este año, la Unidad de Educación no estaba funcionando; de hecho, no tenía ninguna persona asignada. De esta manera (con los planes de ahora), se activó”.

Consultado sobre las razones para solicitar información “sobre profesores, planes y bibliografía”, Galo Eidelstein, contestó: “La razón es que hasta ahora no se había hecho. Estos insumos los consideramos necesarios para contribuir con propuestas de nuevas ofertas académicas para la especialización técnica de los oficiales. También cooperar en los procesos de acreditación de las escuelas matrices y la elaboración de presupuestos para su funcionamiento”.

Se le preguntó al subsecretario sobre la mirada que hay de la educación militar. El funcionario explicó que “actualmente las Fuerzas Armadas están vinculadas con diversas casas de estudio que imparten programas de formación. Consideramos importante ampliar los contactos con otros planteles para poner a disposición de las remas nuevos programas”. Enfatizó: “Me gustaría destacar el trabajo que vienen desarrollando las ramas en cuanto a modernizar una serie de programas y planes de estudio, en particular sobre paridad de género y derechos humanos”.

En las respuestas a El Mercurio, Galo Eidelstein afirmó que “el rol de la Subsecretaría es potenciar este trabajo y colaborar de manera decidida en que se sigan desarrollando las actualizaciones necesarias”.

Sobre la posibilidad de hacer accesible a toda la población, sobre todo joven, de ingresar a las escuelas militares, el subsecretario declaró que hay un objetivo en el programa de Gobierno en cuanto a “revisar las condiciones de acceso y financiamiento para el ingreso a las escuela matrices. Respecto a esto estamos estudiando la posibilidad de proponer la gratuidad, lo que se podría aplicar bajo los mismos criterios establecidos en el caso de la educación superior o bajo la vía de financiamiento directo”.

Todos esos argumento no serían compartidos en el alto mando de las tres remas de las FFAA y en ese camino contarían con el respaldo de partidos de la derecha.

Hasta el cierre de esta nota no había una posición desde el Ministerio de Defensa, pero legisladores del oficialismo estaban expresando que no habría problemas con los planes de la Subsecretaría de las FFAA, que no se estaría cometiendo una arbitrariedad y se enfrentarían requerimientos en el Parlamento.