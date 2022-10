De la Carrera: cómo la ultraderecha torpedea la convivencia humana y democrática

La promoción del discurso “de odio y transfóbico” que representa el diputado que cumplió un papel determinante en el lanzamiento del Partido Republicano y la promoción del ultraderechista José Antonio Kast. La ministra Ana Lya Uriarte advirtió que el parlamentario “insulta, agrede, incita al odio porque personas que están fuera del Parlamento pudieran creer que este es un llamado a la violencia”. La activista trans y consejera del INDH, Constanza Valdés, afirmó que “declaraciones o actitudes como las manifestadas por el diputado De la Carrera hacen un profundo daño a la democracia y, especialmente, le hace un profundo daño a una cultura que es bien pobre en Chile a los respetos a los derechos humanos”.

Equipo “El Siglo”. Valparaíso. 06/10/2022. Gonzalo de la Carrera es diputado. Representante de la ultraderecha chilena. Jugó un papel determinante en el lanzamiento del ultraconservador Partido Republicano. Fue clave en la promoción de la candidatura presidencial del ultraderechista José Antonio Kast. Lleva varias disputas en el Parlamento, y fuera de el, por insultar, golpear y agredir verbalmente. Es un defensor del ideario de la pasada dictadura cívico-militar.

Ahora, protagonizó un episodio al atacar a la diputada Emilia Schneider por su condición trans, y acusar de “feminazi” a quienes salieron a defenderla y apoyarla.

En un debate en el legislativo, De la Carrera salió a polemizar con Schneider, pero convirtió todo en un ataque.

“Ella habla de mentiras, y yo he escuchado dos grandes mentiras -respetando su condición-, usted no puede exigir su derecho a abortar, porque jamás podrá abortar y tampoco puede exigir su derecho a menstruar”.

Insistió De la Carrera: “Hablemos las cosas por su nombre, usted tiene una condición que no tiene toda la sociedad chilena, yo lo lamento, la respeto, pero usted no puede mentirle a la sociedad chilena en la discusión pública”.

E insistió en su agresión, expresando “yo lo único que he dicho es algo que es más cierto que una casa, usted no puede pedir su derecho a menstruar, ni su derecho a abortar porque no lo tiene”.

Cuando Schneider salió a replicar y otras diputadas la defendieron, el diputado Gonzalo de la Carrera expresó que “parece gratuito el escándalo que ustedes la feminazis han hecho acá en el hemiciclo”.

Emilia Schneider afirmó que “para dejarlo muy en claro, soy una persona trans orgullosa”.

Luego indicó que “lo que está haciendo el disputado Gonzalo de la Carrera no es combatir un agenda, la Ley de Identidad de Género es ley de la República, aprobada por este Congreso y yo al igual que muchas personas trans, me acojo a esta ley para que el Estado respete quien soy y mi identidad”.

Cuestionó del parlamentario ultraderechista su “discurso de odio y transfóbico” y planteó que en el país “no podemos seguir tolerando que autoridades electas difundan discursos de odio, porque eso atenta contra la democracia”. “Es inaceptable que en una democracia sigamos incitando al odio a grupos que han vivido tanta discriminación como las diversidades sexuales y de género”, añadió Schneider.

Sostuvo que “no es la primera vez que el diputado De la Carrera me hostiga de esta forma, en un evento fuera de la Cámara se me acerca para señalarme si yo sé que nunca voy a poder menstruar”.

La diputada del partido Comunes manifestó que “lo más lamentable es que ya de cierta forma nos estamos acostumbrando en el Congreso a escuchar de parte del diputado de la Carrera, de los republicanos en general, discursos de odio, que incitan a la violencia hacia las mujeres, hacia las diversidades sexuales”.

Hubo diversidad de reacciones dentro del Parlamento, en un rechazo transversal a Gonzalo de la Carrera y apoyo a Emilia Schneider.

La diputada Lorena Pizarrosostuvo que “tenemos que avanzar en una sociedad distinta y quiero denunciar a nombre de la inmensa mayoría de las diputadas y diputados que estos discursos de odio ya sabemos cómo terminan, terminan con asesinatos, terminan con tortura, terminan incluso con golpes de Estado”.

El senador Francisco Undurraga (Evópoli) señaló que “quien increpó, quien violentó, quien generó un acto de inhumanidad fue el diputado De la Carrera. Yo le mando mi solidaridad absoluta a la diputada Schneider, creo que nadie puede decir lo que el diputado De la Carrera dijo en su sano juicio y, desde ese punto de vista, son del todo condenable las actitudes que viene teniendo en forma reiterada el diputado De la Carrera”.

La ministra de la Segpres (Secretaría General de la Presidencia), Ana Lya Uriarte, apuntó a temas de fondo en el marco de este episodio y no dejó de mencionar la necesidad de contemplar, en el caso de las y los parlamentarios, “las causales de cesación de cargo” ante graves faltas que incluso atenten contra la convivencia y la democracia.

“Manifestamos un profundo y categórico rechazo a las acciones de odio, a los ataques a la diversidad que ha usado De la Carrera en contra de la diputada Schenider, a quien le manifestamos nuestra profunda solidaridad” dijo la ministra y añadió que “nos asombra que olvide (el legislador) que es un diputado de la República y por lo tanto, debería ser buen ejemplo de una buena ciudadanía, de una ciudadanía amable, acogedora, respetuosa. Al contrario, ¿qué hace? insulta, agrede, incita al odio porque personas que están fuera del parlamento pudieran creer que este es un llamado a la violencia”.

Ana Lya Uriarte planteó que “nos parece que la conducta reiterada de agresión y maltrato con sus colegas que tiene el diputado De la Carrera tiene que ser un llamado de atención para este poder del Estado, pues desde el poder Ejecutivo nos parece que es una actitud totalmente inaceptable”.

La activista trans y consejera del Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH), Constanza Valdés, entrevistada por Radio Universidad de Chile, declaró que De la Carrera “no sólo tuvo una intervención transfóbica hacia la diputada, también haciendo énfasis en ciertos elementos justamente para descalificar e, incluso, cuestionar la defensa que ella hace a propósito de lo que ha sido la agenda en materia de derechos sexuales y reproductivos”.

Expresó que “declaraciones o actitudes como las manifestadas por el diputado De la Carrera hacen un profundo daño a la democracia y, especialmente, lo pienso desde mi vereda que tiene que ver con el ámbito de los derechos humanos, le hace un profundo daño a una cultura que es bien pobre en Chile a los respetos a los derechos humanos. Cada día más se empieza a correr el cerco de no respetar los derechos humanos y relativizarlos completamente”.