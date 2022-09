“Los países deben defender la equidad para oponerse a la intimidación”: China

Al intervenir en la Asamblea General de NU, el ministro de Relaciones Exteriores de China, Wang Yi, estableció varios puntos básicos en política internacional, entre ellos, que los países deben defender la paz y oponerse a la guerra, deben perseguir el desarrollo y erradicar la pobreza, permanecer comprometidos con la cooperación y oponerse a la confrontación. Frente a la situación de Taiwan, indicó que cualquier esquema para interferir en los asuntos internos de China está destinado a enfrentar una fuerte oposición de todos los chinos.

“Xinhua”. Nueva York. 09/2022. El consejero de Estado y ministro de Relaciones Exteriores de China, Wang Yi, pidió a la comunidad internacional hacer todo lo posible por la paz, el desarrollo y asumir la responsabilidad para la solidaridad y el progreso.

Al pronunciar un discurso durante el debate general del 77º periodo de sesiones de la Asamblea General de las Naciones Unidas (AGNU), Wang dijo que el mundo se encuentra en un momento repleto de desafíos.

El mundo ha entrado en una nueva fase de turbulencia y transformación, acelerando cambios no vistos en un siglo, declaró Wang, agregando que esta era, no obstante, también está llena de esperanza.

La paz y el desarrollo siguen siendo la tendencia subyacente de los tiempos que corren y, en todo el mundo, las reivindicaciones de la gente a favor del progreso y la cooperación son más fuertes que nunca, observó Wang.

La respuesta de China, continuó Wang, es firme y clara sobre cómo responder a las demandas de estos tiempos y seguir la tendencia histórica de construir una comunidad con un futuro compartido para la humanidad, propuesta por el presidente chino, Xi Jinping.

Primero, los países deben defender la paz y oponerse a la guerra y a la turbulencia, señaló Wang, quien pidió a todos los países que sigan comprometidos a abordar las diferencias por medios pacíficos y resolver sus disputas a través del diálogo y las consultas.

En segundo lugar, los países deben perseguir el desarrollo y erradicar la pobreza, consideró Wang. Al señalar que el mundo debe situar el desarrollo en el centro de la agenda internacional, cimentando un consenso global sobre la promoción del desarrollo, Wang argumentó que el mundo debería ver cómo todos, en cada país, pueden obtener un mayor beneficio de los frutos del desarrollo de una manera más equitativa.

En tercer lugar, los países deben permanecer abiertos y oponerse a la exclusión, pidió Wang, añadiendo que los países deben mantenerse fieles a la apertura y la inclusión, defender el sistema de comercio multilateral alrededor de la Organización Mundial del Comercio y esforzarse en construir una economía mundial abierta.

Cuarto, los países deben permanecer comprometidos con la cooperación y oponerse a la confrontación, valoró Wang. Tras instar a los países a participar del diálogo, la consulta y la cooperación de ganar-ganar; rechazando el conflicto, la coerción y el juego de suma cero, Wang enfatizó que los países deben oponerse conjuntamente a la política de grupos y la confrontación entre bloques.

En quinto lugar, los países deben reforzar su solidaridad y oponerse a la división, manifestó Wang, quien pidió a la comunidad internacional que se oponga al trazado de líneas por motivos ideológicos para trabajar conjuntamente en la expansión del terreno de lo común y la convergencia de intereses que promuevan la paz y el desarrollo globales.

Sexto, los países deben defender la equidad para oponerse a la intimidación, expresó Wang, añadiendo que los países deben promover y practicar el verdadero multilateralismo, promover la igualdad de todos ellos en términos de derechos, reglas y oportunidades y construir un nuevo paradigma de relaciones internacionales caracterizadas por el respeto mutuo, la equidad, la justicia y la cooperación de beneficio mutuo.

China, como miembro permanente del Consejo de Seguridad de la ONU, siendo además el país en desarrollo más grande del mundo, mantiene su compromiso de impulsar la solidaridad y cooperación con otros países, siguiendo la tendencia de los tiempos y persiguiendo los intereses compartidos de la gran mayoría de los países, afirmó el canciller chino.

China, subrayó, ha sido un constructor de la paz mundial, un contribuyente al desarrollo global, un defensor del orden internacional, un proveedor de bienes públicos y un mediador en cuestiones candentes.

Frente a la diversidad de los desafíos actuales, Xi ha propuesto la Iniciativa para el Desarrollo Global, un llamamiento para enfocar la atención de la comunidad internacional nuevamente en el desarrollo y construir una comunidad global de desarrollo, explicó Wang.

Xi también presentó la Iniciativa para la Seguridad Global, contribuyendo a reducir el déficit de paz que enfrenta la humanidad, con la visión de China, además de brindar su contribución para enfrentar los desafíos de seguridad global, detalló Wang.

Sobre la cuestión de Taiwan, Wang enfatizó que, desde la antigüedad, Taiwan ha sido una parte inalienable del territorio de China.

La soberanía e integridad territorial de China nunca se han roto, por lo que el hecho de que la parte continental y Taiwan pertenezcan a una única China nunca ha cambiado, aseveró.

Los chinos en su conjunto nunca han cesado en sus esfuerzos de lograr la reunificación de China, constató el canciller.

El principio de una sola China, afirmó, se ha convertido en una norma básica en las relaciones internacionales y es un consenso general de la comunidad internacional.

Hace 51 años, precisamente en este salón solemne, la Asamblea General de la ONU adoptó por abrumadora mayoría la Resolución 2758, que decidió restaurar el asiento legítimo de la República Popular China en la ONU y expulsar a los “representantes” de las autoridades de Taiwan del lugar que habían ocupado ilegalmente, rememoró Wang.

De una vez por todas, la Resolución 2758 resolvió política, jurídica y procedimentalmente la cuestión de la representación de toda China, incluida Taiwan, en la ONU y las instituciones internacionales; bloqueando por completo todo intento de cualquier persona o país de crear “dos Chinas” o “una China, un Taiwan”, zanjó Wang.

China continuará esforzándose por lograr la reunificación pacífica con la mayor sinceridad y los mayores esfuerzos, pronunció el canciller chino, argumentando que, para lograr este objetivo, China debe combatir las actividades separatistas para la “independencia de Taiwan” con toda la determinación, además de adoptar las medidas más enérgicas para rechazar la interferencia de grupos externos.

Solo previniendo de manera resuelta las actividades separatistas, de acuerdo con la ley, China podrá forjar una base auténtica para la reunificación pacífica, y solo cuando China haya completado su reunificación podrá haber una paz duradera en el Estrecho de Taiwan, advirtió Wang.

Cualquier esquema para interferir en los asuntos internos de China está destinado a enfrentar una fuerte oposición de todos los chinos, y cualquier movimiento para obstruir la causa de la reunificación de China será condenado a ser aplastado por las ruedas de la historia, vaticinó.

Mientras tanto, Wang dijo que China está implementando completamente una nueva filosofía de desarrollo que se caracteriza por uno innovador, coordinado, verde e inclusivo para todos, persiguiendo un desarrollo de alta calidad y fomentando un nuevo paradigma de desarrollo.

China disfrutará de un desarrollo sólido y sostenido, dará paso a perspectivas aún más brillantes y harán realidad más milagros espléndidos, vaticinó.

Dado que China tiene una quinta parte de la población mundial, su marcha hacia la modernización tiene un significado importante y de gran alcance para el mundo, constató Wang.

El camino que sigue China es el de la paz y el desarrollo, no el del saqueo y el colonialismo; es un camino de cooperación de beneficio mutuo, no uno de suma cero; es uno de armonía entre el hombre y la naturaleza, no de explotación destructiva de los recursos, enfatizó Wang.

Agregó que China continuará haciendo sus aportaciones para manejar los desafíos que afronta el desarrollo humano y hará su contribución a la creación de una nueva forma de progreso para la humanidad.

El Partido Comunista de China convocará su 20º Congreso Nacional, en Beijing, el próximo mes, dijo Wang; para añadir que este Congreso, en respuesta a las expectativas de todo el pueblo chino, fijará metas y tareas bien planificadas para el desarrollo de China durante los próximos cinco años y más allá, además de elaborar un plan general para el desarrollo futuro de China.

Habiendo alcanzado un nuevo punto de partida histórico, China seguirá su propio camino hacia la modernización para lograr el rejuvenecimiento de la nación china, avanzó Wang.

China, según Wang, trabajará con otros países para hacer todos los esfuerzos posibles por la paz y el desarrollo, asumir responsabilidades para la solidaridad y el progreso, construir una comunidad con un futuro compartido para la humanidad y abrazar un mundo aún mejor.