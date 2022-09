DOCUMENTOS. 90 organizaciones sociales alertas ante proceso constituyente

En una declaración pública se dijo que “queremos expresar nuestra preocupación a la opinión pública en torno al impúdico intento de los sectores políticos conservadores de secuestrar el proceso constituyente en curso e impedir el libre ejercicio de la soberanía popular”. El texto fue firmado, entre otras organizaciones, por la Comisión Chilena de Derechos Humanos, Colegio de Profesores, la ANEF, CONFUSAM, Sociedad de Escritores y Escritoras de Chile, SIDARTE, Chile Mejor sin TLC, Fundación Constituyente Nodo XXI, Agrupación de Familiares de Detenidos Desaparecidos (AFDD), Coordinadora de Víctimas y Familiares de Trauma Ocular, Mujeres por la Justicia y contra la Impunidad, Grupo de Iniciativas por la Libertad de los Presos Políticos de la Revuelta, Red de Sitios de Memoria, Comisión Ética Contra la Tortura.

Equipo “El Siglo”. Santiago. 22/09/2022. El siguiente es el texto íntegro de la declaración pública de casi un centenar de organizaciones sociales, de derechos humanos, feministas y académicas.

Por el derecho del pueblo chileno a decidir soberanamente su destino.

Las organizaciones firmantes, ligadas al movimiento de Derechos Humanos y al mundo social, queremos expresar nuestra preocupación a la opinión pública en torno al impúdico intento de los sectores políticos conservadores de secuestrar el proceso constituyente en curso e impedir el libre ejercicio de la soberanía popular.

En efecto, queremos reiterar que el único medio idóneo que puede permitir el libre ejercicio del derecho de libre determinación del pueblo chileno a definir su nueva Constitución, es a través de la elección de una instancia integrada por representantes elegidos directamente por la ciudadanía, de carácter paritaria, con escaños reservados, y con representantes del mundo independiente.

Queremos recordar que cualquier intento por impedir la libre expresión de la voluntad popular, ya sea a través de la designación de un mal denominado Comité de Expertos ó la decisión de asignarle al Congreso la redacción de la nueva Constitución, contraría los principios más elementales de participación democrática aceptados por la comunidad internacional.

Llamamos al pueblo de Chile a movilizarse activamente a objeto de impedir que su derecho a decidir sea escamoteado por las fuerzas políticas conservadores que hoy no sólo desconocen abiertamente sus compromisos expresados en Campaña sino además, pretenden burlar la voluntad popular ya expresada mayoritariamente en el plebiscito de entrada, en cuanto sea una Convención Constitucional la que elabore una propuesta de Nueva Constitución.

Además, queremos reiterar que las obligaciones contraídas por el Estado de Chile en materia de Derechos Humanos producto de la suscripción y ratificación de los diversos tratados internacionales sobre la materia, continúan plenamente vigentes y su incumplimiento por parte de los diversos Poderes y órganos del Estado generan

responsabilidad internacional. En consecuencia, avanzar en materia de respeto y garantía de derechos sociales fundamentales, como la salud, la educación, la seguridad social, la vivienda digna, entre otros, debe ser una tarea prioritaria para el Estado en su conjunto, y no pueden por tanto, ser objeto de negociación ni postergación alguna.

Por la misma razón, la Verdad, la Justicia la Debida Reparación y la implementación de las Garantías de No repetición respecto de las graves violaciones a los derechos humanos ocurridas durante la Dictadura y el denominado estallido social, no deben ser postergadas. Tampoco pueden ser dilatadas, todas las medidas administrativas, legislativas y judiciales que permitan la pronta recuperación de la libertad de los presos de la revuelta.

Por último, queremos advertir que no habrá paz social si los sectores defensores del statu quo pretenden retrotraer el estado de cosas al Chile pre estallido social.

Porque la demanda mayoritaria de superar el actual modelo sigue vigente. Y el anhelo de un nuevo pacto social fundado en el respeto y garantía de los derechos humanos, permanece intacto.

COMISION CHILENA DE DERECHOS HUMANOS

Colegio de Profesores, Mario Aguilar, Presidente Regional Metropolitano

Colegio de Profesores, Paulina Cartagena, Directora Departamento DDHH

Coordinadora Nacional de Trabajadores y Trabajadoras NO + AFP

Agrupación Nacional de Empleados Fiscales (ANEF)

Plataforma Sindical Feminista, Sindicalismo con Nosotras

FETRACALL

CONFUSAM

CONFEDEPRUS

Coordinador de DDHH de la Federación de Colegios Profesionales

Asociación de Académicos de la U. de Chile (ACAUCH)

Sociedad de Escritores y Escritoras de Chile (SECH)

SIDARTE

Coordinadora intersectorial de Cultura en Emergencia (CICE)

Comando Cultural por el Apruebo

Centro Cultural Suyay, de Ñuñoa

Centro Cultural Nahuel, de Rodelillo

Chile Mejor sin TLC

Fundación Constituyente Nodo XXI

ANAMURI (Asociación Nacional de Mujeres Rurales e Indígenas)

Plataforma Política Mapuche

Red de Mujeres Mapuche

Movimiento Acción Migrante (MAM)

Red Nacional de Organizaciones Migrantes y Pro Migrantes

Agrupación de Mujeres Democráticas

Mujeres Autoconvocadas 18 de Octubre

Fundación PIDEE

CINTRAS (Centro de Salud Mental y Derechos Humanos)

Centro de Formación Memoria y Futuro

Capítulo Chileno del Ombudsman

Agrupación de Familiares de Detenidos Desaparecidos (AFDD)

Coordinadora de Víctimas y Familiares de Trauma Ocular

Coordinadora de Víctimas de Perdigones

Agrupación de Víctimas de Violencia por parte de agentes del Estado (AVIDVAE)

Agrupación de familiares y amigos de asesinados del estallido (AFAAE)

Coordinadora Nacional de Familiares de la Memoria

Mujeres por la Justicia y contra la Impunidad

Grupo de Iniciativas por la Libertad de los Presos Políticos de la Revuelta

Red de Sitios de Memoria

Sitio de Memoria ex-Clínica Santa Lucía

Coordinadora de Derechos Humanos y Memoria, provincia de Concepción

Corporación Estadio Nacional Memoria Nacional Ex Prisioneros Políticos

Corporación Pilmaiquén Osorno

Comisión Ética Contra la Tortura

Agrupación ex menores víctimas de prisión política y tortura

ONG WE KIMÜN

Corporación de Promoción y Defensa de los Derechos del Pueblo

Comunidad Vínculos

Centro Cultural Nuestras Manos

Fundación Henry Dunant América Latina

OTD CHILE

Museo Neltume

Memorial por la justicia y la dignidad provincia cordillera

Corporación 3y4 Álamos

Corporación Mutualista Baustista Van Shouwen Vasey

Memorias de del Biobío

Corporación Memorial Cerro Chena

Corporación Memoria Borgoño

Parque Cultural de Valparaíso

Agrupación Memorial Aeródromo de Tobalaba

Corporación de Derechos Humanos Sebastián Acevedo

Agrupación de Voluntarios por la defensa de los DDHH (Avodech)

Marea Sur-Observatorio Socioterritorial

Universidad Academia de Humanismo Cristiano, Rector Alvaro Ramis

Agrupación Nacional de Ex Presos Políticos de Chile

Centro Cultural de DD.HH. Salvador Allende

ANEXPP Histórica

Agrupación de DD.HH. 18 de Octubre

Exonerados Políticos de Chile A.G.

Familiares y Amigos de Ejecutados Políticos por Explosión

Coordinadora Metropolitana de EXPP

Corporación Solidaria UTE-USACH

Coordinadora Nacional de Expresos Políticos

Brigada de ex presos Políticos Socialistas

Comando Unitario Ex Presos Políticos

Comité Oscar Romero- Chile

Escuela permanente PRAIS

Usuarios PRAIS Sur Oriente RM

Memorial por la Justicia y la Dignidad, provincia Cordillera

Movimientos por los DDHH y del Mundo Social Memoria y DDHH/Ñuble

Comisión Chilena de Derechos Humanos, Sede Valparaíso

Comisión Chilena de Derechos Humanos, Región del Bio-Bío

Comisión Chilena de Derechos Humanos, Sede Valdivia

Comisión de Derechos Humanos de Chilenos y Chilenas del Exterior

Asamblea Popular de Chile en Nueva York

Chile Despertó Internacional Quebec-Canadá

Comisión de Derechos Humanos de Viña del Mar

Comisión de Derechos Humanos Colegio de Psicólogas y Psicólogos

Directiva Junta de Vecinos 13 Suárez Mujica, Ñuñoa

Corporación Mujeres Siglo XXI Osorno

Agrupación PRAIS Talagante

Corporación Solidaria UTE- USACH

Santiago, 22 de septiembre de 2022.