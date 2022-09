Así lo señalaron senadoras y senadores, quienes apuntaron que ese tipo de tratados “tienen un sesgo neoliberal que condicionan la transición hacia un nuevo modelo de desarrollo”.

Equipo “El Siglo”. Valparaíso. 21/09/2022. Un grupo de senadoras y senadores emitió un comunicado donde se señala que no es real la existencia de un acuerdo en la Cámara Alta para votar la próxima semana el Acuerdo Transpacífico, TPP-11, al tiempo que cuestionaron el perfil de ese tipo de acuerdos comerciales internacionales.

“Frente a versiones de prensa que señalan que existiría un acuerdo en el Senado para votar el TPP-11 la próxima semana, señalamos que dicha información no es verídica”, aclaró el texto firmado por Juan Ignacio Latorre (Revolución Democrática), Fabiola Campillai (independiente), Claudia Pascual (Partido Comunista), Daniel Núñez (Partido Comunista), Alejandra Sepúlveda (Federación Regionalista Verde Social) y Esteban Valenzuela (Federación Regionalista Verde Social).

Se precisó que “si bien en la reunión de comités (de bancadas en el Senado) del viernes 9 de septiembre dicha votación fue propuesta por los representantes de Chile Vamos (conglomerado de derecha), los comités del PC y RD no dimos el acuerdo, por tanto dicha votación quedó pendiente”.

Además, las senadoras y senadores, del conglomerado oficialista Apruebo Dignidad e independientes, señalaron en el comunicado que “el TPP-11 no forma parte de nuestro programa de gobierno y consideramos que no hay ninguna urgencia para ponerlo en votación en el Senado”.

Las y los legisladores de la derecha y algunos del conglomerado Socialismo Democrático han sostenido en días recientes que se votará la próxima semana el acuerdo internacional, adelantando que quieren darle el apoyo.

En contrapunto, aparte de considerar que no hay acuerdo para esa votación, Latorre, Campillai, Pascual, Núñez, Sepúlveda y Valenzuela, plantearon que “tenemos una mirada crítica de los mecanismos de resolución de controversias entre inversionistas y Estados” que sostiene el TPP-11 y añadieron que esos acuerdos “tienen un sesgo neoliberal que condicionan la transición hacia un nuevo modelo de desarrollo”.

La documentación indica que la mayoría de las colectividades políticas que hoy son parte del Gobierno, estuvieron en contra del TPP-11 y llamaron a que Chile no firmara ese acuerdo.

Citada por el Portal informativo El Mostrador, Claudia Pascual indicó que “hay fuerzas que están apuradas por votar el TPP-11, justo ahora que no ha sido parte de ninguna de las conversaciones de los comités de bancada que determinan las tablas de Senado” y enfatizó que “no es verdad que esté puesto para la próxima semana” en la Cámara Alta.

La senadora, además, resaltó que “parece extraño que para una decisión tan relevante como la firma de tratados de libre comercio con 11 países basta mayoría simple de los presentes en Sala” e hizo ver que la actual Constitución (que sigue vigente porque un nuevo texto fue rechazo en el plebiscito del 4 de septiembre pasado) “pide tanto quórum para algunas normas y sin embargo tan poco para la fijación de tratados de libre comercio que son de mucha envergadura para los fines de nuestro país”.

El senador Esteban Velásquez, sostuvo que “si de prioridades se trata, efectivamente, este no es la prioridad de la ciudadanía chilena. Entonces, eso hay que considerarlo, porque a veces hay argumentos que son validos para ciertos escenarios políticos y no para otros. Por lo pronto, el TPP-11 hoy tiene mucha incertidumbre, hay muchas interrogantes, y no es posible colocar en discusión y sobre todo en votación un tema que más bien divide que une”.