“Vamos a responder con más democracia y nunca con menos”: Boric

El Presidente de la República manifestó que “tendremos una Constitución de la cual todos y todas podamos sentirnos orgullosos” y puntualizó que “los chilenos y chilenas han exigido una nueva oportunidad para arribar a un texto que refleje los anhelos de justicia y dignidad”.

Equipo “El Siglo”. Santiago. 11/09/2022. “Frente a las divisiones, a los problemas de la sociedad, nosotros vamos a responder con más democracia y nunca con menos. Y esa es precisamente la enseñanza que nos dejó el Presidente Salvador Allende”, declaró el Presidente Gabriel Boric en una actividad de conmemoración del 11 de septiembre, fecha del golpe de Estado de 1973, y también en el contexto del inicio de un nuevo proceso constituyente mirando hacia la concreción de una nueva Constitución que, precisamente, reemplace la que impuso la dictadura cívico-militar.

El mandatario indicó que “vamos a defender firmemente el mandato por el cual llegamos acá. Un mandato de transformación, de diálogo, y de generar condiciones de vida digna para nuestro pueblo. Y ese camino de cambio pasa también por hacerse cargo de tener una nueva Constitución escrita en Democracia” y recalcó: “Tendremos una Constitución de la cual todos y todas podamos sentirnos orgullosos”.

Puntualizó que “los chilenos y chilenas han exigido una nueva oportunidad para arribar a un texto que refleje los anhelos de justicia y dignidad que han sido expresados colectivamente tantas veces a lo largo de nuestra historia”.

En esa línea, Gabriel Boric, hablando en el palacio presidencial de La Moneda, manifestó que “los resultados del plebiscito no son apropiables por nadie en particular y no cometan el error de creer que el que se haya rechazado el texto de la Convención significa un rechazo a los cambios y transformaciones en Chile. Eso no es así”.

En referencia tácita a personeros y grupos de la derecha y otros segmentos que están planteando no seguir hacia un nuevo texto constitucional o alterar el proceso constituyente, el Presidente criticó “las voces que poco a poco parecieran deslizar que quieren recular respecto de los compromisos adquiridos”.

En relación a los objetivos de su Gobierno, Boric expresó que “seremos leales a ese mandato, gobernando también con la conciencia de las necesidades urgentes de nuestro pueblo; la seguridad, el costo de la vida, las listas de espera en Salud, y la falta de vivienda”. “Estaremos ahí trabajando para solucionar cada unos de esos problemas, como decía Allende, las cosas sencillas del bienestar del pueblo”, enfatizó el mandatario.

El Presidente indicó: “Sabemos que el legado de quienes han venido luchando en continuo por una patria más justa desde hace tanto tiempo, no caduca. A quienes vienen a convidar a arrepentirnos de las convicciones que tenemos, les decimos claramente que nosotros no renunciamos, que vamos a defender firmemente el mandato por el cual llegamos acá, que es un mandato de transformación, un mandato de diálogo, un mandato de generar condiciones de vida digna para nuestro pueblo. Y ese camino de cambios pasa también por hacerse cargo de tener una nueva Constitución escrita en democracia”.

“Nos hemos comprometido a seguir buscando a los detenidos desaparecidos”

En el marco de la conmemoración del 11 de septiembre, el Presidente Gabriel Boric dijo que “recordamos hoy día a quienes fueron desaparecidos sin que hasta hoy conozcamos su paradero, a quienes sufrieron persecuciones, humillaciones y exilios, a quienes en los largos años de la dictadura civil y militar cayeron víctimas de la represión sólo por haberse identificado con un gobierno democráticamente electo que buscaba lo mejor para la Patria, a quienes haciendo frente a ese horror lucharon por recuperar nuestra democracia”.

Expresando una voluntad de su gobierno y en referencia al Plan Nacional de Búsqueda de detenidos desaparecidos en dictadura, reiteró que “nos hemos comprometido a seguir buscando incansablemente a los detenidos desaparecidos”. Enfatizó: “Mil ciento noventa y dos (1192) detenidos desaparecidos que todavía no sabemos dónde están. No es aceptable, no es tolerable, no lo podemos naturalizar”.

Precisó que “seguiremos cultivando la memoria, porque estamos convencidos de que la memoria no es un ejercicio de pasado, no es un ejercicio puramente intelectual, sino que es un ejercicio movilizador”.