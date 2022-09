“Me preocupa si la derecha llegará a un acuerdo para un proceso constitucional”

Si eso no ocurre, “vamos a entrar en una crisis política compleja”, advierte el presidente del Partido Comunista, Guillermo Teillier. En todo caso remarca el apoyo de su colectividad a seguir el camino hacia un nuevo texto constitucional y precisa que “nosotros estamos por una Convención cien por ciento electa, paritaria, en que se respete la presencia de los pueblos originarios y de independientes”. Habla de lo que fue el Pleno del Comité Central de su organización este sábado, y asegura que “quedó claro que no hubo intento del Presidente Gabriel Boric de excluir a los comunistas de algún cargo” cuando se produjo el cambio de gabinete.

Equipo “El Siglo”. Santiago. 11/09/2022. El presidente del Partido Comunista, Guillermo Teillier, adelanta algunos temas y conclusiones del Pleno del Comité Central de su colectividad, realizado este sábado, cruzado por el resultado del plebiscito del 4 de septiembre y lo que aconteció con el cambio de gabinete de la semana que termina.

Paro al clima que hay en el país, dice que este encuentro “no se distinguió tanto de otros” anteriores. Agrega que “en todas esas ocasiones discutimos mucho, hay mucha crítica y autocrítica, se trata de analizar lo más a fondo los fenómenos que ocurren” y así descarta que no haya existido debate y puntos de vista. Cuenta que esta vez “innovamos el método, trabajamos en comisiones, todas y todo tuvieron entonces mucho tiempo para expresar sus posiciones y fue de muy buena calidad, de alto nivel”. Dado el escenario político, precisa: “No existía derrotismo por ningún lado, sino la imperiosa necesidad de seguir adelante en la batalla por una nueva Constitución y por cumplir el programa del Gobierno”.

Cuenta que se redobló la convicción de aspirar a una Convención Constitucional electa democráticamente y paritaria, con representación de pueblos originarios e independientes, que hubo respaldo a lo que fue el cambio de gabinete ministerial, y que hubo preocupaciones por temas como la alta inflación y el impacto en el costo de la vida de los más necesitados.

No parece del todo fluido el nuevo camino hacia otro texto constitucional. En ese marco se le consulta sobre esa tesis que surgió de que todo estaría en manos de un acuerdo entre una centroderecha y una centroizquierda…

“No estoy seguro de que eso pueda ser así. Porque eso tiene que ver con la tesis de los extremos, y que sólo unos se quedan en el centro. Eso no es así porque estamos todos en las conversaciones y en la disposición de avanzar”.

Se le señala que de acuerdo a esa tesis, el Partido Comunista queda metido en un rincón, en un lado extremo. “Eso les gustaría a algunos”, precisa.

Y sentencia: “A mí lo que más me preocupa hoy, más que si la centroderecha, si la centroizquierda, es si la derecha llegará a un acuerdo para un proceso constitucional. Porque hay sectores importantes de la derecha que lo están cuestionando, hay otros que mantienen la palabra, pero hay senadores sobre todo, dirigentes, que quieren salirse de la posibilidad de seguir el proceso constituyente y llegar a una nueva Constitución”.

Advierte: “Porque si eso se impone y no se da el proceso, vamos a entrar en una crisis política compleja”.

El presidente del PC declara que “esos sectores de la derecha están planteando que no debe haber una Convención electa por el pueblo, sino que tiene que ser un grupo de expertos el que redacte un nuevo texto constitucional. Dicen que lo hagan las Universidades, y la mayoría de las Universidades son privadas y tiene una línea ideológica, un signo. Tratan de dejar afuera a todo el mundo y hacer un traje a la medida para una nueva Constitución que no cambie mucho las cosas. Y otros sectores incluso dicen que ya hubo Rechazo así que no hay que seguir en otro proceso. Eso me preocupa”.

En el camino de lo que viene, el dirigente comunista enfatiza que “nosotros estamos por una Convención cien por ciento electa, paritaria, en que se respete la presencia de los pueblos originarios y de independientes”.

Dice que “lo que no está claro es si serían elecciones con listas nacionales o listas distritales, está por verse. Para abrirle paso a una Convención se necesita una reforma constitucional en el Congreso, eso hay que considerarlo. Para que esas reformas se aprueben, es necesaria la conversación que se está teniendo ahora” entre los partidos políticos con representación parlamentaria.

Siguiendo en la línea de lo discutido en el Pleno de su colectividad, Teillier recalca que “nosotros no vamos a renunciar a nuestro pensamiento, seguimos la batalla para que haya una nueva Constitución. Por eso queremos avanzar en un acuerdo…”

“El Gobierno necesitaba ampliar su base de apoyo”

Guillermo Teillier garantiza que “no fue tema” tan intenso el cambio de gabinete del martes pasado, donde en pocas horas fue nombrado y luego desechado el militante comunista Nicolás Cataldo como Subsecretario del Interior.

¿No hay heridas por lo sucedido en el cambio de gabinete? “Bastó una explicación, que me correspondió darla, para que se aclarara todo, porque vimos los revuelos que se armaron, y quedó claro que no hubo intento o intención del Presidente Gabriel Boric de excluir a los comunistas de algún cargo. De hecho, esa persona (Nicolás Cataldo) quedó en el Ministerio del Interior, en otra Subsecretaría”, la de Desarrollo Regional. “Se entendió bien y eso no fue tema”, asegura el presidente del PC.

Añade: “Lo que sí fue tema de discusión es que el Gobierno necesitaba ampliar su base de apoyo y eso lo sabíamos antes del plebiscito. Cualquiera de las dos opciones que ganara (Apruebo o Rechazo), sabíamos que iban a ingresar al gabinete personas de Socialismo Democrático”.

No deja de comentar que el ingreso de Carolina Tohá en Interior y Ana Lya Uriarte en la Segpres (Ministerio Secretaría General de la Presidencia), “distorsionó un poco los equilibrios, el hecho de que quedara fuera de la Subsecretaría de Interior la propuesta inicial”, de Cataldo.

Al final de cuentas, Teillier afirma que “el tema en el Pleno fue cómo actuamos más cohesionados los partidos que estamos apoyando al Gobierno”. Eso incluye a las colectividades de Apruebo Dignidad y de Socialismo Democrático.

Recalca que “fue explícito el apoyo al Gobierno y al programa, hubo apoyo al nuevo gabinete, porque está claro que es para impulsar más el programa”.

Plebiscito, el factor voto obligatorio

¿Hubo un acercamiento a autocrítica por la derrota del Apruebo? “Hubo un análisis autocrítico, pero hay elementos más profundos a analizar”, comenta. Y agrega: “Porque en estos casos se empieza a echar la culpa unos a otros, que un partido hizo menos y otro hizo más, que algo se hizo mal y se pudo hacer bien, que empezamos muy tarde la campaña, y la verdad que eso no es el trasfondo de la derrota. Esos pueden ser factores de la derrota, pero no todo”.

Apunta que “hay cuestiones que debemos analizar, como que fuera tanta gente a votar, porque era voto obligatorio, fueron 13 millones de personas, y eso no lo calculamos, no lo medimos. No calculamos ni analizamos que la gente que fue a votar masivamente y que antes no había votado, lo hiciera ahora por el Rechazo. Mucha de esa gente era la que decía, ‘no saco con votar Apruebo si después saquean igual’ o que creyó algunas mentiras que se dijeron”. Como sea, anota que “hay que analizar esto del voto obligatorio”.

Remarca que “ese voto, ese 61%, no es cien por ciento de derecha, una parte podrá ser, pero no lo es todo. También se podría considerar que no sólo fue un Rechazo a la nueva Constitución, es rechazo al sistema, a la institucionalidad, ante problemas que no han sido atendidos por años”.

Comentando lo tratado en el Pleno del PC, dice que “muchos votaron en contra (del texto propuesto) porque no les gustó una parte de la nueva Constitución, la plurinacionalidad por ejemplo, sin explicarse bien qué era. Pensaban o los convencieron que el país se iba a parcelar en partes. Influyó mucho que se iban a quitar los dineros de las pensiones, que están en las AFP, que les iban a quitar las viviendas a las personas, que no las iban a poder heredar, que iba a haber mucho desorden” en el país.

Y añade: “También pudo influir la negativa situación económica, el país en crisis, con alza del costo de la vida, las alzas todos los días son bien brutales, la pérdida del poder adquisitivo es importante en muchos sectores, los salarios no están bien.”

Consultado si en la reunión del Comité Central se reflexionó específicamente por la difícil situación que pasan millones de familias chilenas, Teillier apunta que “sí lo analizamos, vimos que influyó en el resultado, está influyendo, porque hay una crisis económica, hay una inflación alta, y el Gobierno no tiene todas las posibilidad económicas para cubrir todos los déficits y apoyar sobre todo a la gente que tiene menos recursos”.

Y recalca que “lo que planteamos es que hay que hacer algo frente a esta realidad, hay que ver cómo palear esta crisis de los más necesitados”.