Las dos columnas de Miguel Lawner

La UDI y RN hacen gárgaras por los inocentes Carabineros. Y yo no hice nada…

Miguel Lawner(*). Santiago. 09/2022. Poco antes de efectuarse el cambio de gabinete efectuado hoy día en La Moneda, se anunció que asumiría como Subsecretario del Interior el profesor de Historia y Ciencias Sociales Nicolás Cataldo, militante del Partido Comunista.

Su nombramiento levantó una tormenta de declaraciones adversas por parte de parlamentarios de la UDI y Renovación Nacional, quienes se disputaron los micrófonos puestos generosamente a su disposición por los canales de televisión, recordando expresiones del profesor Cataldo, adversas al actuar de carabineros, en acciones represivas llevadas a cabo durante el estallido social de 2019, de las cuales todos los chilenos estamos conscientes, no hemos olvidado y no vamos a olvidar.

De acuerdo con cifras de la Fiscalía y del INDH compiladas por Amnistía Internacional (AI), a fecha de marzo de 2021, se contabilizaron más de 8.000 víctimas de violencia estatal y más de 400 casos de trauma ocular fruto del actuar policial durante la ola de protestas iniciada en 2019, siendo los más graves, el caso de Fabiola Campillay y Gustavo Gatica, quienes perdieron la vista para siempre.

Además, debemos recordar los siguientes casos:

“El 12 de noviembre del 2002 falleció Alex Lemun Saavedra, de solo 17 años. Murió por una bala disparada por el mayor de carabineros, Marco Aurelio Treuer. Este hecho dio inicio a una serie de víctimas mapuche que cayeron en manos de policías. Son las sospechas que caen sobre la desaparición de José Gerardo Huenante Huenante, un joven mapuche de 16 años que fue subido a una patrulla de Carabineros perteneciente a la 5ta Comisaría de Puerto Montt, el 3 de septiembre de 2005”.

“A este caso se suma Juan Collihuin Catril de 71 años, muerto por una bala del sargento Juan Marimán en 2006; Matías Catrileo, baleado por el cabo segundo de Carabineros, Walter Ramírez en 2008; Johnny Cariqueo Yáñez, el cual murió de un infarto luego de una golpiza de Carabineros en la 26° Comisaría de Pudahuel en 2008; y Jaime Mendoza Collío, muerto por un balazo en la espalda propinado por el cabo Miguel Jara Muñoz”. ([1])

En 2016 Brandon Hernández Huentecol, joven de 17 años, recibió un disparo por la espalda del que salieron 180 perdigones mientras estaba en el suelo. La agresión fue cometida por el sargento de Carabineros Cristián Rivera en Curaco. Estuvo 45 días hospitalizado, ha tenido 17 operaciones y vive con plomo en su sangre hasta el día de hoy. El uniformado solo recibió como castigo una condena de libertad vigilada.

A todo estos, debemos sumar los escandalosos fraudes de dinero ocurridos en los últimos años, que involucran a las más altas autoridades de carabineros.

Pacogate ([2]) es un caso de corrupción ocurrido en Chile, específicamente de malversación de caudales públicos, realizado por miembros de Carabineros de Chile. El caso comenzó a ser investigado en 2016, mientras que los hechos investigados se llevaron a cabo entre 2006 y 2017.

“A comienzos del 2020, el monto total fue avaluado en más de 35 000 millones de pesos, siendo señalado como el mayor fraude en la historia de Chile y como el «caso más grande de corrupción» ocurrido durante la vigencia del sistema procesal penal, iniciado en 2000. En total, 132 personas han sido formalizadas por el caso, tanto civiles como miembros de la institución, incluyendo a altos mandos como el ex general director de Carabineros Eduardo Gordon”. ([3])

La protesta contra carabineros en los años 2019 y 2020, fue generalizada, incluyendo a personeros de Renovación Nacional, quiénes hoy olvidan, declaraciones que ellos mismos emitieron anteriormente.

La necesidad de reorganizar el Cuerpo de Carabineros es indiscutible, al margen de los atentados ocurridos últimamente en la Araucanía, que han exigido la declaración del Estado de Excepción.

El profesor Cataldo sacrificado hoy día, tal como yo y varios miles de chilenos, condenamos en su momento, los escándalos financieros, así como los gravísimos atentados a los Derechos Humanos cometidos por el Cuerpo de Carabineros, que están debidamente registrados y que no han recibido la sanción que ameritan.

Resulta inmoral, intentar sepultar hoy los numerosos delitos, crímenes y desfalcos cometidos por Carabineros de Chile en los últimos años. Su reorganización es urgente y absolutamente necesaria.

Lamento que nuestro Presidente Gabriel Boric, haya cedido ante el hipócrita clamor levantado por dirigentes de la UDI y RN, a raíz de declaraciones absolutamente fundadas y legítimas que hizo públicas en su oportunidad, el profesor Cataldo, a quién le hacemos llegar nuestra solidaridad.

Y yo no hice nada…

Ayer envié una columna criticando la decisión adoptada por el Presidente Boric, de rectificar su nominación como Subsecretario del Ministerio del Interior, al profesor Nicolás Cataldo, militante del Partido Comunista.

Señalé que este bochorno implica un veto de los partidos de derecha, sentando un precedente inaceptable. Envalentonados, mañana vendrán por otro, con cualquier pretexto.

Pues bien. Habitualmente recibo entre 10 a 12 respuestas de las columnas que remito frecuentemente. Algunas más felices alcanzan hasta las 30 o más.

Esta vez, recibí solo dos. Ninguna de ellas corresponde a miembros del Partido Comunista. Además, el diario El Siglo, que frecuentemente reproduce mis columnas, esta vez no lo hizo (**).

Hay dos explicaciones. Creo que ambas son válidas. La mayoría de quienes apoyan al actual Gobierno, no quisieron dar margen a una crítica, generando un dolor de cabeza adicional, al que ya estamos experimentando por la magnitud de la derrota electoral.

Otros callaron, porque creen sinceramente que un comunista no debe ejercer cargos posibles de generar conflictos con las Fuerzas Armadas.

Yo me permito insistir que el precedente generado, es funesto para el futuro del Gobierno. La derecha, los amarillos y fascistas saborean su triunfo en la certeza que, de aquí en adelante, las reglas del juego las pondrán ellos.

Para mí, este hecho es un muy mal indicador. No podemos suponer que el mimo pueblo que hace tres años tenía de rodillas al poder establecido, se dio vuelta la camiseta inexplicablemente. Imposible. Con calma tendremos que analizar los orígenes de un resultado tan insólito. Imposible. No son ni amarillos ni derechistas, los cuatro millones de chilenos que incrementaron el número de quienes sufragaron.

Mientras tanto, dada la indiferencia que ha motivado mi columna, me he permitido recordar un poema escrito por un pastor luterano alemán Martin Niemoller, durante la segunda guerra mundial y que me ha parecido muy apropiado a estas circunstancias.

Dice así:

Primero vinieron a llevarse a los comunistas,

y yo no hice nada,

porque no era comunista-

Luego vinieron a llevarse a los socialdemócratas,

Y yo no hice nada

porque no era socialdemócrata.

Cuando vinieron a buscar a los sindicalistas,

yo no protesté,

porque no era sindicalista.

Cuando vinieron a llevarse a los judíos,

yo no protesté,

ya que no era judío.

Cuando vinieron a buscarme a mí,

no había nadie más que pudiera protestar.

Los saluda, con el afecto de siempre a pesar de todo,

el aún obstinado Miguel Lawner.

(*)Miguel Lawner, arquitecto chileno, Premio Nacional de Arquitectura 2019, director ejecutivo de la Corporación de Mejoramiento Urbano (CORMU) durante el Gobierno de Salvador Allende

(**)Nota de la Redacción. Por dinámicas propias de la labor de edición, estas columnas del arquitecto Miguel Lawner no fueron publicadas exactamente el día que llegaron a nuestras manos, se hace ahora, en la convicción de que El Siglo es un espacio de debate, crítica y reflexión como aporte al conocimiento y a la soberanía informativa.

