Un nuevo texto constitucional, “no puede borrar todo lo que está escrito”

Guillermo Teillier, presidente del Partido Comunista, indicó que “sigue adelante” la lucha por una nueva Constitución progresista y transformadora y enfatizó que “ese es el gran desafío y no creo que sea una tarea fácil”. Insistió en que la redacción de una nueva propuesta constitucional debe estar en manos de una Convención Constitucional. Frente a la derrota del Apruebo, el timonel comunista apuntó que viene una evaluación, que “empieza ahora a la luz de los resultados”.

Hugo Guzmán. Periodista. “El Siglo”. Santiago. 04/09/2022. Frente al resultado del plebiscito, desde su perspectiva, ¿qué es lo que viene?

Hay un par de cosas fundamentales. Lo primero, es que el proceso por una nueva Constitución, que reemplace a la Constitución pinochetista, debe seguir. Y debe ser un texto que no puede borrar todo lo que está escrito o gran parte de lo que está escrito en la nueva Constitución que se presentó, porque ahí hay cuestiones por las que se pronunciaron millones de personas, que hay que tenerles en cuenta y que son demandas transversales, independiente que hoy se haya votado Rechazo o Apruebo. Esa lucha sigue adelante. Lo otro que viene, es que los partidos del Apruebo, que apoyamos al Gobierno, hemos sacado una declaración conjunta donde decimos que nos mantendremos unidos y que vamos a ir unidos a todo lo que sea diálogo para ver cómo se construye una nueva Convención Constitucional y llegamos a redactar una nueva Constitución.

O sea, ustedes no estarían de acuerdo en que la otra propuesta constitucional la elaborara el Parlamento o un grupo de expertos.

No, nosotros estamos porque se elija una nueva Convención.

A pesar de eso, se instala una percepción de que ahora llevarán la batuta los presidentes del Senado, de la Cámara Baja, personeros políticos…

No es que lleven la batuta. El Presidente (Gabriel Boric) los convocó para conversar porque son representantes del Poder Legislativo, y convocó a los presidentes de los partidos. Ahora, tengo entendido que el Presidente enviaría un proyecto al Parlamento para lo que viene en cuanto a un nuevo texto constitucional, y ese proyecto tiene que debatirse, y se está viendo cómo llevar delante de la mejor manera ese proceso. Lo que tiene que acordarse en el Congreso es cómo se va a elegir la nueva Convención, cómo se va a regir, sobre qué texto se trabajará, cómo seguirá el proceso.

¿Y cómo mantener los contenidos de la actual, incluso que fueron demanda social? Porque se trata de hacer un nuevo texto. Por ejemplo, mantener lo paritario, lo plurinacional, el poder a las regiones…

Nosotros vamos a seguir luchando por eso. Pero además, hemos escuchado el planteamiento de una parte de la derecha al menos, de la llamada “centroizquierda por el Rechazo”, que plantearon que están por mantener todo lo que significa derechos sociales, que están por mantener lo de la paridad, espero que no se olviden de los pueblos originarios, y que no plantean cosas que signifiquen un retroceso gigantesco de lo que se avanzó. Esa tendrá que discutirse en una nueva Convención Constitucional.

¿Usted insiste en tener una Constitución que dé respuesta a las demandas sociales, que sea muy progresista y transformadora?

Ese es el gran desafío y no creo que sea una tarea fácil. Yo no estoy diciendo que es llegar y hacerlo. Porque no vamos a estar en las mejores condiciones, hemos sido derrotados en este plebiscito, tenemos que remontar esta derrota. Hay otras cosas que discutir y considerar, por ejemplo, que todo esto lo llevó adelante el movimiento social y tendremos que seguir dialogando y llegando a acuerdos con el movimiento social. Muchas de las conquistas que estaban en el texto de nueva Constitución que fue rechazada, son medidas o normas que favorecen a las organizaciones sociales, a sectores sociales, fundamentalmente de trabajadores, pobladores, mujeres, jóvenes, y por ahí creo que debemos empujar el carro.

Pero ya hubo señales de la derecha y la ultraderecha de que no irán al encuentro al que citó el Presidente Gabriel Boric para ver cómo sigue el proceso constituyente y están incluso planteando que ya hubo un rechazo y no se debería continuar en este camino.

Si dan esas señales, si no van al encuentro convocado por el Presidente, quiere decir que todas promesas y propuestas no eran verdad. Dijeron que iban a iniciar un diálogo, que iban a estar abiertos a un proceso, y querría decir que todo eso no era verdad. Ahora, eso tendremos que analizarlo en su momento, no sabemos todavía cuál será, en realidad, exactamente la actitud de la derecha.

Con este resultado, de manera casi natural comenzaron las críticas, determinar errores, apuntar a deficiencias, ¿ustedes tienen una primera aproximación de evaluación de por qué este 60% al Rechazo?

Esa evaluación empieza ahora a la luz de los resultados, antes era difícil hacerlo, pero lo vamos a hacer. De manera interna lo vamos a hacer todos los partidos, no lo haremos por la prensa, en algún momento diremos algo a través de los medios de comunicación porque no se trata de secretos o cosas ocultas, pero no queremos dar una discusión por los medios, primero cara a cara en nuestros partidos y entre nuestros partidos.

¿Cómo queda parado el Gobierno con este resultado y en lo que viene?

El Gobierno tiene que seguir trabajando, gobernando, quedan tres años y medio, tendrá que hacer más esfuerzos para cumplir el programa, que es el mandato que tiene, ese mandato no cambió. Creo que habrá ajustes ministeriales con vista a ese objetivo.

Esto produjo un golpe al estado de ánimo de mucha gente.

Bueno, son momentos que hay que vivirlos, no contenerlos, pero después viene la reflexión, hay que mantener la mente fría. Mire, el partido nuestro, y varios otros partidos, tenemos años de experiencia, hemos pasado por situaciones mucho más complejas y difíciles que esta, y hemos sabido salir adelante.