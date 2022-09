Se inició camino para continuar proceso constituyente

El objetivo central es arribar a una nueva propuesta constitucional que termine por dejar atrás la Constitución del ’80. El Presidente se reunión con jefes del Senado y la Cámara Baja para avanzar en mecanismos a implementar y este martes tendrá reunión con los partidos oficialistas y de oposición. “Esperamos avanzar con celeridad en este proceso” dijo Álvaro Elizalde, presidente del Senado. Raúl Soto, presidente de la Cámara de Diputadas y Diputado indicó que “no hay que dejar un vacío de poder, de inestabilidad institucional o ingobernabilidad” después del resultado de ayer en el plebiscito. “Lo que se ha rechazado es el texto, el proceso sigue y el acuerdo es sobre cómo se materializa, nosotros estaremos en esa discusión” precisó Guillermo Teillier, presidente del Partido Comunista.

Equipo “El Siglo”. Santiago. 05/09/2022. En el oficialismo si hay algo claro, es que se prosigue con el proceso constituyente y con el objetivo de tener un nuevo texto constitucional que deje atrás, definitivamente, la Constitución del ’80 impuesta por la dictadura cívico-militar.

En esa ruta se avanzó este lunes en un encuentro entre el Presidente Gabriel Boric, y los presidentes del Senado y la Cámara de Diputadas y Diputados, Álvaro Elizalde, y Raúl Soto, respectivamente. También esa materia fue algo tratado en la reunión del Comité Político de La Moneda, donde se refrendó continuar hacia una nueva Constitución después del rechazo al proyecto presentado por la Convención Constitucional.

Lo anterior implica que existe un compromiso institucional del Parlamento para allanar el proceso y el Presidente convocó a una reunión este martes a todas las fuerzas políticas con representación parlamentaria para dialogar sobre el tema y comenzar a aterrizar propuestas.

Hay un compromiso explícito de todas las colectividades de los conglomerados oficialistas Apruebo Dignidad y Socialismo Democrático de respaldar la continuidad del proceso constituyente y entablar una conversación con distintos sectores políticos y sociales para avanzar hacia otro texto constitucional.

Desde la oposición, Renovación Nacional confirmó que concurrirá a la reunión citada por el mandatario y que tiene disposición de ir hacia una nueva Carta Magna. Desde la Unión Demócrata Independiente, hasta el cierre de esta edición se mantenía una postura de no concurrencia al encuentro convocado por el Presidente Boric, y establecía cierta incertidumbre si avanzar o no hacia otro texto constitucional. El Partido Republicano desde el domingo dijo que no está por proseguir el proceso constituyente y que la gente ya votó rechazo a una nueva Constitución y no queda nada más por hacer. El grupo Amarillos, que promovió el rechazo a la nueva Carta Magna, expresó disponibilidad para llegar a acuerdos.

El asunto no es fácil ni podrías ser fluido. Un primer punto de discusión es quién abordará la nueva redacción del contenido constitucional. Unos están porque sea la Convención Constitucional, elegida democráticamente, y que fue lo que votó la gente en el plebiscito de entrada, pero otros quieren que la nueva Carta Magna se procese en el Parlamento y otros que sea producto del trabajo de un grupo de expertos.

También es posible que entre a discusión el carácter paritario de la instancia que redacte el nuevo texto, cómo se daría la representación de pueblos indígenas, el lugar asignado a los independientes, entre otros puntos.

Lo que ocurre que respecto a mecanismos, pasa por un proyecto que envíe el Presidente de la República al Parlamento, y allí la correlación de fuerzas entre oficialismo y oposición está literalmente empatada y se requerirá de acuerdos políticos.

Como sea, el tema ya está en la agenda política, en la discusión entre sectores políticos, y seguramente irán apareciendo posiciones de gremios empresariales, académicos, constitucionalistas, ex convencionales y existe una incertidumbre sobre cómo actuarán las representaciones del movimiento social y de la sociedad civil.

Álvaro Elizalde, presidente del Senado:

“Esperamos avanzar con celeridad en este proceso, escuchando las distintas voces y propuestas que realicen partidos políticos, bancadas y las organizaciones civiles”.

“El Presidente Boric nos ha pedido que en el Congreso Nacional se desarrolle un diálogo que permita establecer un camino institucional para avanzar en el proceso constituyente”.

“Junto con el presidente de la Cámara convocaremos esta semana a todos los partidos con representación parlamentaria, a las bancadas, y también escucharemos a otros movimientos sociales y representantes de la sociedad civil, con el objeto de promover un diálogo que nos permita a la brevedad posible transmitir una certeza a Chile…Esperamos arribar a un acuerdo a la brevedad posible”.

Raúl Soto, presidente de la Cámara Baja:

“El Congreso se pone a disposición del Presidente que lo que se va a votar implica gobernar, solucionar los problemas de la ciudadanía en materia de seguridad, economía”.

“No hay que dejar espacio alguno a un vacío de poder, de inestabilidad institucional o ingobernabilidad que nos pueda llevar eventualmente a una crisis”.

Guillermo Teillier, presidente del Partido Comunista:

“No me confundan con el Partido Republicano, me cae como patada en la guata, pero vamos a estar todos dispuestos a conversar con todos. Estamos dispuestos a conversar con todos, incluso con el Partido Republicano si se sientan mañana (martes) a lo que convocó el Presidente”.

“Lo que se ha rechazado es una propuesta constitucional…el proceso sigue y el acuerdo es sobre cómo se materializa, nosotros estaremos en esa discusión. Queremos que todos estén representados, que no se deje fuera a los independientes y que no borren a los pueblos originarios… Y con paridad absoluta”.

Francisco Chahuan, presidente de RN:

“Nos vamos a reunir con el Presidente Boric y eso se mantiene, porque nosotros tenemos una responsabilidad con Chile y con los chilenos y chilenas que ayer votaron en forma masiva y que quieren que nuestra Constitución sea un pacto de convivencia y una casa común para todos”.

“Vamos a concurrir, pero apresurarse en poner fechas, en tomar decisiones sin hacer antes la escucha activa es un acto un tanto apresurado”.

Ximena Rincón, vocera de Amarillos:

“Hoy nos convoca el trabajo unitario, un gran acuerdo de unidad en que nuestro compromiso se renueva acá, de tener un nuevo proceso constituyente, con una nueva Convención -las características serán parte del mismo debate- con mucha sobriedad y entendiendo que hay urgencias en el país que deben abordarse en distintos ámbitos: en pensión, en salud, en seguridad ciudadana y económico”.