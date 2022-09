“No podemos tener divisiones, no podemos empezar una lucha fratricida”

Así lo advirtió el diputado de Acción Humanista, Tomás Hirsch, frente a la derrota del Apruebo en el plebiscito y planteó que hay que avanzar hacia la nueva Carta Magna unidos en los conglomerados de Gobierno, concordando con la llamada “centroizquierda por el Rechazo” y dialogando con la derecha. Enfatizó que “lo importante es que se cumpla con el compromiso que asumieron todos los sectores de que ganara el Apruebo o el Rechazo, seguiríamos con el compromiso de avanzar hacia una nueva Constitución”.

Hugo Guzmán. Periodista. “El Siglo”. Santiago. 04/09/2022. ¿Con este resultado cómo quedan las fuerzas del Apruebo?

Sin duda que quienes aspirábamos a tener una Constitución democrática, creada en democracia, que garantizaba derechos sociales, hemos sufrido una derrota, y eso hay que asumirlo, porque el triunfo de los del Rechazo fue brutal.

Sin embargo, eso no significa que este proceso se detiene. Para los que hemos estado más de 40 años luchando para tener una nueva Constitución, y terminar con la Constitución de la dictadura, esta puede ser una derrota, pero no nos hace pestañar ni un minuto en la decisión de seguir luchando por tener una buena y nueva Constitución en el país.

Tendremos que reflexionar sobre el proceso vivido, habrá que sacar conclusiones, pero de ninguna manera este proceso se detiene. Tenemos que avanzar tal como lo dijo el Presidente Gabriel Boric, incluso los del Rechazo, porque la Constitución de la dictadura está muerta, no tiene ningún valor. Esa nueva Constitución, necesariamente tendrá que ser generada por una nueva Convención, paritaria, electa en forma democrática, con participación de los pueblos originarios y de la diversidad de nuestro país.

Este texto fue rechazo por la ciudadanía, pero la demanda de una nueva Constitución sigue total y plenamente vigente por un 80% de la ciudadanía que así lo manifestó en el plebiscito de entrada.

¿Eso hará necesario tener acercamientos y acuerdos por ejemplo con ese grupo que se definió como “centroizquierda por el Rechazo” e incluso con segmentos de la derecha?

Será importante reunirnos todos y así lo ha entendido del Presidente y nos convocó a una primera reunión a todos los presidentes de partidos desde la izquierda hasta la derecha, justamente para concordar el camino a seguir para efectivizar la demanda que sigue vigente. Si eso significa concordar camino con las fuerzas de centroizquierda que votaron por el Rechazo, y si eso significa tener que dialogar con la derecha -que se comprometió públicamente a avanzar hacia una nueva Constitución-, por supuesto que lo haremos. Lo importante es que se cumpla con el compromiso que asumieron todos los sectores de que ganara el Apruebo o el Rechazo, seguiríamos con el compromiso de avanzar hacia una nueva Constitución.

Pero algunos sectores no desechan que el camino de un nuevo texto sea en el Congreso o un grupo de expertos.

Sería impresentable, después de este resultado, que se pretenda que un texto constitucional sea redactado por personas que no sean electas para ese fin. Sería torcer la voluntad popular. Por cierto, sé que existe esa tentación en sectores de la derecha y la extrema derecha, y por lo mismo es fundamental en este momento la unidad de todos los sectores que hemos estado trabajando por el Apruebo. No podemos tener divisiones, no podemos empezar una lucha fratricida, por el contrario, tenemos que convocar a sectores que hoy no participan en las coaliciones de Gobierno, pero con los cuales debemos concordar avanzar a una nueva Convención totalmente elegida.

¿No hay peligro de que el nuevo texto no sea ni tan progresista, ni tan transformador como el que se presentó hoy?

Por cierto ese peligro existe. Eso a mí me preocupa, porque a riesgo de parecer terco, sigo convencido de que el texto presentado por la Convención es muy bueno, era una muy buena Constitución que nos ponía a la vanguardia del mundo en términos de derechos sociales, de protección del medio ambiente, de paridad, de derechos de sectores que han estado excluidos históricamente como los pueblos originarios y las diversidades y disidencias, los jóvenes y los trabajadores. Desde Acción Humanista nos vamos a jugar fuertemente porque el texto de una nueva propuesta mantenga los derechos que estaban establecidos en la Constitución que fue derrotada el día de hoy.

¿Sale muy fortalecida la derecha con el resultado del plebiscito?

En estos días vamos a ver a una derecha probablemente con el “virus de altura”, creyendo que poco menos tienen a una mayoría del país. Sería el peor error que pueden cometer, sería confundir lo que ha sido el resultado del plebiscito, con creer que tienen un apoyo mayoritario de la ciudadanía. Espero que la derecha no tome el camino de intentar imponer su propia mirada y que entiendan que el que gobierna es el Presidente Boric, que es él quien tiene que conducir el proceso.