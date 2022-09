Voces frente a la nueva Constitución

Jaime Bassa, Cecilia, Hugo Gutiérrez, Paulina Vodanovic, Carmen Gloria Quintana, Valentín Trujillo, Elisa Loncon, Jorge Maza, Marcos Barraza.

“Equipo El Siglo”. Santiago. 02/09/2022. Jaime Bassa, abogado, ex convencional.

“El cambio desde un Estado subsidiario hacia un Estado social y democrático de derecho da cuenta de muy buena manera de los cambios estructurales que esta nueva Constitución propone en materia de derechos universales para todas y todos, derechos sociales, por cierto, pero también derechos de la mujer, de niños, niñas y adolescentes, de las personas mayores, de las personas con discapacidad y una efectiva descentralización política”.

Cecilia, cantante.

“La gente joven tiene que estar en esta circunstancia de guiar al país. En todo aspecto hay ideas nuevas, técnicamente, moralmente, en todo; y la gente nueva -que ha recorrido también sus años a través de sus familias- tiene que estar ahí, siempre presente, sobre todo las mujeres. Las mujeres están ahí, firmes, siempre firmes”.

Patricio Fernández, ex convencional, ex director de The Clinic.

“El camino del apruebo es el más coherente, pacífico y armónico en este proceso”.

Hugo Gutiérrez, ex convencional y abogado de derechos humanos.

“Este texto constituyente deja claridad de que la soberanía reside en el pueblo y eso lo pone como el protagonista de la historia. Es una maravilla como reaparece el pueblo en este texto. Esta es una Constitución de futuro y la Humanidad completa debería estar poniendo atención en ello, porque tiene mucho futuro, porque da la solución para los problemas que atraviesa el planeta, como la crisis climática, entonces muestra un camino que es muy interesante. Sin duda para alguien que vive en regiones, que el Estado sea regional también es fundamental, convertir a las regiones en autónomas tanto política, administrativa y fiscalmente nos interpreta a todos y todas. Creo que eso al menos nos debería motivar a Aprobar sin ninguna duda”

Valentina Miranda, ex convencional y ex dirigenta estudiantil secundaria

“Esta Constitución consagra derechos tan importantes como el acceso a la vivienda, lo que es un hito, ya que Chile junto a Perú son los dos países del continente que no tienen consagrado constitucionalmente el derecho a la vivienda. Esta norma, además, es producto de una iniciativa popular que alcanzó más de 22 mil firmas y que logró unir a decenas de agrupaciones que llevan años luchando por la vivienda digna. También está consagrado el derecho a acceder a la salud, el desarrollo integral de las personas, se consagra el derecho a la salud mental y todo será unificado en un Sistema Único de Salud, donde las Isapres podrán participar como seguros complementarios, donde se descentraliza el sistema, eso es muy importante. Igual de relevante es el fortalecimiento de los gobiernos regionales, la autonomía regional, para que se distribuya el poder y los recursos”.

Paulina Vodanovic, presidenta del Partido Socialista.

“Hoy no tenemos posibilidad de tener medias tintas; el progresismo tiene que estar todo atrás de la nueva Constitución”.

Carmen Gloria Quintana, víctima de la represión dictatorial.

“Apruebo Nueva Constitución es la voluntad mayoritaria de quienes por años han sido pisoteados por la colusión de las grandes empresas, por las farmacias, los pollos, el papel higiénico, el gas, el agua, por los dueños de las AFP y las Isapre, por las pocas familias que han explotado nuestros recursos naturales, los bosques, el mar, por los que han creado las ‘zonas de sacrificio’, por quienes lucran con la salud y la educación”.

Valentín Trujillo, músico.

“Una Constitución tan verdadera como ésta, primera vez en la historia del país, naturalmente no excenta de errores, pero por primera vez una consulta ciudadana, no hecha entre cuatro paredes, ni resguardada por fusiles, ni ametralladoras, ni tanques, ni dictadores, ésta es la Constitución verdaderamente democrática”.

Elisa Loncon, ex presidenta de la Convención Constitucional, representante de pueblos originarios.

“Los derechos sociales, de que el Estado de Chile es un Estado social, de derecho, democrático, plurinacional, que respeta los derechos de la naturaleza, que es paritario y que es intercultural. Destaco fundamentalmente el presente de los ciudadanos, porque aquí están sus derechos”.

José Maza, profesor, escritor y doctor en Astronomía.

“Chile tiene que ser un país donde todos los ciudadanos tengan cabida en él, pero tengan cabida en él como ciudadano de igual clase. Creo que en este minuto tenemos una oportunidad clave. La carta de navegación del país es una ley pequeña pero fundamental que es la Constitución. Esa carta de navegación la tenemos que hacer todos nosotros”.

Marcos Barraza, ex convencional y ex ministro de Desarrollo Social

“El texto constitucional habilita un camino de transformaciones que radica las decisiones en el pueblo y equilibra la deliberación del futuro Congreso con la deliberación popular. Posibilita un ejercicio de la política más sano y más soberano, sin limitantes”.