NOTAS DEL REPORTEO. El delicado Día Después

Fuerzas políticas, el Gobierno, los gremios empresariales, dan en estas horas los retoques a las estrategias a seguir conocidos los resultados del plebiscito. Un obligado cambio de gabinete, las negociaciones pos consulta, el devenir de la agenda de Gobierno y lo que pueda suceder con el movimiento social, son factores que estarán presentes el lunes 5 de septiembre. Junto a la continuidad de temas como la delincuencia, el alza del costo de la vida y La Araucanía.

Hugo Guzmán. Periodista. Santiago. 02/09/2022. 1.-Finalizaron las campañas, pero en estas horas continúa el trabajo de directivas de partidos oficialistas y opositores, de los equipos del Comité Político de La Moneda (con posibilidad de contacto con el Presidente Gabriel Boric que ya está en Punta Arenas, para regresar el domingo), en espacios de directivos de gremios empresariales y otros focos de poder y orgánicos, donde se dan los últimos retoques a estrategias a seguir una vez conocidos los resultados del plebiscito del domingo. Hay un espacio de reserva/secreto sobre cómo se actuará y qué caminos se tomarán, aunque hay algunas medidas/directrices adelantadas/establecidas.

2.-Lo que parece claro es que el Día Después, a partir de la noche del domingo, no será calmo/sereno. Sea cual fuese el resultado, la tensión permanecerá, habrá una dura dinámica política, las fuerzas respectivas saldrán (de acuerdo a sus resultados) con más o menos agresividad, y aprobado o no el nuevo texto constitucional, vendrán pasos decisivos que requerirán de sensibles movimientos que involucran al Gobierno, a los conglomerados políticos, al Parlamento, al poder económico y quizá hasta los poderes facticos que continúan actuando en el país. La convulsión persistiría, pensando en cómo preparan sus actuaciones los actores políticos y orgánicos/ideológicos.

3.-De inicio, operará una presión sobre lo que parece un obligado cambio en el gabinete ministerial, con partidos como el PPD que ya tiene exigencias sobre la mesa, y un Socialismo Democrático que quiere más, al tiempo que desde el Partido Comunista y el Frente Amplio llaman a que los ajustes ministeriales no afecten el programa y la agenda del Gobierno. Más allá de nombres y carteras que se mencionan para el cambio de gabinete, es claro que en esa decisión política (que la toma el Presidente pero, obvio, con conversaciones con sus ministras y ministros y equipo cercano, a lo menos, y con presidentes de partidos a lo más), estará incidida por el resultado del plebiscito: no será lo mismo un cambio en el Gobierno si gana el Apruebo o el Rechazo. Luego vienen las negociaciones/acuerdos entre las distintas fuerzas políticas, entre el Ejecutivo y el Legislativo, por los caminos a seguir acorde con el resultado del domingo, donde todo se antoja más difícil, enredado, tenso y con alta dosis de incertidumbre si triunfa el Rechazo. También, objetivamente, el resultado del plebiscito gravitará en cómo el Gobierno seguirá adelante con su programa, reformas como la tributaria y la de pensiones, aunque el Presidente enfatizó que el programa se cumple. Asimismo, es loable considerar que según terminen las cosas el domingo, se producirá reacomodos, ajustes y quizá hasta quiebres al interior de los conglomerados políticos y de los partidos. Lo que ocurra en el plebiscito tiene una significación estratégica que no dejará de impactar en las fuerzas políticas orgánicas. Otro factor que estará presente, pero parece difícil definir en qué forma e intensidad, es el movimiento social, las organizaciones de la sociedad civil, paradas ante el resultado de la consulta, sobre todo si se le da luz roja al nuevo texto constitucional. No debería descartarse la existencia de elementos ahora imperceptibles.

4.-Al mismo tiempo es claro que el Día Después incluye la continuidad de una agenda complicada con la situación en La Araucanía, el factor delincuencia y la persistencia del alza en el costo de la vida golpeando a los sectores medios y pobres sobre todo.