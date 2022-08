Piñera y Kast: los rostros que esconde el Rechazo

A días que termine la campaña y se realice el plebiscito por la nueva Constitución, los principales dirigentes de la derecha, aún se mantienen en silencio. La diputada y presidenta de las Juventudes Comunistas, Daniela Serrano, expresó que “el Rechazo no quiere cambios y aunque busquen mostrar otra cara, son sus acciones que los delatan”. La ex convencional Valentina Miranda, señaló que tanto Piñera como Kast generan un repudio transversal en la ciudadanía y por eso los “ocultan” a ambos.

Santiago. 29/08/2022. Antes de que empezara la campaña por Aprobar o Rechazar la nueva Constitución propuesta por la Convención Constitucional, los partidos de derecha agrupados en Chile Vamos y también el ultraderechista Partido Republicano, decidieron que sus principales dirigentes no debían ser los rostros de la campaña por el Rechazo.

Sin embargo, algunos han salido a realizar campaña o anunciando su voto a través de sus redes sociales y medios de comunicación. Pero los principales líderes del sector, el expresidente Sebastián Piñera y el excandidato presidencial José Antonio Kast, siguen en silencio. A pesar de que se asocia con ellos la opción del Rechazo sin que ellos se pronuncien aún.

La presidenta de las Juventudes Comunistas (JJCC) y diputada por el Distrito 12, Daniela Serrano, planteó que el motivo detrás del silencio de figuras del Rechazo como José Antonio Kast y Sebastián Piñera es evidente. “Ellos son quienes por años han obstaculizado los cambios sociales y defendido fuertemente la Constitución actual, impidiendo los cambios estructurales. El Rechazo no quiere cambios y aunque busquen mostrar otra cara, son sus acciones que los delatan. Ya tenemos el ejemplo de la inasistencia de senadores para la discusión de la nulidad de ley de pesca”, indicó.

La ex convencional por el Distrito 8, Valentina Miranda, señaló que tanto Piñera como Kast generan un repudio transversal en la ciudadanía y por eso los “ocultan” a ambos. El primero por violar los derechos humanos durante su Gobierno y el segundo por representar al pinochetismo y lo peor de la dictadura cívico-militar. “La derecha ha sido estratégica al no mostrar a estos dos líderes importantes para su sector. Ellos están por el Rechazo, pero no hablan porque saben que eso afecta la posición política de algunas personas frente al plebiscito de salida. Lo hacen porque el Rechazo puede perder adherentes si es que Piñera o Kast se pronuncian públicamente por esa opción”, agregó la ex dirigenta estudiantil.

En tanto, el historiador Michel Tiznado planteó que la definición de la derecha de esconder a sus principales rostros es para que no se asocie el Rechazo con sus rostros, ya que tanto Piñera como Kast son figuras de la golpeada derecha chilena. “Ambos son dos figuras son representativas de las derrotas recientes de la derecha. El primero desde la dimensión de mal Gobierno y el otro derrotado en la urna por una ventaja considerable en segunda vuelta”.

Añadió que “a su vez representan dos dimensiones altamente cuestionadas: Piñera es el excéntrico millonario y Kast el pinochetismo o la herencia dictatorial. Ambos son el ejemplo de la política del garrote”.

Nicolás Araya, encargado de Organización de las JJCC, dijo que hoy la derecha busca que el país no asocie el Rechazo con su sector y que por ese motivo determinaron que sus principales líderes guarden silencio ante el plebiscito. “Creo que la estrategia que tiene que ver con esconder a las principales figuras del Rechazo para la ejecución de su campaña, tiene que ver con una limpieza de imagen de parte de la derecha a propósito del constante desgaste electoral y sobre todo para prever un fracaso que se ha consolidado en el plebiscito de entrada con mucha más fuerza en el caso de la elección de convencionales”, sostuvo.

Agregó que “los rostros más duros de la derecha son los que hoy día representan las condiciones y el voto de castigo de nuestro pueblo, respecto de lo que implican casos de corrupción, asociaciones ilícitas y vulneraciones a los derechos humanos vinculados al gobierno criminal de Sebastián Piñera”.