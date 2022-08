“No caigamos en situaciones que provoquen pérdida de influencia y de votos”

Así lo advirtió el senador Daniel Núñez de cara a los pocos días que quedan de campaña antes del plebiscito, y enfatizó que “es muy importante mantener la calma, no dejarse provocar por la derecha, por grupos extremos, mantener la alegría en campaña”. Sostuvo que “tengo una gran esperanza en que los jóvenes vayan a votar masivamente y que eso genere una gran sorpresa” el 4 de septiembre. Frente a un posible cambio de gabinete ministerial, el legislador del Partido Comunista dijo, más allá de los nombres y los conglomerados, que “lo que no pude ocurrir es que caigamos en una situación de desperfilamiento o relativización del proyecto transformador, porque es el ADN de este Gobierno”.

Hugo Guzmán. Periodista. “El Siglo”. Santiago. 30/08/2022. Está presente el episodio de Valparaíso, con el perfomance de “Las Indetectables”, el carretonero del Rechazo que atropelló a ciclistas del Apruebo, hubo otros episodios de confrontación, y entramos a días de mucho nerviosismo, de tensiones, ¿dónde deben estar los cuidados y los énfasis?

Hemos tenido una campaña que las últimas semanas ha estado marcado por el despliegue en terreno, de miles de voluntarias y voluntarios que quiero saludar y felicitar, por su esfuerzo, su empeño, su sacrificio en el trabajo desinteresado y cotidiano, y obviamente en ese contexto la derecha se puso muy nerviosa y ha querido crear situaciones de provocación como ocurrió con esa gente de los carretones. Por eso es muy importante mantener la calma, no dejarse provocar por la derecha, por grupos extremos, mantener la alegría en campaña. Además, en estas últimas horas y últimos días, mantener el despliegue en terreno, en las comunas populares donde hay mucha gente indecisa y gente que es primera vez que irá a votar, y donde la información que recibe de vecinas y vecinos, de jóvenes, de mujeres, que explican el contenido de la nueva Constitución, tiene un efecto muy positivo.

Sé que hay encuestas que señalan que en la Región Metropolitana está ganando el Apruebo, en la Región de Valparaíso también, como en otras regiones, pero necesitamos potenciar eso para que la distancia con el Rechazo aumente. En eso, el trabajo territorial estos días es fundamental.

¿Y cómo ves la situación en las regiones?

Específicamente en la Región de Coquimbo, que represento en el Senado, vamos a ganar, se hizo muy buen trabajo en las principales comunas, y hemos enfrentado el discurso de odio levantando sobre supuesta pérdida de tradiciones, y que se haya dejado de lado el mundo rural. En Coquimbo tenemos un mundo rural ligado a luchas campesinas y sociales y hemos realizado contactos y elevado el protagonismo de ese sector. Mira, el domingo hicimos un acto en Ovalle que tuvo muy buena participación, mucha gente. Creo que Atacama es una región que tiene también una tradición social y de izquierda fuerte y creo que vamos a ganar, y creo que debemos intensificar el esfuerzo en Antofagasta, en Iquique, donde los temas de seguridad ciudadana, vinculados a una oleada de migrantes, genera preocupación y hay un voto que marcó por Franco Parisi (candidato presidencial del Partido de la Gente) que todavía está, aunque se puede influenciar para el Apruebo, pero hay que desplegar más trabajo. También en el sur hay que reforzar el trabajo por el Apruebo, en distintas regiones, informando sobre la nueva Constitución, explicando y sintonizando con la gente de los mundos rural, del trabajo.

En estas semanas se vio un masivo despliegue por el Apruebo en muchos lugares del país, actos con miles de personas. Al mismo tiempo, encuestas apostando a una ventaja del Rechazo. ¿Crees que hay un contraste muy marcado entre esos dos datos?

Por supuesto que hay ese contraste. En el territorio, en la calle, en las plazas, en los casa a casa, se nota mucho apoyo al Apruebo, de parte de jóvenes, de mujeres, y eso no aparece reflejado en las cifras de las encuestas. Tengo una gran esperanza en que los jóvenes vayan a votar masivamente y que eso genere una gran sorpresa el día del plebiscito, que descoloque a las encuestadoras y marque un triunfo del Apruebo. Puede ser un triunfo estrecho, pero estoy seguro que el Apruebo va a ganar, y vamos a dar el paso histórico de tener una nueva Constitución para Chile.

Con lo sucedido en la actividad de Valparaíso se instaló en los medios con cierta fuerza que haya querellas, invocaciones a medidas legales, se produjo la detención de Héctor Llaitul, la renuncia de la ministra de Desarrollo Social, persisten noticias no muy buenas sobre la economía, hay una ofensiva de gremios y la derecha orgánica contra el Apruebo y el Gobierno. ¿Hay un clima muy tenso en torno del plebiscito que tensiona el proceso?

Siempre los procesos sociales, los cambios profundos, la participación ciudadana activa, traen grandes tensiones. Nadie iba a pensar que el plebiscito iba a ser en un contexto que no provocaran ciertas preocupaciones. Lamentablemente hay sectores radicalizados que dañan este proceso. Por ejemplo, sectores muy radicalizados del mundo mapuche, que señalaron que ellos prefieren que gane el Rechazo porque no creen en la plurinacional. Mientras que los que estamos por el Apruebo estamos por una solución de fondo a la situación del pueblo mapuche, una solución dentro de un nuevo marco constitucional, queremos superar la situación que se vive en La Araucanía, y la nueva Constitución nos da herramientas para eso, como tener un Estado plurinacional.

Puede haber tensiones en estos días, pero lo fundamental es triunfar en el plebiscito y yo plantearía a quienes estamos por el Apruebo que trabajemos en estos días, que sigamos trabajando en estos días, por la difusión de los contenidos de la nueva Constitución, evitemos y no caigamos en situaciones extremas que provoquen pérdida de influencia y pérdida de votos.

Mirando el posible cambio de gabinete

¿Estás de acuerdo en que después del plebiscito sea obligado un cambio de gabinete ministerial?

Es una prerrogativa del Presidente. No me parece que se le ande pauteando respecto a cambio de gabinete y menos de qué ministros o ministras cambiar. Es claro que todos los gobiernos evalúan su gestión, hacen cambios, pensando en mejorar. Con el triunfo del Apruebo probablemente haya un ajuste y podría ser razonable. Hay desafíos muy grandes y déficit que corregir.

En esa línea, ¿estás de acuerdo en mayor presencia ministerial y mayor protagonismo ministerial del conglomerado Socialismo Democrático, en contraste con Apruebo Dignidad?

Mira, la naturaleza de la política para muchos es querer tener más poder, ubicarse en ciertos ámbitos del poder. Pero me parece que lo fundamental es el proyecto transformador. Todo aquello que fortalezca el proyecto transformador del Presidente Gabriel Boric, que nosotros estamos apoyando, es positivo. Si en eso sirve tener ministras y ministros de uno u otro conglomerado, está definido por aportar al proyecto transformador. Lo que no pude ocurrir es que caigamos en una situación de desperfilamiento o relativización del proyecto transformador, porque es el ADN de este Gobierno, es por lo cual la gente eligió a Gabriel Boric y es por lo cual lo va a evaluar. Yo me movería en esa línea, pensando en un posible cambio de gabinete, más allá de nombres.

En la situación del día D, ¿dónde estarían los objetivos inmediatos si gana el Apruebo y dónde los desafíos si gana el Rechazo?

Si gana el Apruebo, que creo que es lo que va a ocurrir, obviamente la prioridad debe estar en cómo vamos a avanzar en la implementación y las leyes que aplican y que llevan a la práctica los derechos sociales tan importantes que están consagrados en la nueva Constitución. Hay que buscar el equipo de Gobierno idóneo para eso, habrá que hacer una labor en el Parlamento, y abrirse a que todos quienes son parte de este movimiento del Apruebo, sean parte de un conjunto de tareas.

Si gana el Rechazo, cosa que no creo que ocurra, se generaría mucha incertidumbre, habría mucha confusión respecto a lo que vendría, y probablemente tendríamos un fuerte período de disputas incluso dentro de la derecha. Francamente creo que lo que genera más estabilidad para el país e inhibe las incertidumbres, y lo que permite avanzar, es un triunfo del Apruebo y demos una señal contundente de que Chile quiere más democracia y un Estado que combata las desigualdades y los abusos.

“Estamos tensionados, estamos trabajando al límite”

¿Cómo ve parado al Partido Comunista en toda esta contingencia? Si se habla de cambio de gabinete, nadie piensa, al parecer, en cambiar a las dos ministras y al ministro del PC, que están bien evaluados. Hay otros factores en el Parlamento, en el movimientos social. ¿El PC está tensionado, está satisfecho, ve complejidades?

Gobernar es una tarea muy compleja, más cuando hay una demanda ciudadana tan grande y una expectativa tan grande como la que se generó desde el estallido social de 2019. Y suma el plebiscito. Por tanto, estamos tensionados, estamos trabajando al límite y con todas nuestras capacidades, y no solamente las ministras Camila Vallejo y Jeannette Jara que lo han hecho muy bien, y el ministro Flavio Salazar de buen desempeño, sino subsecretarios, delegados regionales, quienes están en equipos de Gobierno, los Seremis, las y los consejeros regionales, las y los parlamentarios, todas las militantes y todos los militantes están muy activos en todas las tareas.

Yo veo un Partido Comunista comprometido con el Gobierno, comprometido con los cambios y la transformación social, fortaleciendo el movimiento popular. Porque para hacer cambios hay que tener movimiento social, organizaciones que respalden y empujen los cambios, en esos estamos las y los comunistas, y es una lección que aprendimos en el Gobierno dos de Michelle Bachelet, y no podemos olvidarla.