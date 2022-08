Representaciones de mujeres apoyando el Apruebo

Este sábado “Caupolicanazo feminista» para apoyar la nueva Constitución. Durante la semana, más de 3 mil 500 mujeres firmaron carta para respaldar el nuevo texto constitucional. Cientos de miles de mujeres movilizadas en casa a casa y trabajo en espacios públicos y sociales. Movimiento feminista jugado por Aprobar.

Equipo “El Siglo”. Santiago. 25/08/2022. Este sábado, a partir de las 10:00 horas, se realizará un “Caupolicanazo Feminista” por una nueva Constitución, donde se espera la asistencia de miles de mujeres para apoyar el Apruebo en el plebiscito del 4 de septiembre próximo.

Participarán Ana Tijoux, Natalia Valdebenito, Aylin Silva, Bandita La Inquieta, Catártica Animal, Colectivo Cueca Sola, Fernanda Villavicencio, Isidora Sánchez, Natisú, Horregias, Srta. Chu, entre otras artistas.

El ingreso será por orden de llegada al Teatro Caupolicán, en calle San Diego 850. Se espera el arribo de mujeres de todas las comunas de la Región Metropolitana. Este será uno más de los actos masivos protagonizados por mujeres, entregando el apoyo al Apruebo.

En tanto esta semana, a lo menos 3 mil 500 mujeres habían firmado una carta llamando a Aprobar la nueva Constitución.

“La nueva Constitución significa un cambio de vida y un mejor país para nosotras, para nuestras hijas, nietas, sobrinas y todas las que habitan este territorio amado”, dice la carta redactada por María Antonieta Saa.

En la presentación del texto estaban, entre muchas otras, la co-coordinadora de Aprueba x Chile, Karol Cariola, la senadora Claudia Pascal, la periodista Alejandra Matus, la académica Clarisa Hardy, la ex ministra de Salud, Helia Molina, la escritora Marcela Serrano, la diputada Gael Yeomans, y otras personalidades del mundo político y social.

La paridad, la igualdad sustantiva, la igualdad de trato y oportunidades, el derecho a una vida libre de violencia de género, el reconocimiento del trabajo doméstico y de cuidados, los derechos sexuales y reproductivos y el enfoque de género en diversos aspectos de la vida, fueron los Artículos leídos del nuevo texto constitucional al presentarse la carta.

Clarisa Hardy, acompañada de Helia Molina, recordó que ambas trabajaron el programa de protección a la infancia “Chile crece contigo” cuando fueron ministras en el Gobierno de la ex presidenta Michelle Bachelet y señalaron que “buena parte de lo que recoge esta Constitución es pensando no sólo en las mujeres de hoy, sino en los niños y niñas y sus derechos. Esta nueva Constitución reconoce los derechos de la niñez y profundiza, por lo tanto, los derechos a cuidar y ser cuidado y cuidada”.

La periodista Alejandra Matus, declaró que “desde un punto de vista democrático no hay democracia si la mitad de la población no forma parte de las estructuras democráticas. Las mujeres han estado históricamente ausentes de las decisiones políticas, de la redacción de las constituciones, no solamente de la Constitución del 80, sino de todas las modificaciones que se le hicieron posteriormente, que fueron todas redactadas por hombres”.

Matus agregó que su voto iba por el Apruebo porque “esta es la primera vez que hay una Convención Constitucional que incluye a las mujeres en la proporción que les corresponde en la sociedad, es decir, la mitad. Creo que todas las mujeres debiéramos formar parte de esa decisión, porque no puede haber democracia sin las mujeres”.

Karol Cariola se pronunció sobre los cuestionamientos que se han realizado a la paridad en los últimos días. “Hoy día nos hemos reunido aquí muchas mujeres para decir con mucha fuerza de que la paridad es una conquista civilizatoria y son parte de los elementos que nosotras creemos que se deben sostener en cualquier escenario y en todos los procesos electorales que Chile vuelva a vivir”, sostuvo.

En tanto, la Coordinadora Feminista 8M continúa desplegada en varias regiones realizando diversas actividades a favor del Apruebo de cada al plebiscito del próximo 4 de septiembre.

Alondra Carrillo, vocera del colectivo, afirmó que “las feministas que hemos impulsado las movilizaciones más grandes de los últimos años, que hemos puesto sobre la mesa nuestras vidas como mujeres, niñas, diversidad y disidencias sexuales y de género, podamos también impulsar el Apruebo de una Constitución que está atravesada de punta a cabo, por una perspectiva feminista y que consagra los derechos por lo que venimos luchando hace casi 100 años en este país”.

La vocera de la Coordinadora 8M, Bárbara Lagos, señaló que es fundamental la movilización por el Apruebo “porque esta campaña la vamos a levantar las feministas y las disidencias juntos, nos vamos a articular y desplegar nuevamente nuestra potencia histórica en todos los territorios. Estamos en todas partes y por tanto esta campaña también va a llegar a todos los lugares del territorio plurinacional”.

Sostuvo que “esta nueva Constitución nos da por fin las herramientas por los que hemos luchado por décadas, que son herramientas que nos permiten incidir en los espacios donde se han precarizado nuestras vidas. Vamos a llamar a votar Apruebo, a votar juntos el 4 de septiembre, firmes y decididas por esa vida que nos deben y porque sabemos que somos las protagonistas de este momento histórico. Porque nunca más sin nosotras y nosotros y esto nos abre la puerta a la vida que nos deben”.

Cientos de miles de mujeres están movilizadas en estos días en espacios públicos y sociales promoviendo la nueva Carta Fundamental, y efectuando casa a casa, informando sobre el nuevo texto constitucional y los beneficios para la mayoría de la ciudadanía.