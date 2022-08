Los respaldos a Cristina Fernández de Kirchner

Presidentes de México, Cuba, Colombia, Bolivia, Perú y Argentina rechazaron la solicitud de dos fiscales de 12 años contra la ex mandataria argentina por supuesto acto irregular en obras públicas. Fuerzas del kirchnerismo pidieron “justicia” y se cerraron a opción de indulto a la lideresa política. La actual Vicepresidenta indicó que “el lawfare tiene un escalón superior”.

Agencias. “Página12”. Buenos Aires. 25/08/2022. Los presidentes de Argentina, Alberto Fernández; de México, Andrés Manuel López Obrador; de Cuba, Miguel Díaz-Canel; de Colombia, Gustavo Petro; y de Bolivia, Luis Arce, solidarizaron con la Vicepresidenta de Argentina, Cristina Fernández de Kirchner, ante la decisión de dos fiscales de meterla a prisión por 12 años e inhabilitarla para ocupar cargos públicos, por supuestas irregularidades en proyectos de obras públicas.

Los fiscales Diego Luciani y Sergio Mola pidieron el lunes doce años de prisión para ella e inhabilitación perpetua para ejercer cargos, tras acusarla de liderar una asociación ilícita para defraudar al Estado. Lo cual en estas 48 horas fue rechazado por la propia ex mandataria, juristas, personeros políticos y embajadores argentinos.

Varios presidentes de América Latina, vía Twitter, indicaron que “dicha persecución tiene como objetivo apartar a Cristina Fernández de la vida pública, política y electoral, así como sepultar los valores e ideales que representa, con el objetivo final de implantar un modelo neoliberal”.

Subrayaronn que la también ex presidenta “ha sido víctima de acoso político a partir de un conjunto de cuestionamientos de sus adversarios, titulares periodísticos e irregularidades judiciales que vulneraron el debido proceso y sus garantías legales”.

En el documento, los gobernantes de México, Colombia y Bolivia exigieron que ante las múltiples irregularidades en el proceso legal se considere el informe de la Relatoría Especial de Naciones Unidas de 2019 que cuestionaba la independencia de los magistrados y abogados involucrados en varias de estas causas

“El caso, vinculado a la obra pública en la provincia de Santa Cruz, por el cual la fiscalía pide la condena de Fernández resulta emblemático porque pone de manifiesto las malas prácticas procesales conducentes a eliminar a Fernández de Kirchner de la vida política”, agregaron los mandatarios.

El Presidente de Cuba colocó en Twitter: «@CFKArgentina, bajo despiadado acoso mediático, vuelve a enfrentar un proceso judicial políticamente motivado. Recibe desde #Cuba toda nuestra solidaridad, querida Cristina. Vencerás el reto como venciste otros antes. Con la verdad y la razón. #TodosConCristina”.

Este miércoles, el Presidente de Perú, Pedro Castillo, se sumó a los apoyos a la Vicepresidenta de Argentina.

Cristina: “Cuando aseguré que tenían la sentencia escrita, me quedé corta”

La ex presidenta, Cristiana Fernández, y actual Vicepresidenta de Argentina, sostuvo que “esto no es un juicio contra mí, es un juicio al peronismo, a los gobiernos nacionales y populares, y expuso: nada de lo que dijeron los fiscales fue probado”.

Y ante la acción de dos fiscales, aseguró: “Cuando aseguré que tenían la sentencia escrita, me quedé corta”.

“El lawfare (“guerra judicial” contra representantes políticos) tiene un escalón superior -siempre hemos ido un poquito más allá los argentinos-. Cuando vivimos la tragedia de la dictadura genocida, fue la más sangrienta de todas”, dijo, y añadió: “En esta farsa de hoy que es lawfare en América Latina, cuando ya no hay partidos militares pero hay Partido Judicial, dan un paso más. Acá no se trata de estigmatizar o confundir a los gobiernos populares con asociaciones ilícitas, ahora protegen a los que verdaderamente roban en el país”.

La ex presidenta argentina habló desde su oficina a través de un video que pudo ver la población argentina.

“¿Por qué nos piden doce años? Lo digo con números. Uno por la memoria, otro por la verdad, otro por la justicia, otro por el Fondo, otro por las AFJP, otro por YPF y Vaca Muerta, otro por el no endeudamiento, otro por el salario de los laburantes”, sostuvo.

“Cuando yo me fui, los laburantes se llevaban el 51.8% del PBI y el resto era para los empresarios. Ahora, ni hablar cómo estamos. Por eso me van a estigmatizar, por eso me van a condenar. Y les quiero decir algo: si naciera 20 veces más, 20 veces lo haría de nuevo”, dijo la vicepresidenta.

Apoyo de embajadores y juristas

Un grupo de embajadores de Argentina en distintos países, emitieron una declaración de apoyo a la Vicepresidenta argentina y rechazaron el procesamiento planteado por dos fiscales.

Hicieron ver su “categórico rechazo ante la ilegítima persecución mediático-judicial” en contra de la ex mandataria, y acusaron un “injustificable hostigamiento”.

Plantearon que “en las causas que permanecen abiertas no caben dudas que las malas prácticas procesales procuran apartar a Cristina Fernández de Kirchner de la vida política”.

Además, agregaron que “habida cuenta de las innumerables irregularidades legales y procesales que signan estos casos, los firmantes exigimos que se tomen en consideración las conclusiones del informe de la Relatoría Especial de Naciones Unidas de 2019, las cuales cuestionaban la independencia de los magistrados y abogados involucrados en varias de las causas”.

El DiarioAR señaló que este último punto se refiere a un pronunciamiento realizado en 2019 por el Relator Especial de las Naciones Unidas sobre la Independencia de Magistrados y Abogados, el jurista de nacionalidad peruana Diego García Sayán, quien indicó en su momento la existencia de presiones durante el gobierno de Mauricio Macri al poder judicial.

Los embajadores expresaron “nuestro más sincero y fuerte apoyo a Cristina Fernández de Kirchner y repudiamos categóricamente la persecución mediático-judicial para eliminar a los adversarios políticos”.

Firmaron la misiva los embajadores Ariel Basteiro (Bolivia), Rafael Bielsa (Chile), Daniel Capitanich (Nicaragua), Gustavo Dzugala (Colombia), Gabriel Fuks (Ecuador), Luis Ilarregui (Cuba), Oscar Laborde (Venezuela), Domingo Peppo (Paraguay), Daniel Scioli (Brasil), Carlos Tomada (México), Sabino Vaca Narvaja (China), Pablo Vilas (Honduras), Eduardo Zuain (Rusia) y Carlos Raimundi (OEA).

Este miércoles un grupo de profesores, consejeros y directivos de la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires (UBA) publicó una carta abierta en defensa de Cristina Kirchner.

El Fiscal General de la Procuración y profesor de esa casa de estudios, Alejandro Alagia, explicó los motivos de la carta abierta: “La razón principal es que somos profesores de Derecho y tenemos conocimiento de cuáles son las reglas y leyes que se aplican a un proceso penal, y por lo tanto advertimos fácilmente cuando hay una violación grave al debido proceso”.

Asimismo, señaló en AM750 que esto es “una opinión, no un comunicado”, y que lo que se advierte es “la privación del derecho abierto a declarar de Cristina Kirchner”, porque “cualquier imputado tiene ese derecho, independientemente de que sea su abogado el que realice la defensa”.

Se refirió a la condena de 12 años por “asociación ilícita” que pidieron los fiscales Diego Luciani y Sergio Mola en el final de su alegato. El profesor universitario remarcó que esa es una figura legal “muy cuestionada por la doctrina en el país” y que “históricamente se usó para perseguir opositores políticos o para la criminalización de la política”. Añadió que “en realidad, es una figura que castiga a actos preparatorios y solamente hay que limitarse a usarla en los casos de golpe de Estado o en situaciones de extrema excepcionalidad, que no son el caso de una administración fraudulenta o el de delitos vinculados con la corrupción”.

Alagia sostuvo que la persecución judicial a opositores políticos “está a la orden del día” en la región.

Apoyos diversos

Organizaciones sociales y sindicales, partidos políticos y gente del mundo de la academia también dieron su respaldo a Cristina Fernández y rechazaron las acusaciones de dos fiscales, sobre todo ante la petición de 12 años de cárcel y privar a la actual Vicepresidenta de ejercer funciones públicas.

La Liga Argentina por los Derechos Humanos repudió “la campaña de hostigamiento y persecución judicial contra la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner, la líder social Milagro Sala, el recién condenado dirigente sindical Santiago Goodman, los ex funcionarios Julio De Vido, Juan Pablo Schiavi y Ricardo Jaime, el liguista y militante de la org social Marina Vilte Javier Nieva y lxs muchos presxs y perseguidxs políticxs”.

Se agregó que “los fiscales y jueces que vienen actuando desde, por lo menos, 2009 en nuestra Patria, lejos de responder a las investigaciones que deben realizar, atienden del lado de la injusticia siendo titiriteros de instituciones, leyes y procesos judiciales a fin de obtener a como dé lugar una condena que respalde lo que con hechos no pueden demostrar”.

De acuerdo con la Liga Argentina por los Derechos Humanos “estamos ante un plan continental de neocolonización, orquestado desde el Pentágono y puesto en marcha desde la Embajada gringa en Argentina. Estos fiscales y jueces son mercenarios, los testaferros de las grandes corporaciones sojeras también responsables del genocidio de los pueblos precolombinos de nuestra Patagonia. Son los mismos entreguistas actuando en la historia de la región, impidiendo (o tratando de impedir) la segunda y definitiva independencia, aquella que proclamó (Hugo) Chávez era tarea de los pueblos de este siglo”.

En el comunicado se sostuvo que “el lawfare como doctrina busca por un lado correr del escenario político institucional a dirigentes populares, y por otro generar el terror social suficiente (a fuerza de represión) como para que el pueblo sienta que no podemos hacer nada, que no tiene sentido pelear, ni construir, ni buscar la unidad en la calle. El lawfare dejos de ser un tema judicial es una estrategia de guerra, de intervención, de colonialismo soft. Los poderes fácticos digitan, los medios hegemónicos instalan, el poder judicial reprime, persigue, censura”.

El Partido Comunista de Argentina emitió un comunicado donde se expresó que el repudio al hostigamiento contra la ex presidenta y se señaló que “los fiscales y jueces corruptos, entrenados en los EE.UU y de probada relación con el gobierno y espacio político de Mauricio Macri y Horacio Rodríguez Larreta al igual que todos los miembros del poder judicial vinculados a comodoro Py, una vez más utilizan el ‘lawfare’ cómo método perverso para perseguir, culpar y condenar -con causas armadas y sin pruebas- a la militancia popular”.

“Este método se usa para perseguir, condenar y mantener presos políticos en nuestro país como la compañera Milagro Sala, criminalizar la protesta social y aleccionar a cualquier expresión política, social o sindical que con mayor o menor profundidad amenace el orden neoliberal” se indicó en la declaración.

Y se agregó: “Desde el PC llamamos a mantenerse en estado de alerta y movilización para defender la democracia de quienes endeudaron, evaden impuestos, contrabandean y han causado la peor crisis política de la historia”.

La Central de Trabajadores y Trabajadoras de la Argentina, dio a conocer una declaración donde se sostuvo que esa organización se declara en estado de alerta y movilización y promover “una iniciativa tendiente a articular el bloque político y social que impulse el plan de lucha destinado a impedir la maniobra de proscripción de Cristina Fernández de Kirchner y la criminalización de la protesta social”.

Además, desde la Central se planteó “la remoción de todos los miembros de la Corte Suprema de Justicia y de los magistrados que actúan al servicio de la guerra judicial emprendida contra la dirigencia popular”.

Kirchnerismo , contra el indulto: justicia

Ni indulto ni amnistía: justicia. Ésa es la consigna con la que el kirchnerismo salió a responder a las versiones sobre la posibilidad de que el presidente Alberto Fernández indulte a Cristina Fernández de Kirchner si efectivamente sucede lo que ella vaticinó en su último descargo: que el tribunal que la juzga por supuesto direccionamiento de la obra pública a favor de Lázaro Báez en Santa Cruz ya tiene escrita su condena, de acuerdo a nota publicada en el diario Página12 de Argentina.

El encargado de convertir el reclamo en un tuit para evitar que el tema siguiera escalando fue el senador Oscar Parrilli, mano derecha de la vicepresidenta. Si quedaban dudas, CFK retuiteó el mensaje, se indicó en la nota del medio argentino.

“Discutir el indulto no es una opción hoy”, le dijo a Página/12 el diputado Rodolfo Tailhade, presidente de la Comisión de Justicia en la Cámara Baja y una de las espadas más filosas del kirchnerismo en el Congreso. “No queremos ni indulto ni amnistía, sino justicia”, completó.