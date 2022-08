PC: «Es la hora de triunfar»

Hay que incrementar la inscripción de apoderados. Prepararse para la defensa del voto. Y tener en la perspectiva inmediata, la defensa del triunfo del Apruebo.

Santiago. 24/08/2022. Cerca de 160 dirigentes y dirigentas regionales, comunales y sectoriales, junto a la comisión nacional de organización, finanzas, propaganda y electoral participaron de encuentro telemático de cara a la recta final del plebiscito, la que contó con la intervención central del presidente del Partido, Guillermo Teillier.

En la oportunidad, Teillier señaló que, independiente del resultado, el 5 de septiembre se abre un nuevo ciclo político en Chile. Por tanto es indispensable concentrar los máximos esfuerzos hoy en desplegarnos hacia los sectores populares, núcleos urbanos que son los que finalmente decidirán la elección. “Vamos por las 2 millones de casas que tenemos que visitar, este debe ser un esfuerzo continuo y unitario que no debe parar hasta el último día de plazo legal de campaña”.

Agrega en el inicio de su alocución: “Nos reunimos en estas horas y en estos ya muy pocos días antes del 4 de septiembre, que son de extraordinaria importancia en nuestro qué hacer, porque son estos los días en que se están jugando las posibilidades de triunfo del Apruebo el 4 de septiembre.

Y esto es así, porque además de la campaña de mentiras, de hace un año, con alto financiamiento, la derecha y personeros que se dicen de centro izquierda, nos han bombardeado con los resultados de encuestas que dan por ganador el rechazo y con acciones de carácter administrativo a través de Contraloría y el Congreso, con infundadas acusaciones de intervencionismo, para desvirtuar las acciones del gobierno en su afán de cumplir con la obligación de informar al electorado sobre el texto de la nueva Constitución.

También pretenden cuestionar el proceso electoral con duros ataques al Servel.

Esto habla, sin embargo, de que al mismo tiempo que se dan por ganadores, no tienen ninguna certeza de ello. Y lo saben, porque tienen claro que sus encuestas o paneles muy difícilmente pueden llegar a predicciones certeras, más aún con un padrón electoral de casi 15 millones de electores.

Estas maniobras de la derecha buscan, por un lado, crear el ambiente del triunfo del rechazo, para provocar desmoralización. Y por otro, crear una tendencia muy peligrosa que es reclamar fraude después del triunfo del Apruebo.

Han logrado, a través del dominio de los medios de comunicación, hacer creer que ya está todo dicho y que lo central del momento sería debatir en qué hacer si gana el rechazo.

Está claro que, a pesar de los cantos de sirena y “generosidad”, en especial de los personeros del rechazo que se proclaman de centro izquierda, la derecha pretende como objetivo central cercenar los avances, mantener incólumes los intereses de los más poderosos, quitarle fuerza a la participación popular y ciudadana, evitar a toda costa la adquisición de derechos a millones de chilenas y chilenos.

Nosotros y la mayoría del pueblo chileno sabe que si se diera el rechazo se produciría un retroceso histórico en las aspiraciones de avanzar a una sociedad más democrática, más justa, que abra espacios de dignidad a la vida de las personas”.

Teillier en el desarrollo de su intervención enfatizó: “Es por ello la importancia de nuestro qué hacer en estos días. En nuestras manos está contribuir de manera decisiva, al esfuerzo del comando Apruebo por Chile, a pasar por sobre diferencias y avanzar con todo hacia el triunfo del Apruebo. Nuestro partido se la está jugando en esta contribución al triunfo del movimiento unitario por el Apruebo, pero podemos hacer más, un esfuerzo mayor en estos días.

Nosotros hemos trabajado con el texto, con sus contenidos, con la verdad. Los apoyos son amplios, diversos y transversales, agregó Teillier, debemos seguir fomentándolo hasta el último día. También es importante la defensa del voto, porque esta defensa puede ser la defensa del triunfo del apruebo.

Las señales son auspiciosas, la campaña se ha ido incrementando y consolidando con múltiples actividades desde que se fortaleció el comando Apruebo por Chile. En los territorios, los comandos unitarios están funcionando en comunas y regiones, las organizaciones sociales se han ido manifestando de diversas maneras, en las calles, en adhesiones masivas, en apoyo al texto constitucional, en especial a los derechos, los de vivienda y pensiones dignas, el derecho a la salud. Son los propios afectados los que desmienten las mentiras de los promotores del rechazo.

El Apruebo crece todos los días, el Rechazo está estancado hace varias semanas, incluso en sus encuestas, y sabe que no les alcanza para ganar. El caballo del Apruebo alcanzó al del Rechazo; el refrán popular dice que caballo alcanzado es caballo ganado. La posibilidad cierta del triunfo está firme, posibilidad que hay que remachar en estos días.

Hay que ir a los casa a casa. Que se vean brigadistas en las calles, banderas. Ha tenido gran importancia la presencia activa de los jóvenes y las mujeres. Este fin de semana de llamamos a salir a todos nuestros funcionarios públicos, parlamentarios, cores, alcaldes, concejales. A nuestros y nuestras dirigentas sociales. Todos los sectores partidarios, de la cultura, las universidades, etc.

Hay que incrementar la inscripción de apoderados. Prepararse para la defensa del voto. Y tener en la perspectiva inmediata, la defensa del triunfo del Apruebo.

Sobre el tema de la defensa del voto esgrimió con fuerza: “Ninguna mesa debe estar sin un apoderado del apruebo y no dejar de lado el tema donaciones porque lo económico es muy relevante como también es muy importante mantener informado el gasto electoral para que todo esté en regla y evitar cualquier mancha al triunfo que obtendrá el pueblo de Chile el 4 de septiembre.

También debemos preparar los escenarios del 4 de septiembre y los días posteriores con la máxima responsabilidad política. No serán fáciles las cosas con el triunfo del apruebo, sólo a modo de ejemplo, hay que que empezar a implementar 68 leyes con la nueva Constitución, con un parlamento donde no hay mayoría, sostuvo el líder PC. El movimiento social debe acompañar activamente no solamente esta última tapa de la campaña sino que los cambios que se deben producir tras el triunfo del apruebo”.

Al finalizar el líder PC llamó a tener en cuenta un factor que está incidiendo: “El cumplimiento del programa y las medidas tomadas por el gobierno, que son muy importantes en medio de la crisis económica mundial. Y los proyectos de leyes que se están llevado adelante. Es el proceso que se debe consolidar con el Apruebo. Es un factor de credibilidad y que las promesas se están cumpliendo. Con este esfuerzo final vamos a triunfar. Como decía Gladys, mil veces venceremos”.