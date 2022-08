«Juntas Aprobamos»: Cerca de 3500 mujeres firman carta de respaldo a la nueva Constitución

El derecho a una vida libre de violencia de género, el reconocimiento del trabajo doméstico y de cuidados y los derechos sexuales y reproductivos fueron algunos de los artículos destacados en el documento.

Santiago. 24/08/2022. Hasta la Casa del Apruebo llegaron mujeres del mundo social, cultural y político a convocarse en una mesa para conversar en torno a una carta elaborada por María Antonieta Saa, en la cual se invita a las mujeres de Chile a votar Apruebo destacando diversas normas de la propuesta constitucional. El documento ya cuenta con la adhesión de cerca de 3500 mujeres.

“La nueva Constitución significa un cambio de vida y un mejor país para nosotras, para nuestras hijas, nietas, sobrinas y todas las que habitan este territorio amado”, dice la carta redactada por María Antonieta Saa, que fue leída al comenzar el encuentro en una larga mesa. Entre las mujeres que se encontraron con la cocoordinadora de Aprueba x Chile Karol Cariola en el lugar, se encontraban Claudia Pascal, Alejandra Matus, Clarisa Hardy, Aline Kuppenheim, Helia Molina, Marcela Serrano, Gael Yeomans, June García y otras personalidades del mundo político y social.

«Hacemos entrega de este llamado a Karol, que dice que esta nueva Constitución nos da una oportunidad a las mujeres, reconoce nuestros derechos. Me cuesta mucho imaginarme la idea de una mujer leyendo esta nueva Constitución y no votando apruebo, porque es la primera vez que de verdad somos protagonistas y vamos a serlo desde el punto de vista institucional”, mencionó María Antonieta Saa sobre este documento.

La paridad, la igualdad sustantiva, la igualdad de trato y oportunidades, el derecho a una vida libre de violencia de género, el reconocimiento del trabajo doméstico y de cuidados, los derechos sexuales y reproductivos y el enfoque de género en diversos aspectos de la vida, fueron los artículos leídos y destacados por las asistentes a la actividad.

Clarisa Hardy, acompañada de Helia Molina, recordó que ambas trabajaron el programa de protección a la infancia “Chile crece contigo” cuando fueron ministras en el gobierno de la presidenta Bachelet y señalaron que: “buena parte de lo que recoge esta Constitución es pensando no sólo en las mujeres de hoy, sino en los niños y niñas y sus derechos. Esta nueva Constitución reconoce los derechos de la niñez y profundiza, por lo tanto, los derechos a cuidar y ser cuidado y cuidada”.

La periodista Alejandra Matus, por su parte, declaró que “desde un punto de vista democrático no hay democracia si la mitad de la población no forma parte de las estructuras democráticas. Las mujeres han estado históricamente ausentes de las decisiones políticas, de la redacción de las constituciones, no solamente de la Constitución del 80, sino de todas las modificaciones que se le hicieron posteriormente, que fueron todas redactadas por hombres”.

Matus agregó que su voto iba por el apruebo porque: “esta es la primera vez que hay una convención constitucional que incluye a las mujeres en la proporción que les corresponde en la sociedad, es decir, la mitad (…) Creo que todas las mujeres debiéramos formar parte de esa decisión, porque no puede haber democracia sin las mujeres”.

Al finalizar, Karol Cariola se pronunció sobre los cuestionamientos que se han realizado a la paridad en los últimos días. “Hoy día nos hemos reunido aquí muchas mujeres para decir con mucha fuerza de que la paridad es una conquista civilizatoria y son parte de los elementos que nosotras creemos que se deben sostener en cualquier escenario y en todos los procesos electorales que Chile vuelva a vivir”, sostuvo.