Carmen Frei e Isabel Allende en campaña por el Apruebo

Participaron de un desayuno donde invitaron a inscribirse como apoderado/a en el sitio apruebaxchile.cl.

Santiago. 23/08/2022. A sólo dos semanas del plebiscito de salida, Isabel Allende y Carmen Frei, dos mujeres históricamente presentes en la política chilena, manifestaron su respaldo a la opción Apruebo en un desayuno en Renca, donde se reunieron con vecinas de la población Huamachuco y el alcalde de la comuna Carlos Castro.

“El apruebo va a ganar porque es la esperanza de un país que quiere vivir en dignidad, que quiere dejar atrás los enclaves autoritarios y lograr que la constitución nueva nos represente y dejar atrás todas estas campañas del terror en que nos anuncian nuevamente el caos”, dijo Frei luego de agradecer a las mujeres presentes por el encuentro.

Además, agregó que: “las mujeres no tenemos miedo porque sabemos que los cambios son lo que anhela profundamente el pueblo chileno y sobre todo las mujeres que nos reconozcan nuestro quehacer, nuestra importancia dentro de la vida nacional”.

Por su parte, la senadora Isabel Allende comentó que: “esta constitución nos entrega a las mujeres no sólo paridad, nos entrega dignidad, reconocimiento, participación y eso es algo muy fuerte”.

“Si gana el apruebo, el 5 comenzaremos a implementar la nueva Constitución.(…) si hay algo que genera incertidumbre, que no nos deja claro qué es lo que va a pasar es si llegase a ganar hipotéticamente el rechazo, ¿por qué? porque no está definido el camino y no sólo eso, además hay contradicciones. Unos dicen que siga la Constitución del 80, otros quieren implementar algunos cambios y la paridad no le gusta mucho a algunos, ojo mujeres”, agregó Allende.

El alcalde Carlos Castro entregó unas últimas palabras manifestándose a favor del Apruebo y haciendo una invitación a sumarse como apoderados y apoderadas este 4 de septiembre. “Esta elección requiere que nos despleguemos de manera voluntaria en los distintos lugares de votación de nuestro país. La invitación es a inscribirse en apruebaxchile.cl/apoderados para que seamos miles este 4 de septiembre”, señaló.

Luego de este desayuno, Carmen Frei e Isabel Allende, junto a las mujeres pobladoras de Huamachuco, se desplegaron por los alrededores para realizar un recorrido puerta a puerta.