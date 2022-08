Constitucionalistas del mundo respaldan nueva Constitución

A través de una carta 59 expertos de diferentes países entregan su respaldo a la propuesta constitucional que se votará en Chile este 4 de septiembre.

Santiago. 22/08/2022. Carta Completa: Chile está viviendo uno de los acontecimientos más importantes de su historia, y que determinará su futuro: la aprobación de una nueva Constitución. Después de un recorrido que hunde sus raíces en el estallido social y de un proceso de generación de consensos y participación, Chile tendrá, por primera vez en su historia, una Constitución democrática de la que han sido protagonistas todas y todos los chilenos.

La Constitución de Chile está dentro de los estándares internacionales más avanzados. Como ocurre en los países en la vanguardia del desarrollo, incorpora los derechos sociales y sus garantías como motor para una sociedad que mejore sus condiciones de vida y que consiga mejores oportunidades de futuro. Será una de las primeras Constituciones ecológicas que existen, y mirará hacia un mundo para las personas que viven y vivirán en él más verde y sostenible. Los Gobiernos deberán responder a las necesidades de la gente, y se producirá un proceso de fortalecimiento local y regional que ayudarán al crecimiento y al desarrollo del país.

Es, en este sentido, una Constitución en la que hay que confiar, porque incorporará a Chile en los estándares

mundiales más altos.

El próximo 4 de septiembre está convocado el referéndum por el cual las chilenas y los chilenos decidirán sobre su futuro. Queremos mostrar nuestro apoyo al Apruebo en esa decisión democrática, que decidirá sobre cómo vivirán esta y las próximas generaciones, porque consideramos que la Constitución que se propone es la que el pueblo chileno necesita para avanzar hacia una sociedad más justa, democrática y sostenible.

Suscriben:

1. Elkin Darío Agudelo Colorado

Universidad Distrital Francisco José de Caldas (Colombia)

2. Marco Aparicio Wilhelmi

Universitat de Girona (España)

3. María Elena Attard

Universidad Mayor de San Andrés (Bolivia)

4. Lilian Balmant Emerique

Universidade Federal do Rio de Janeiro (Brasil)

5. Claudia Maria Barbosa

Pontifícia Universidade Católica do Paraná (Brasil)

6. Maria Lúcia Barbosa

Universidade Federal de Pernambuco (Brasil)

7. Henry Bocanegra

Universidad Libre de Colombia (Colombia)

8. Andrés Botero Bernal

Universidad Industrial de Santander (Colombia)

9. Camila De Gamboa Tapias

Universidad del Rosario (Colombia)

10. Melba Luz Calle Meza

Universidad Militar Nueva Granada (Colombia)

11. Joaquín Leonardo Casas Ortiz

Universidad Externado de Colombia (Colombia)

12. José Ángel Camisón Yagüe

Universidad de Alicante (España)

13. Daury Cesar Fabriz

Universidade Federal do Espírito Santo (Brasil)

14. Gina Chavez Vallejo

Instituto de Altos Estudios Nacionales (Ecuador)

15. Marcos Criado de Diego

Universidad de Extremadura (España)

16. João Emilio de Assis Reis

Pontifícia Universidade Católica de São Paulo-PUC-SP (Brasil)

17. Alvaro Echeverri

Universidad del Magdalena (Colombia)

18. Liliana Estupiñán Achury

Universidad Libre de Colombia (Colombia)

19. Gianluca Famiglietti

Universidad de Pisa (Italia)

20. Gustavo Ferreira Santos

Universidade Católica de Pernambuco (Brasil)

21. Ena Garaicoa Alarcón

Universidad de Guayaquil (Ecuador)

22. José Xavier Garaicoa Ortiz

Universidad Estatal de Guayaquil (Ecuador)

23. Alicia Girón

Universidad Nacional Autónoma de México-UNAM (México)

24. Gorki Gonzales Mantilla

Pontificia Universidad Católica del Perú (Perú)

25. Agustin Grijalva Jiménez

Universidad Andina Simón Bolívar (Ecuador)

26. Adoración Guamán

Universitat de València (España)

27. José Luis Gutiérrez Sardán

Universidad Andina Simón Bolívar (Bolivia)

28. José Ignacio Lacasta Zabalza

Universidad de Zaragoza (España)

29. Ainhoa Lasa López

Universidad del País Vasco-UPV/EHU (España)

30. Arvey Alejandro López Lasso

Universidad Libre de Colombia (Colombia)

31. Rubén Martínez Dalmau

Universitat de València (España)

32. Antonio Montiel Márquez

Universitat de València (España)

33. Mónica Patricia Mealla Guardia

Universidad Autónoma Juan Misael Saracho (Bolivia)

34. Óscar Mejía Quintana

Universidad Nacional de Colombia (Colombia)

35. Marco Navas Alvear

Universidad Andina Simón Bolívar (Ecuador)

36. Pablo Sergio Ospina Molina

Universidad Libre de Colombia (Colombia)

37. Luis Alberto Padilla Menéndez

Instituto de Relaciones Internacionales e Investigaciones para la Paz

38. Manuel Yasser Páez

Universidad Externado de Colombia (Colombia)

39. Matías Penhos

Universidad Nacional de Quilmes (Argentina)

40. Christian Alexander Pereira Otero

Universidad de Nariño (Colombia)

41. Gerardo Pisarello Prados

Universitat de Barcelona (España)

42. Fabio Pugliesi

Universidade Federal de Santa Catarina (Brasil)

43. Farit Rojas Tudela

Universidad Mayor de San Andrés (Bolivia)

44. Diego Romero Castro

Universidad de Guayaquil (Ecuador)

45. Gabriela Sauma Zankys

Universidad Mayor de San Andrés (Bolivia)

46. Patricia Serrudo Santelices

Universidad Mayor de San Andrés (Bolivia)

47. Juan Manuel Sosa Sacio

Universidad Nacional Mayor de San Marcos y PUPC (Perú)

48. Enrique Soriano Hernández

Universitat de València (España)

49. Rosely Aparecida Stefanes Pacheco.

Universidade Estadual de Mato Grosso do Sul (Brasil)

50. Claudia Storini

Universidad Andina Simón Bolívar (Ecuador)

51. Bernardo José Toro Vera

Universidad Nacional Autónoma de México-UNAM (México)

52. Diego Valadés

Universidad Nacional Autónoma de México-UNAM (México)

53. Ana Valero Heredia

Universidad de Castilla-La Mancha (España)

54. Rudecindo Vega Carreazo

Pontificia Universidad Católica del Perú (Perú)

55. Bernardo Vela Orbegozo

Universidad Externado de Colombia (Colombia)

56. José María Vidal Beltrán

Universitat de València (España)

57. Carlos Villabella Armengol

Universidad de Camaguey (Cuba)

58. Eduardo S. Barcesat

Universidad de Buenos Aires (Argentina)

59. Antonio Carlos Wolkmer

UNILASALLe-RS y UNESC-SC (Brasil)