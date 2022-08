Guillermo Teillier: “Este acuerdo desbarata las mentiras de la derecha”

El presidente del Partido Comunista analizó y aclaró el documento que firmaron los partidos que van por el Apruebo.

Equipo ES. 11/08/2022. Tras firmar el acuerdo político con todos los partidos que van por el Apruebo, el presidente del Partido Comunista (PC), Guillermo Teillier, explicó la intención de la propuesta y sus alcances.

“Es una propuesta que busca definir y mejorar algunas cuestiones que permitan el mejor entendimiento de la ciudadanía en general, porque les surgen dudas o porque no han leído el texto o porque han sido presas de la campaña de mentiras de la derecha. Es un acuerdo que aclara respecto de varias materias la verdad e incluso nos comprometemos a refrendar esa verdad en las leyes que tiene que crearse para aplicar la nueva Constitución”, señaló.

En relación a los puntos que se pretenden instalar indicó que “son solo dos las reformas constitucionales que se plantean, una que dice que no se puede reelegir de inmediato al Presidente de la República , es decir, después de este periodo. La otra es respecto a que los parlamentarios no puedan hacer indicaciones o presentar proyectos de ley que impliquen fondos del Estado. Además, se restituye un Estado de emergencia con algunas condiciones como el respeto a los derechos humanos y con un mando civil”.

Además, Teillier expuso que los puntos respecto a la Plurinacionalidad no se tocan sino que se aclaran para combatir las polémicas que se han generado. “Se perfila o se explica de mejor manera la definición de Estado Plurinacional, no se quita, pero se determina que es la devolución de derechos a los pueblos originarios, que se le han quitado desde cientos de años y se les da derecho a participar del poder del Estado con escaños reservados. No se pasa por encima de ningún derecho de los pueblo originarios sino que se elimina el miedo que se ha expandido respecto a que los pueblos se iban a adueñar poco menos de todo el país como ha dicho la campaña del terror de la derecha”, aseguró.

Asimismo, el timonel comunista comprometió los votos de las bancadas del PC en el Congreso para apoyar dichas reformas y aseguró que no se está pasando por sobre la soberanía popular.

“Este acuerdo no suplanta la soberanía popular porque será el pueblo de Chile quien tenga que dirimir en el plebiscito y después si aprueban o no lo que estamos proponiendo. Nosotros nos comprometemos a luchar por esos cambios”, afirmó y agregó que “estamos diciendo que los partidos de gobierno que tenemos representación parlamentaria e incidencia en el mundo social, tenemos la capacidad para luchar y llevar adelante lo que hemos propuesto, con esto la derecha se queda sin piso porque desmiente todas sus falsedades y le damos certeza a los votantes”.

Finalmente el líder de la tienda de la hoz y el martillo apuntó que “este acuerdo desbarata las mentiras de la derecha y es para que mucha gente que está indecisa pueda aclarar sus dudas y se puedan inclinar por el Apruebo”.