Matanzas: Sigue incendio de grandes proporciones, pero con mejor acceso

Granma. Cubadebate. Matanzas. Cuba. 09/08/2022. El Primer Secretario del Partido Comunista de Cuba y Presidente de la República, Miguel Díaz-Canel Bermúdez llegó al puesto de Mando cercano al siniestro donde minuto a minuto se monitorean las labores de extinción del incendio, trascendió en la cuenta de Twitter de la Presidencia.

Acompañaron al mandatario el primer ministro, Manuel Marrero Cruz, el Secretario de Organización del Comité Central, Roberto Morales Ojeda, así como otros miembros del Buró Político y jefes de las Fuerzas Armadas Revolucionarias y el Ministerio del Interior.

Especialistas venezolanos y cubanos informaron al Jefe de Estado sobre la situación actual de la zona siniestrada y la estrategia para exterminar el fuego, ahora que se ha podido avanzar con mayor visibilidad al epicentro.

«Hoy ha sido el mejor día, que abre paso a la victoria», expresó Díaz-Canel al conocer cómo se ha cumplido la estrategia diseñada.

«Gracias por la confianza, Presidente», se le escuchó decir a los expertos de PDVSA que comentaron al mandatario sobre las tareas de la jornada, entre ellas el aseguramiento eléctrico a los sistemas de bombeo.

Luego de una exploración se conoció que el cuarto tanque colapsó, informó el Cuerpo de Bomberos de Cuba.

Los cuatro tanques están derretidos. Sin embargo, advierten que el trabajo para la extinción del fuego resulta satisfactorio. Hay llamas poco significativas en la superficie de los tanques.

En tanto, fue detenida a tiempo la propagación del incendio al resto de las instalaciones de la base.

Se prepara el ataque con sustancias extintoras para el golpe contundente a la combustión.

Si bien, el incendio no está del todo controlado, se ha avanzado en su contención. El riesgo continúa, aseguró el periodista Lázaro Manuel Alonso.

Bomberos de otras provincias acudirán a las labores de extinción a partir de las 5:00 a.m. del miércoles 10 de agosto.

Según el teniente coronel Alexander Ávalo Jorge, segundo jefe del Departamento de Extinción del Cuerpo de Bomberos de Cuba, citado por la cuenta en Twitter de la Presidencia:

– La situación en el incendio hoy es diferente.

– Estamos realizando acciones ofensivas y defensivas.

– Se protege la unidad de tanques con productos claros y los grupos electrógenos.

– Entró a trabajar la bomba de alta presión, parte de la ayuda de los hermanos venezolanos y mexicanos.

– Llegaron dos bombas más.

– Contamos con los medios y fuerzas para proteger las áreas comprometidas.

– Se ha dado un golpe fuerte en el enfriamiento de los tanques.

– Es un gran incendio pero observamos mejor situación que ayer.

– La extinción la estamos basando en el combustible derramado en toda el área.

– Damos seguridad de que vamos a vencer.

– No hay riesgo para la población. Lo que se ha evacuado ha sido satisfactorio.

– No hay peligro de incendio para la Central Termoeléctrica Guiteras.

– Las acciones principales hoy son defender lo que queda vivo y avanzar hasta el escenario principal del incendio.

– Queda mucho petróleo en combustión.

– Nos quedan días para terminar.

– No se ha podido determinar en qué estado está el tanque 4, pero tiene afectaciones.

El Primer secretario del Comité Central del Partido Comunista de Cuba y Presidente de la República, Miguel Díaz-Canel Bermúdez, destacó el trabajo de constructores y trabajadores hidráulicos que crearon los muros de contención para evitar la propagación del incendio.

Reconoció el aporte de las fuerzas solidarias provenientes de México y Venezuela, como también la labor de las Fuerzas Armadas Revolucionarias, el Cuerpo de Bomberos, la Cruz Roja y todos los que han trabajado sin descanso para mitigar la compleja situación.

El mandatario instó a no confiarse ante la situación menos tensa, porque existen posibilidades de que el combustible vuelva a incendiarse.

Añadió que se trabajará también en la búsqueda de los desaparecidos y que será un momento muy duro, trascendió en Cubadebate.

Otro vuelo desde México

Otro vuelo con donativos procedente de México llegó al aeropuerto internacional Juan Gualberto Gómez como parte de las acciones solidarias luego del siniestro que ha afectado la Base de Supertanqueros de Matanzas.

De acuerdo a lo informado por la televisión cubana, hasta el día de ayer 14 vuelos, 10 de México y cuatro de Venezuela, han arribado a Cuba con más de un centenar de profesionales de brigadas especializadas,equipamientos, insumos imprescindibles, así como materiales químicos para controlar las llamas del siniestro.

Más de 45 000 litros de espuma, junto a otros equipos especializados en el control de incendios, son parte de la ayuda que arribó a tierras cubanas.

A salvo otros depósitos

Los restantes cuatro grandes depósitos de 50 000 metros cúbicos de la base de combustible de Matanzas que no han sido alcanzados por el fuego están preservados y sin peligro, informó en la tarde de este martes el coronel Antonio Álvarez, del Ministerio de las Fuerzas Armadas Revolucionarias.

La base de supertanqueros dispone de ocho tanques de almacenamiento, de los cuales cuatro han sido afectados afectados por el fuego que se inició el viernes 5 de agosto tras el impacto de una descarga eléctrica en medio de una fuerte tormenta, cita Cubadebate.

El oficial explicó que se ejecutaron obras de contención para evitar que el combustible derramado en combustión alcance otras instalaciones en las que hay hidrocarburo almacenado.

En la zona se han instalado ductos conectados a bombas de agua para mantener un flujo intenso y sostenido para la sofocación de los fuegos.

La televisión mostró a integrantes del Cuerpo de Bomberos en tareas de extinción de focos de fuego en zonas con maleza, aledañas al incendio principal.

En ello también participan helicópteros que dejan caer agua continuamente en el área afectada «con precisión milimétrica» y a baja altura, apuntó el oficial.

También se mostraron barricadas de tierra que funcionan como cortafuegos, levantadas por fuerzas del Ministerio de la Construcción y de la Unión de Construcciones Militares.

El coronel afirmó que se instaló desde el primer momento un oleoducto de campaña de las FAR, con motobombas que extraen el agua del litoral.

«Las barreras físicas han sido efectivas en la contención del combustible que se derramó y logramos que no llegara a la comercializadora de combustible y que no interrumpiera la carretera», dijo.

Añadió que se continúa aplicando agua espuma y a la par se aplican otras medidas para sofocar focos que quedan, que no son pocos.

Hay lugares donde parece extinguido el fuego, pero si sopla el aire puede cambiar la situación. “Ahora favorece la disminución del viento”, señaló.

Informó que funciona un puesto de mando en el lugar del siniestro, lo cual permite la toma inmediata de decisiones.

Solidaridad

Las muestras de solidaridad hacia Cuba, tras el siniestro en Matanzas, continúan llegando como muestra del gran ejemplo de nuestro país en dar lo mejor de sí a los demás.

La Sociedad de la Cruz Roja de China donó 150 mil dólares a su similar de Cuba. Esa entidad detalló en su sitio web que se trata de una asistencia humanitaria y respaldará la emergencia causada por el incendio.

El vocero del Ministerio de Relaciones Exteriores, Wang Wenbin detalló a Prensa Latina que ambos países son buenos amigos y hermanos.

Desde el gigante asiático, la Asociación de Amistad del Pueblo Chino con el Extranjero expresó la solidaridad y aseguró que hacen los votos para que el hermano pueblo cubano supere pronto las dificultades y realice la reconstrucción después del accidente.

La Comunidad del Caribe (CARICOM) detalló en un comunicado publicado por Cubaminrex que «e l extenso daño a la infraestructura y el medio ambiente también preocupa a la Comunidad y de la misma manera que la firme fraternidad mostrada a CARICOM por nuestro hermano país, la Comunidad se solidariza con Cuba en su búsqueda de limitar los daños de este desastre y ofrece nuestra ayuda a nuestro viejo amigo y socio para superar este revés».

A las condolencias se sumó el Presidente de la República de Seychelles, Wavel Ramkalawan.

También enviaron mensajes de solidaridad el Partido Comunista de Portugal, Partido Comunista de España, Partido Comunista de Benin, la Asociación Sueco-Cubana, la Juventud Frente Amplio de Costa Rica , la Asociación de Amistad Timor Leste-Cuba, la Asociación de Amistad Serbio-Cubana, la Asociación de Amistad Albania-Cuba y desde el Ministerio de Relaciones Exteriores y Cooperación Internacional de Italia.

Estados Unidos y Cuba

El viceministro de Relaciones Exteriores de Cuba, Carlos F. de Cossio, puntualizó la información a través de Twitter que el gobierno de Estados Unidos ofreció condolencias desde el sábado 6 agosto al mediodía por la vía Departamento Estado ante el incendio de grandes proporciones generado en la Base de Supertanqueros de Matanzas debido al impacto de una descarga eléctrica en un tanque de combustible.

Cuba agradeció «directa y públicamente» el gesto estadounidense, según calificó el diplomático, quien especificó que se ofreció asesoría técnica, la que también agradecimos y aceptamos.

Hay comunicación frecuente entre ambos gobiernos, añadió, concluyendo su mensaje con «Sobran las especulaciones».

A menos de 20 horas de ocurrido el incendio en Matanzas, después de que se incendiara el segundo tanque de combustible, se informó que Cuba había solicitado ayuda y asesoramiento a países amigos con experiencias en el tema petrolero.

Inmediatamente hubo una respuesta y el Primer Secretario del Comité Central del Partido y Presidente de la República, Miguel Díaz-Canel Bermúdez, personalmente agradeció, a través de Twitter, la solidaridad.

Otras figuras de la política cubana, como el primer ministro Manuel Marrero Cruz y el canciller Bruno Rodríguez Parrilla destacaron el valor de estos ofrecimientos en tan difícil momento.

«Nuestra política exterior está activada para recibir la ayuda de países amigos», agregó el Ministro de Relaciones Exteriores.

Los primeros vuelos en llegar, con personal especializado y recursos, fueron provenientes de México y Venezuela. Hasta ahora la isla ha recibido 17 vuelos con ayuda provenientes de esas dos naciones, informó la televisión cubana.

De acuerdo con uno de los integrantes del equipo mexicano se acumulan 44 mil litros de espuma retardante, 150 mangueras de propulsión y 2 nuevas bombas para esparcir la espuma.