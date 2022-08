Teillier vaticinó acuerdo para precisar contenidos de nueva Constitución

El Presidente del Partido Comunista, en entrevista, apuntó que “hay, hasta este momento, tres o cuatro puntos en los que tendríamos acuerdo” en el oficialismo. Contó que en el encuentro del Presidente Boric con dirigentes y parlamentarios comunistas en Cerro Castillo, el mandatario les dijo que “se ha discutido mucho sobre la posibilidad de perfilar mejor la narrativa sobre el texto constitucional”. El timonel del PC indicó que en la reunión se abordó la prioridad y atención que existe en cuanto a temas como alzas de precios y delincuencia. Precisó, ante cuestionamientos al ministro Giorgio Jackson que “no tenemos ningún problema con él, le hemos dado nuestro apoyo”.

Hugo Guzmán. Periodista. “El Siglo”. Santiago. 05/08/2022. ¿Qué hizo necesaria esa reunión del miércoles con el Presidente Gabriel Boric en Cerro Castillo?

Fue una invitación del Presidente a una conversación, que fue muy franca, distendida, en que él hizo una exposición sobre dificultades que hay, la colaboración que necesita, de los planes, de lo realizado en varias materias. La verdad es que todas y todos hablamos, dimos opiniones.

¿Se abordó el tema de un acuerdo en el oficialismo para hacer arreglos al nuevo texto constitucional antes del plebiscito?

Con el Presidente lo fundamental fue tratar los temas más acuciantes que hay hoy en el país, lo que está demandando la población, el tema de la delincuencia, el económico, analizamos las ayudas que entregó el Gobierno para paliar las alzas, cómo avanzar en asuntos específicos, como el de la situación de la mujer y el sistema de cuidados, nos habló de algunas medidas que vendrán y proyectos de ley que se enviarán al Congreso.

Al final de la reunión, en una síntesis que hizo el Presidente, expresó que estamos en un momento crucial para el país, donde se define mucho del futuro el 4 de septiembre en el plebiscito, que tenemos que estar preparados para cualquier contingencia. Dijo que se ha discutido mucho sobre la posibilidad de perfilar mejor la narrativa sobre el texto constitucional, a lo mejor, dijo, habrá que hacer algunos cambios, pero que tenía que hacerse fundamentalmente en relación a las leyes que se tienen que proponer complementariamente para instalar la nueva Constitución. Y que en ese proceso se pueden aclarar cuestiones que no están claras y que pueden llevar a confusión y alentar una campaña de distorsionar el texto constitucional, y espera que los partidos pudiéramos llegar a acuerdo en eso.

¿Eso quiere decir que no se está hablando de hacer cambios al texto de la nueva Carta Magna en estas semanas, sino ver cómo se implementaría si es aprobado?

Hay varias cosas. No podemos pretender reformar una Constitución que no ha sido aprobada. Podrán hacerse reformas una vez aprobada la Constitución, y ella misma establece cómo hacer esas reformas. Ahora, ¿qué significa perfilar mejor? Voy a colocar un ejemplo: hay una campaña feroz diciendo que se va a expropiar la casa, o la segunda vivienda, o que no se podrá heredar, es algo que está muy metido y aunque eso no lo dice la Constitución en ninguna parte y para que esté clarísimo, pensamos debe quedar expresamente establecido que en caso de ganar el Apruebo, nos comprometemos a que todas las leyes que se hagan al respecto van en la dirección de reafirmar que cada persona es dueña de su casa, puede hacer lo que quiera con ella, venderla, arrendarla, vivir en ella, la puede heredar, y puede tener una segunda vivienda y nadie le va a quitar nada.

¿En lo concreto, a qué apuntaría un acuerdo en el oficialismo en esto de modificar?

Para mí, el texto de la Nueva Constitución es un avance democrático y de dignidad de las personas, sin duda alguna. No tengo mayores cuestionamientos, ni me siento preso de la campaña difamatoria de la derecha.

¿Pero se han planteado propuestas de cambios?

Creo que hay dos tipos de propuestas, una del PPD (Partido por la Democracia) que quiere reformas de fondo, que estamos analizando, y otras, entre ellas las nuestras, en que se habla más bien de la necesidad de precisar algunos aspectos.

Hay, hasta este momento, tres o cuatro puntos en los que tendríamos acuerdo.

¿Y cuáles son?

No, no lo voy a decir. He dicho a los medios de comunicación que no voy a hablar sobre cuáles son nuestras posturas porque los debates abiertos, a esta altura, afectan la posibilidad de llegar a acuerdos. Nosotros estamos por una discusión tranquila, estamos conversando con los partidos, iniciamos conversaciones anteayer, hemos seguido hoy, seguimos mañana, y seguramente vamos a terminar el martes de la próxima semana.

¿Y este jueves que fue a La Moneda, después de estar el miércoles en Cerro Castillo, estuvo hablando de este tema con el ministro Giorgio Jackson?

No, estábamos citados al ministerio Secretaría General de Gobierno para discutir el tema de la infraestructura crítica. El ministro Jackson tuvo que salir hacia el norte del país, así que la reunión fue con la ministra Camila Vallejo. Como todo el mundo sabe, tenemos dudas sobre este tema de la infraestructura crítica, y el Gobierno manifestó interés en que se apruebe. Nos dieron a conocer sobre el asunto, lo que ocurre en la zona norte del país, en otras partes, el tema de la delincuencia en general, y si este instrumento puede servir a los esfuerzos que hace el Gobierno por contener la delincuencia y superar otros problemas. Acordamos que se hará una reunión de los jefes de comités parlamentarios de los partidos que estamos más complicados con este tema para tratar de avanzar.

Volviendo al tema del acuerdo para modificar el texto constitucional, considerando que se está en medio de la campaña por al Apruebo, ¿no debería tener un plazo el llegar a ese acuerdo, que sea suscrito y así cerrar el tema y dedicarse todos a la campaña.

Nosotros estamos porque esto se resuelva muy pronto. Por eso estamos en conversaciones, creo que se están llevando adelante con cierta diligencia para tener cuanto antes un acuerdo.

¿Para el Partido Comunista el ministro Giorgio Jackson sigue siendo un interlocutor válido?

Absolutamente, no tenemos ningún problema con él, le hemos dado nuestro apoyo, se lo dio la bancada parlamentaria del Partido Socialista, sabemos que esa declaración del ministros Jackson sobre la ética y pasadas generaciones a algunos les tocó algunas fibras…

¿A ustedes no?

Tal vez a los que tenemos más edad sí (ríe)…No le damos mucha importancia en realidad. Es que parece, para algunos, que aquí poco menos que hubo un atentado a la seguridad del Estado…

De hecho hay senadores socialistas, personeros del Senado, que ya lo descartan como interlocutor y ministro para dialogar.

Los senadores hablan por ellos, porque el PS aclaró que eran declaraciones personales y que la posición del Partido Socialista es distinta, que sigue apoyando a Jackson, que se entiende que cometió un error pero que ya dio explicaciones, pidió disculpas y seguir adelante con esto no tiene objeto.

Está esa declaración del ministro Jackson, y el WhatsApp de la ministra del Interior, Izkia Siches, a los presidentes de partidos del oficialismo que se filtró a la prensa y donde ella hacía advertencias sobre maniobras desde la derecha…Hace que se siga hablando de cuestiones que afectan al Gobierno, sus comunicaciones, y se instala que ministras y ministros deben estar pidiendo disculpas más o menos seguido.

Como lo dice el mismo WhatsApp, comparto que están esperando que cometamos cualquier error para tratar de indisponernos, hacernos pelear, culparnos no sé de qué cosas. La derecha tiene un aparataje montado para eso. Encuentro muy grave lo que ocurrió con ese WhatsApp, porque era privado, y alguien lo filtró. Me gustaría saber quién lo hizo, porque es muy grave, genera desconfianza y eso sí puede tener consecuencias, a veces dan ganas de no querer hablar por esas vías. No sé cómo algunos medios tienen acceso de manera tan fácil a reuniones y mensajes que son privados.

Se los mandan, o los piden…

Puede haber muchas fórmulas, pero me parece que no es la manera de relacionarse políticamente. Nosotros por lo menos tenemos mucho respeto con lo que conversamos con las autoridades de Gobierno, con otros partidos, no lo andamos filtrando ni andamos buscando pantalla, ni una página de algún diario, a costa de una filtración que sabemos que hace daño.

¿En todo este escenario, cómo anda la relación entre Apruebo Dignidad y Socialismo Democrático?

Estamos trabajando de conjunto la campaña por el Apruebo, estamos en una mesa unitaria, concentrados en la campaña, en coordinarnos, en llegar a acuerdos, contribuir en los temas del país.

¿Está esperanzado en la franja televisiva que comienza este viernes?

Por cierto, creo que la franja va a jugar un gran papel en un sector del electorado, como otras veces, y creo que nuestras franjas serán de bastante calidad.

Volviendo a la reunión con el Presidente Boric, ¿trataron el tema económico, la inflación, el impacto de la delincuencia, son temas de prioridad, hay mucha atención en eso?

Hay y habrá mucha atención. Eso que usted menciona es una prioridad, el Presidente está muy consciente de eso, lo que nos hace estar confiados en los planes del Gobierno. De manera muy perentoria y firme se están asumiendo los temas económicos y de seguridad, junto a otros, como avanzar en reformas estructurales.