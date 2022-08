Ministro de RREE de China habló sobre visita de Pelosi a Taiwán

Wang Yi dijo que “se trata de una provocación política abierta que ha suscitado la fuerte indignación del pueblo chino y la oposición universal de la sociedad internacional”. Que “Estados Unidos no tenga el sueño de detener la gran causa de la reunificación de China. Taiwan forma parte de China”, indicó.

"CGTN". 03/08/2022. La presidenta de la Cámara de Representantes de Estados Unidos, Nancy Pelosi, visita descaradamente la región china de Taiwan, ignorando la enérgica oposición de la parte china. Esta acción ha violado gravemente el principio de una sola China y la soberanía de China. Se trata de una provocación política abierta que ha suscitado la fuerte indignación del pueblo chino y la oposición universal de la sociedad internacional. Se manifiesta otra vez que algunos políticos estadounidenses se han convertido en unos generadores de problemas para las relaciones entre China y Estados Unidos. Estados Unidos se ha vuelto al mayor destructor de la paz del estrecho de Taiwan y de la estabilidad regional.

Que Estados Unidos no tenga el sueño de detener la gran causa de la reunificación de China. Taiwan forma parte de China. La realización de la reunificación completa es una tendencia irreversible, y también es el resultado inevitable de la historia. No dejamos ningún espacio para las fuerzas secesionistas e independentistas de Taiwan, ni para las fuerzas exteriores. No importa qué medidas tome Estados Unidos para apoyar a los independentistas de Taiwan, resultarán en vano, y solo dejarán más registros de la injerencia de Estados Unidos en los asuntos internos de otros países. La cuestión de Taiwan se generó por la debilidad e inestabilidad del país en el pasado, pero se resolverá durante el proceso de revitalización de la nación.

Que Estados Unidos no tenga el sueño de perjudicar el desarrollo robusto de China. China ha encontrado su rumbo de desarrollo correcto, que corresponde a su propia situación. Bajo el liderazgo del Partido Comunista de China, los 1.400 millones de chinos están marchando hacia la modernización con características chinas a grandes pasos. Centramos nuestras fuerzas en el desarrollo del país y en el pueblo de todas las etnias de la nación, y estamos listos para coexistir pacíficamente con todos los países para buscar el desarrollo conjunto, pero no permitiremos que ningún país perjudique el desarrollo y la estabilidad de China. Sobre la cuestión de Taiwan, las provocaciones y los intentos de contener el desarrollo de China, y de dañar el ascenso pacífico de China, serán en vano, y se enfrentarán al fracaso absoluto.

Que Estados Unidos no tenga el sueño de maniobrar el juego geopolítico. La búsqueda de la paz, la estabilidad, el desarrollo y el beneficio mutuo es el deseo universal de todos los países y regiones. La introducción de la cuestión de Taiwan en sus estrategias regionales, la difusión de las tensiones, y la generación de confrontaciones por parte de Estados Unidos van en contra de la corriente del desarrollo regional, también van en contra el deseo del pueblo de Asia-Pacífico, lo que es peligroso e insensato. El principio de una sola China ha sido la norma básica en las relaciones internacionales, y también forma parte del orden internacional tras la Segunda Guerra Mundial. Lo que tiene que hacer Estados Unidos es dejar inmediatamente de violar el principio de la Carta de las Naciones Unidas, y de destrozar Asia-Pacífico utilizando la carta de Taiwan.

Que Estados Unidos no tenga el sueño de distorsionar los hechos. La parte estadounidense declara que la parte china está escalando la situación, pero el hecho básico es que Estados Unidos provoca a China en la cuestión de Taiwan en primer lugar, y viola abiertamente la soberanía e integridad territorial de China. Estados Unidos declara que ya se produjo anteriormente la visita de un presidente de la Cámara, pero es una verdad básica que los errores pasados no pueden servir de excusa para cometerlos de nuevo. La parte estadounidense afirma que la separación de poderes no permite controlar al Congreso, pero según las normas básicas de la ley internacional, Estados Unidos debe cumplir su deber internacional. Especialmente, los políticos de suma importancia no pueden realizar acciones siguiendo su propio gusto. Según Estados Unidos, la búsqueda de la reunificación de China es una “amenaza” para Taiwan, pero la verdad básica es que Taiwan es una parte inquebrantable del territorio chino, y la cuestión de Taiwan es totalmente un asunto interno de China. La protección de la integridad territorial y la oposición a la secesión del país son completamente legítimas, y son absolutamente razonables.

Me gustaría enfatizar que la base sólida para mantener la paz y la estabilidad en el estrecho de Taiwan es el principio de una sola China, y los tres comunicados conjuntos son la “barrera de protección” para la coexistencia pacífica entre China y Estados Unidos. Las autoridades de Taiwan, con el apoyo de Estados Unidos, siguen buscado la “independencia”, y esto no tiene futuro, como contener a China a través de Taiwan tampoco lo tiene. Está destinado al fracaso. Frente a la gran empresa de la reunificación nacional, los chinos no tenemos miedo a nada, y no somos fácilmente asustados o abrumados. Tenemos la resolución de actuar unidos y la capacidad de proteger firmemente la soberanía y dignidad nacionales.