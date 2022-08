Diputada Castillo solicita crear la figura de editora de género en TVN

El Proyecto de Resolución suscrito por diputadas del oficialismo busca que la señal pública adopte una línea editorial con enfoque de género y derechos humanos que erradique en sus contenidos valores estereotipados de mujeres y diversidades, así como promover una vida libre de violencia.

Valparaíso. 08/2022. “Se hace necesario que TVN cumpla su rol público como medio de comunicación al servicio de todos y todas, con un enfoque de género y derechos humanos”, señala parte del Proyecto de Resolución (PR) realizado por la diputada Nathalie Castillo (Distrito 5) que solicita al Presidente de la República, Gabriel Boric, implementar una política editorial con perspectiva de género en Televisión Nacional de Chile.

La solicitud, presentada el 4 de julio del 2022 y declarada admisible recientemente, se fundamenta bajo la decisión del directorio de TVN de 1993 en que se define la política editorial de la señal pública bajo los principios de “dignidad a las personas y los principios incluidos en la Declaración Universal de Derechos Humanos y los pactos internacionales”.

Asimismo, el proyecto argumenta que los diversos marcos internacionales firmados por el Estado de Chile advierten sobre la necesidad de que los medios de comunicación aporten en la “eliminación de estereotipos de género y promuevan la erradicación de la violencia contra las mujeres”.

Tal es el caso de la Convención Belem Do Pará, ratificada por Chile en 1996, y el Capítulo J de la Declaración y Plataforma de Acción de la Cumbre de Beijing de 1995, “La mujer y los medios”, que especifican que dentro de las recomendaciones a los medios de comunicación se encuentra “elaborar, en la medida en que ello no atente contra la libertad de expresión, directrices profesionales y códigos de conducta y otras forma de autorregulación para fomentar la presentación de imágenes no estereotipadas de la mujer”.

En lo concreto, el proyecto solicita al Presidente la creación de la figura “editor/a de género” que permita garantizar esta perspectiva en TVN, tal como lo han ejecutado diversos medios internacionales, como The New York Times y El País.

Su objetivo, establecen, será desarrollar una línea editorial acorde al respeto de los derechos humanos de las mujeres y diversidades, promoviendo contenidos que fomenten una vida libre de violencia, así como la erradicación de estereotipos sexistas y discriminatorios.

Las firmantes del proyecto son las diputadas Nathalie Castillo -promotora del mismo-, Daniela Serrano, Alejandra Placencia, Camila Munsante, Emilia Schneider, Maite Orsini, Ana María Gazmuri, Carolina Marzán, Gael Yeomans y el diputado Luis Cuello.