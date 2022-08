Solicitaron al Presidente Boric transporte público gratuito el día del plebiscito

Lo plantearon formalmente el senador Daniel Núñez y los diputados Luis Cuello y Daniela Serrano.

Santiago, 1 de agosto de 2022. Con el objetivo de lograr que el Gobierno asegure transporte público gratuito para el plebiscito del 4 de septiembre, un grupo de parlamentarios del Partido Comunista llegó hasta La Moneda para entregar una carta al Presidente Gabriel Boric en la que detallan la importancia de la histórica solicitud.

En la misiva argumentan que la petición se sustenta en fortalecer una alta participación ciudadana, ya que el voto será obligatorio y para mitigar un gasto extra a las familias que sufren por el alza en el costo de la vida.

Luis Cuello, diputado por la Región de Valparaíso, manifestó que “hemos entregado una carta dirigida al Presidente Gabriel Boric porque nos preocupa que en este plebiscito histórico pueda dar la mayor participación posible de parte de la ciudadanía. Y creo que hoy día, donde el voto es obligatorio, esto significa que surge una obligación para el Estado que tiene que ver con generar las condiciones necesarias para el pueblo chileno pueda participar y votar. Es por eso que hoy estamos pidiendo al Presidente que, por medio de una asignación, permita asegurar transporte público gratuito durante el día del plebiscito”.

Según el senador Daniel Núñez, la solicitud al Jefe de Estado se fundamenta en el mal servicio ofrecido por el transporte público en anteriores elecciones, donde mucha gente no pudo ejercer su derecho por la ausencia de locomoción colectiva.

“Yo quiero decirlo con todas sus letras: En las últimas dos elecciones en la región de Coquimbo no hubo transporte público y mucha gente salió a tomar la micro para ir a su recinto de votación y después tuvo que devolverse porque la micro, simplemente después de una hora, una hora y media esperando, simplemente no pasó. Nosotros queremos que se garantice ese derecho con que el transporte público funcione, pero que además sea gratuito para que efectivamente la gente que no tiene recursos, que con la inflación y con todos los problemas económicos que está viviendo el país incurre en un gasto, tengan la posibilidad de ejercer este derecho sin incurrir en más gastos”, remarcó Núñez.

En esa misma línea, la diputada por el distrito 12, Daniela Serrano, reforzó que el mal servicio de transporte público en las últimas votaciones también ocurrió en varias comunas de la Región Metropolitana.

“Tenemos nuestras observaciones en cuanto cómo se comportó el transporte público en las últimas elecciones. Es importante resguardar la participación en las comunas rurales, sin olvidar lo que se produjo en el Gran Santiago, sobre todo en las comunas vulnerables como Puente Alto y La Pintana, que me toca representar, donde las micros no dieron abasto y no se cumplió el estándar para tan importante votación”, aseguró Serrano.

Carta al Presidente

Su Excelencia

Presidente de la República

Gabriel Boric Font

Señor Presidente:

Nos dirigimos respetuosamente para exponer y solicitar a usted lo siguiente:

1.- El día 20 de julio de 2022 la Cámara de Diputados finalizó la tramitación del proyecto de ley que “Modifica el Código del Trabajo para asegurar la oferta de servicios de transporte público durante periodo de elecciones populares o plebiscitos”, el que actualmente se encuentra en la etapa de Trámite de Aprobación Presidencial.

2.- Durante la tramitación del proyecto se planteó al Ejecutivo que tuviera en consideración la posibilidad de que, junto con asegurar la oferta del servicio, se pudiera decretar la gratuidad del servicio de transporte público para el plebiscito del próximo 4 de septiembre.

3.- Después de nueve años, el sufragio en el acto plebiscitario para aprobar o rechazar el nuevo texto constitucional volverá a ser una obligación para 15 millones de ciudadanos. Por lo que se hace necesario, más allá de la mera obligación legal, informar a los electores de las medidas tomadas y ofrecer incentivos que permitan asegurar una alta participación.

4.- La actual situación económica e inflacionaria que afecta a las familias del país, con mayor impacto en los sectores económicos medios bajos y bajos, se vuelve una seria dificultad para costear el combustible o pasaje de grupos familiares, jóvenes de bajos ingresos y adultos mayores para concurrir a votar.

5.- El 4 de septiembre Chile vivirá un hito histórico, quizás el más significativo desde su fundación como República y el más importante desde el retorno de la democracia. Por lo que la participación no puede depender de la capacidad económica de los electores. En tal sentido, nos parece que el Ejecutivo debiera realizar todos los esfuerzos posibles para asegurar una participación en igualdad, no solo política, sino también económica para que los ciudadanos y ciudadanas de menores recursos, como los habitantes de zonas rurales puedan ejercer su derecho a sufragio.

6.- Facilitar el traslado de los electores en el transporte público es fundamental para brindar una mayor accesibilidad y garantizar el derecho y obligación al voto de toda la ciudadanía en el próximo plebiscito, para que toda la población pueda acceder a sus respectivos locales de votación en el país bajo todas las comodidades posibles.

Por lo anterior, venimos en solicitar a S.E. que, a través del Ministerio Transporte y Telecomunicaciones, se pueda realizar una asignación excepcional y extraordinaria de presupuesto para implementar un mecanismo que permita garantizar la gratuidad del transporte público de pasajeros en las ciudades, sectores aislados y localidades rurales del país para este 4 de septiembre de 2022 a efectos que ciudadanos y ciudadanas puedan ejercer su derecho a voto.

Esperando que la solicitud tenga una buena acogida, le saludan muy atentamente,

Luis Cuello Peña y Lillo. Diputado.

Daniel Núñez Arancibia. Senador.

Daniela Serrano Salazar. Diputada