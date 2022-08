DOCUMENTO. Cristianas y cristianos. ¿Por qué aprobamos?

La propuesta de nueva Constitución “contiene desde su inicio una declaración que nos llena de alegría como hijas e hijos de un mismo Dios”. Se indicó en texto dado a conocer por decenas de creyentes, que “desde la fe que profesamos no somos indiferentes a los valores que sustentan esta propuesta.

Equipo “El Siglo”. Santiago. 01/08/2022. El siguientes es el texto dado a conocer por decenas de cristianas y cristianos, al cual se siguen sumando creyentes desde todo el país:

Declaración

“Porque tuve hambre, y me diste de comer; tuve sed, y me diste de beber; era forastero, y me acogiste; estaba desnudo, y me vestiste; enfermo, y me visitaste; en la cárcel, y viniste a verme”. (Mt. 25,35-36).

Como grupo de cristianas y cristianos autoconvocado, acogemos y agradecemos el trabajo de la Convención Constitucional que nos ofrece una propuesta de texto que invita a soñar un Chile más solidario e inclusivo. Tenemos la certeza de que “la paz es fruto de la justicia” (Is. 32,17), y desde ahí, creemos que la propuesta de nueva Constitución recoge las aspiraciones más importantes de nuestro pueblo.

El plebiscito al que nos veremos enfrentados el próximo 4 de septiembre de 2022, se nos presenta como el hito final de un camino y de un largo anhelo; contar con un texto constitucional acordado en un proceso participativo, paritario y democrático; mucho más cerca del discipulado de iguales del que ya nos hablaba San Pablo en su carta a los Gálatas (3, 28) en el siglo I. Pero con este hito también se abren nuevas sendas de diálogo que permitirán avanzar hacia la paz social que hemos buscado desde el fin de la dictadura.

La propuesta contiene desde su inicio una declaración que nos llena de alegría como hijas e hijos de un mismo Dios: “Chile es un Estado social y democrático de derecho”. Hay en esta frase una reivindicación a nuestro pueblo que pronto cumplirá 50 años desde que le provocaran la peor herida a la convivencia de hermanas y hermanos de una misma patria, iguales en dignidad y derechos. El segundo inciso del mismo artículo señala que Chile “Se constituye en una república solidaria”. El concepto de solidaridad se repite 26 veces a lo largo del texto. Y aún más; el primer artículo termina diciendo que la protección y garantía de los derechos humanos individuales y colectivos “son el fundamento del Estado y orientan toda su actividad”.

Desde la fe que profesamos no somos indiferentes a los valores que sustentan esta propuesta. No podemos serlo si queremos ser fieles a las enseñanzas de Jesús, el Cristo. Ese Cristo que nos dejó el imperativo de amar al prójimo sin importar quien sea; el Cristo que hizo de los pobres y otros rostros, sus predilectos. Usando el lenguaje de la propuesta de nueva constitución; vino a revelarse a los históricamente excluidos.

Como cristianas y cristianos tenemos un férreo compromiso con la dignidad de la persona humana en todas las etapas de la vida. Así, valoramos encarecidamente que tengamos una constitución ecológica que asuma el llamado del cuidado de la casa común en la cual siguen siendo los más pobres y sus comunidades los principales perjudicados y quienes ya no pueden seguir esperando. Como tampoco puede esperar más la quebrada relación del Estado con los pueblos originarios que habitan estos territorios ancestralmente. Y por sobre todo, agradecemos la posibilidad de basar esta propuesta en la garantía de los derechos sociales básicos para alcanzar una vida digna, que nos parece que es la vía correcta.

Y por eso, con porfiada esperanza, cristianas y cristianos que aquí firmamos, aprobamos.

«El vino nuevo se echa en odres nuevos» (Lc 5,38)

Adriana Cancino Meneses. Educación

Alejandra Bazán Orjikh. Profesora pensionada y colaboradora Centro Espiritualidad

Alejandra Berríos

Alejandra Cortez Espinoza

Alejandra López Inostroza. CB José Aldunate

Alejandro Carril Rojas. Dirigente social, músico y poeta. Ex dirigente de Pastoral Universitaria y Juvenil.

Alejandro Núñez Guerrero. Presidente Fundación Ciudadanos y Clima (Tierra del Fuego)

Alejandro Núñez López. CEB Jesús buenas nuevas de La Legua

Alejandro Toledo Bravo. Dirigente social y político por más de 50 años. Presidente de la Junta de Vecinos de Forestal Viña del Mar

Alexandra Cabrera Ramírez. Mujeres Iglesia Santiago

Alfredo Barahona Zuleta. Periodista. Agente pastoral

Alma Rosa Barahona Cancino. Profesora

Alvaro Ramis

Álvaro Tamblay CM. Sacerdote Vicentino

América Bellei Carvacho. Religiosa e integrante de Mujeres Iglesia Coquimbo

Amey Pinto Wong. Mujeres Iglesia Valparaíso

Amparo Riveros Crisosto. Ex alumna Colegio Sagrados Corazones Hualpén

Ana Bustos Riveros. Jubilada

Ana María Formoso Galarraga. Valparaíso

Ana María Jara Jara. Asesora. Macul

Ana María Maturana Fuentealba. Santiago

Ana María Riquelme Pérez. CCB José Aldunate. Microempresaria

Ana María Vera Alarcón. Laica Claretiana

Ana Pailacura Araya. San Joaquín

Ana Vega. Trabajadora Social

Andrea Bustamante San Martín. Comunidad de Vida Cristiana, Valparaíso

Andrea Jarry Garay. Directora Acompañando-T (diversidad sexual)

Andrea Miranda. Cuidadora estudiantes. Yo cuido. Recoleta, Metropolitana

Andrés Dalmiro Reyes Oyarzo. Comunidad Teológica del Sur

Andrés Delgado Alarcón. Iglesia Evangélica Presbiteriana, Rancagua.

Andrés Figueroa Cornejo. Luchador social y periodista profesional

Andrés Palma Irarrázaval

Angelina Labra Rojas. Iglesia Nuestra Señora de la Merced en Lo Miranda, Comuna de Doñihue

Aníbal Enrique Matus Salazar . Parroquia San Pedro y San Pablo

Aníbal Pastor N. Comunicador de iglesia

Antonio Alvear Balmelli. Un cristiano comprometido con la opción preferente por los más pobres y necesitados. Comunidad José Aldunate

Antonio. Audiovisualista, Iglesia Ortodoxa, Izquierda Cristiana

Augusto Quintana Benavides. Abogado y académico

Aurora Rojas Salgado. Parroquia Espíritu Santo, Capilla Cristo Redentor.

Barbara Müller. Anglicana, preocupada por el destrozo de la creación

Beatriz Pavez.

Benito Baranda. Vecino de La Pintana

Bernardita Aninat Salas. Educadora

Bernardita Correa. Mujeres Iglesia

Bernardita Icaza

Bernardita Zambrano Chávez. Mujeres Iglesia Chile

Boris Flores. Iglesia Evangélica Apostólica Pentecostal, Paso Seco Sur Coronel, Bío-Bío

Brenda Osorio. Agente pastoral

Camila Pérez Pizarro. Líder Juvenil La Granja

Camilo Araya Plaza. Concejal de La Serena. Cristiano Protestante, Iglesia Jesús Luz del Mundo La Serena

Camilo Arriagada Diaz. Ex asesor de constituyente

Carlos Bravo Ampuero

Carlos Bresciani. Jesuita Tirúa

Carlos Contador Casanova. Arquitecto, ex neocatecumeno y encuentro conyugal católico

Carlos de la Rivera Rojas. Sacerdote Vicentino

Carmen Gloria Donoso Díaz. Jubilada. CVX Concepción

Carmen Gloria Soto Sánchez. Profesora, Comunidad José Aldunate

Carmen María del Picó R. Humanista Cristiana

Carol Crisosto Cádiz. Comunidad laical SS.CC. Concepción

Catalina Bustos. Capacidad de amar. Parroquia Jesús maestro

CEB Jesús buenas nuevas de La Legua. Comunidad de base

Cecilia Castillo Nanjarí. Pentecostal, Pedro Aguirre Cerda, RM

Cecilia Ceballos Calderón. Profesora

Cecilia Quinteros Diaz. Psicóloga, Concejala de Villa Alemana, Directora Ejecutiva de Fundación Amalegría

Cecilia Valdés León.

César Gallegos Silva.

Cherie Angel. Educación

Christian Angel. Santiago

Christina Hoar. Religiosa Misionera

Claudia Bravo Vallejos . La Serena

Claudia Lay Leupin. Soy de la región de Valparaíso y me impactan los campamentos y las condiciones de miseria en la que viven muchas familias.

Claudia Mihovilovic Donoso. Profesora de religión. Dignidad de la persona, justicia y cuidado del agua, los profesores.

Claudina Valdés Cortes

Claudio Pérez-García Cortés. Asistente Social

Claudio Rammsy García

Corina Maldonado Cárcamo. Toda mi vida al alero de la iglesia, he pasado por todas las pastorales, la última PADIS. Quiero mi país igualitario equitativo

Cris Aldana Kurte. Estudiante de antropología y militante de base

Cristina Pavez Cordero. Vivo en Colina

Cristóbal Andrade León. Ex Constituyente evangélico

Cristóbal San Martín González. Educación jesuita

Cynthia Benavides Reyes. Comunidad Misionera de Cristo Resucitado. Mujeres Iglesia Valparaiso. Padis Mujeres

Dagoberto Molina Chávez

Daniel Martínez. Estudiante de Derecho UC, pentecostal y activista por la Inclusión de personas con discapacidad.

Daniela Quinchaman Andrade. Juventud Mariana Vicentina – Coordinadora Nacional Familia Vicentina en Chile

Daniela Quinchamán Andrade. Juventud Mariana Vicentina, Coordinadora Nacional Familia Vicentina Chile

Daniela Ramírez Bordones. Coordinadora del Consejo de Asesores de la CVX Secundaria Antofagasta

Daniela Vidal Ruiz . Fe-minista. Iglesia Luterana Concepción

Danilo Monteverde Reyes. Periodista y profesor. Integrante de la Comunidad cristiana de base José Aldunate

Dante Gasic Yaconi. Trabajador de fundación Educere

David Soto Gómez. Jesuita, Tirúa

Denisse Tello del Canto. Profesora

Denisse Tello del Canto. Profesora. Servicio

Diego Salinas Almonacid. Jesuita

Domingo Reyes Segovia. Jubilado

Donata Cairo. Religiosa

Edgardo Yáñez Ramírez. Encargado Comunidad de base Parroquia San José de Pelarco, el Arrozal

Eduardo Albornoz Torres. Cristiano de Chillán. Profesor.

Eduardo Bahamondes. Lic. Teología

Eduardo Gallardo Herrada. Movimiento contra la tortura Sebastián Acevedo

Eduardo Sánchez Fuentes. Profesor, agente pastoral

Elena Bergen Rogel . Puerto Montt

Eliana Gómez Leiva. Comunidad de Vida Cristiana Valparaíso

Eliana Moya Raggio. Profesora Emérita Universidad de Michigan

Elías Meza. Profesor de religión

Elizabeth Castillo Gallardo. Profesora, comuna de Copiapó, Tercera Región

Elizabeth Jiménez Bravo. Mujeres Iglesia Chile

Elsa Donoso Campos. Profesora

Emiliana Young. Cvx

Enrique Bertrán A. Comunidad

Enrique Palacios. Fotógrafo

Esteban Herrera Flores. Trabajador Social, Miembro de la Legión de María, Iquique

Esteban Quiroz González. Evangélico (Laico Iglesia Metodista de Chile), bloguero en El Otro Canuto

Ester Cadiz Ramos. Concepción

Eugenia Valdés Ossa. Religiosa del Sagrado Corazón

Eugenio Quintana Flores. Chol chol

Evelyn Leyton Fuentes. Profesora, laica participante en Iglesia Metodista en Quillota

Fabián Rodríguez Medina. Luterano, Izquierda cristiana, Tomé

Fátima Rodríguez Carrasco. Pedagoga

Felipe Aldana . Diseñador Gráfico

Felipe Garay. Agente pastoral y académico

Felipe Illanes Poulangeon. Renovación Carismática Católica

Felipe Navarrete Moya. Red Nacional de Laicas y Laicos de Chile – Red Sinodal Osorno – Laico Católico en Osorno

Felipe Sarabia Contreras. Miembro de la iglesia Lomas de Macul de la Corporación Asambleas de Dios

Felipe Vásquez Carrasco. Concejal de San Pedro de la Paz

Fernanda Verdejo. Voluntaria y trabajadora social

Fernando Almuna. Católico

Fernando Astudillo Becerra. Abogado

Flor del Carmen Muñoz Toro. Mujeres Iglesia V Región

Francisca Celedón Bulnes. Fundación Ciudadana DDHH

Francisca Hernández Cáceres. Vicepresidenta Nacional Democracia Cristiana

Francisco Espinosa. Profesor

Francisco Jiménez Buendía

Gabriel Ríos Escobar. Tengo un sueño, y esta propuesta se acerca a lo que yo simplemente soñé

Gerardo Mardones Soto.

Germán Quintana Espinoza. Profesor de Comunidad Teológica de Chile

Gicela Barría Munizaga. Magallanica

Gilda Maureira Navarro. Corporación Rigoberta Menchú Puente Alto-La Pintana

Gina Escorza

Gladys Astete Cereceda. Ex JOC. Comunidad Espíritu Santo

Gladys Lisil. Profesora universitaria jubilada

Gloria Galleguillos. Profesora jubilada

Gloria Hernández Aravena. Red Iglesias y Minería Chile

Gloria Tobar B.

Graciela Garay Miranda ss.cc. Religiosa

Griset Ruiz Salas

Guillermina Luza Flores. Religiosa de Antofagasta

Guillermo Carrillo Lagos. Corredor de propiedades

Guillermo Carrillo Lagos. Movimiento no+AFP, y Recuperemos Chile,

Guillermo Rojo Vegas

Gustavo Madrid Araya. Comunidad Laical Cena con el Hermano Jesús Talca

Héctor Alejandro López Acuña

Héctor Eduardo Cea Duque. Obrero agrícola, temporero, hijo de la reforma agraria. Comunal Chimbarongo.

Herly Bastías Zamudio. Profesora, Comunidad Mujeres Iglesia Chile

Hernaldo Saldivia Pérez. Cristiano, ex dirigente sindical

Hernán Cofré Garcés . Profesor de religión y periodista

Hervi Lara Bravo. Comité Oscar Romero, SICSAL Chile

Homero Varela Aguirre. Pensionado. Adhiero pensando que la Nueva Carta Magna es para mis hijos y el futuro de Chile

Horacio López Zarzosa. Docente

Hugo Lazo Pastore. Ciudadano informado y deliberante.

Hugo S. Núñez Orellana. Pastor Iglesia Evangélica Presbiteriana

Humberto González Rojas. Profesor y dirigente de la Izquierda Cristiana

Humberto Leiva Castro

Humberto Rafael Burotto Guevara. Sexta Región

Inés Zumelzu González. Santiago

Irene Cambias. Movimiento contra la tortura Sebastián Acevedo

Irene Celis. Dirigenta sindical vicaria

Irene López García. Comunidad de Vida Cristiana

Irma Soto. Cristiana pentecostal

Isabel Fuentes Munita

Iván Duarte Álvarez. Independiente

Ivan Petric Bowen

Jacqueline Saintard Vera. Mujer chilena

Jaime Teneb. Coordinador comunidad Caná CVX Concepción, Coordinador IC Bio Bío, delegado gremial Colegio de Profesores comunal San Pedro de La Paz

Javier Castillo Lobos. CEB “Hermano sol, hermana luna». Parroquia San Antonio de Padua, Iquique.

Javiera Pérez. Profesora de Religión

Jeannette Curinao Alcavil. Tirúa

Jeannette Kurte López. Mujer, madre y abuela. Comunidad José Aldunate y coordinadora Paz de justicia

Jenny Madariaga Retamales. Profesora

Jessica Acosta Bugueño. Profesora de Religión, presidenta de la Corporación de promoción educación y defensa de los derechos humanos Espacio Fátima

Jessica Barría . Laicas y laicos Osorno

Jesús Herrero Estefanía. Comunidad Óscar Romero Sur Austral

Jesús Herrero Estefanía. Educador popular. Patagonia chilena

Jimena Medina. Macul

Jimena Sandoval Castillo. Trabajadora social, académica, taller Constituyente Pampa, la Serena, Región de Coquimbo

Joaquín Almuna Fuentes. Comerciante

Jocsan Sanhueza. Desde el Bío-Bío

Joel Ismael Moya Morales. Profesor de historia. Abogado, miembro de la Iglesia evangélica Luterana en Chile

Joel Moya Morales. Miembro Iglesia Evangélica Luterana en Chile

Jonathan Morales Altamirano. Laico metodista pentecostal

Jorge Calderón. Presidente PDC Viña del Mar

Jorge Consales Carvajal. Ex dirigente sindical y democratacristiano

Jorge Coopman O.F.S.. Hermano Perpetuo Orden Franciscana Seglar

Jorge Díaz Mujica. Comunidad Francisco de Asis

Jorge Mancilla Schulz. Miembro CVX adulta Puerto Montt

Jorge Méndez. Amén

Jorge Roberto Osorio Cáceres. Miembro comunidades de base

Jorge Silva Flores. Iglesia Episcopal Anglicana de Chile

Josaphat Jarpa . Miembro de la Iglesia Luterana El Buen Samaritano

José Antonio Sánchez Alcalá. Comunidad Eclesial de Base

José Frías del Santo. Comité Oscar Romero – Sicsal Chile

José Fuica Gálvez. Voluntario en comedor solidario

José Jofré González. La Granja

José María Jarry . Comunidad cristiana de base José Aldunate

José Tomás Gálvez Zúñiga. Estudiante, monaguillo Capilla Nuestra Señora del Carmen.

José Tomas Silva. Trabajador Social

Josefina Montes. Profesora

Juan Alberto Vallejos Gutiérrez. Profesor de Religión Católica, integrante del Movimiento de Profesionales Católicos, Chillán

Juan Carlos Vistoso. Encargado Metropolitano de Izquierda Cristiana

Juan Fernando Gamboa Ferrada. CEB Oscar Romero Sur Austral

Juan Ignacio Latorre Riveros. Senador. Revolución Democrática

Juan José Richter Espinosa. Trabajador Arzobispado de Santiago

Juan Miranda Martinez. Profesor, Antofagasta

Juan Pablo Díaz Pérez.

Juana Alvarado Alvarez. Dirigenta Social San Ramón zona sur Santiago

Juana Bruzzone Queralt. Mujeres Iglesia

Judit Lara Espinoza. Profesora de arte

Judith Hernández Sáez. Mujeres iglesia

Julia Varas Merino. Chilena, cristiana en España

Julieta Cortés. Canela

Julio Guarda Andrade. Estudiante de Derecho Universidad de Chile

Julio Zumaeta Bustamante. Comunidad Oscar Romero, Valparaíso

Karina Angela Azócar Celis. Trabajadora Social

Karina Ojeda Nauco. Socióloga evangélica

Kathia Alarcón Prado

Laura Albornoz Pollmann. Universidad de Chile

Laura Sánchez Fredes. Abogada

Lautaro Ramos. Profesor pensionado, escritor de la esperanza

Leandro Miret Rojas. Providencia

Leonor Hurtado. Vendedora

Leonor Salinas Fernández. Ñuñoa

Leonora Díaz Moreno. Mujeres Iglesia Valparaíso

Licarayén Torres Muñoz OP. Religiosa, Coordinadora Paz de Justicia

Lidia Elizabeth Villalobos Villalobos. Democratacristiana

Lidia Muñoz Maureira. Iglesia evangélica presbiteriana. Presbítera

Liliana Escobar Rojas. CVX, Coordinadora Paz de Justicia, Mujeres Iglesia

Lina Mangili Fernández. Profesora

Lina Tudela Poblete. Comunidad José Aldunate

Lionel Castillo Alonso. Dirigente junta de vecinos

Lisbe Yaneth Montoya Chavarriaga. Fundación SUMAPAX, Colectivo de Comunicación Comunitaria

Lorena Cornejo Robinson. Mujer, madre, psicóloga, perteneciente a CVX y a una maravillosa comunidad de mujeres del sector El Castillo en La Pintana

Lorena Morales Sáez. Mujeres Iglesia, Valparaíso

Lorena Sagredo. Mujeres Iglesia Valparaíso

Lorena Zuchel. Colegio de los Sagrados Corazones, Viña del Mar

Loreto Ramírez Yubini. Profesora. Concepción

Lubachka Roman Lazarovich

Lucas Castillo Montt. CVX Jóvenes Santiago

Lucía Blanca Varas Rojas. Delegada Territorial Distrito 8

Luis Álvarez Figueroa

Luis Cáceres Torres. Profesor de historia. Concepción. Bío bío

Luis R. Chacón Estrada.

Luisa Caro Sajoria. Comunidad Santo Cura de Ars

Luisa Escobar Rodriguez CM. Carmelita Misionera – Mujeres Iglesia Chile

Luz Marie Jofré Hidalgo. Profesora

Luz Marina Astorga Rojas. Educadora social

M. Olivia Videla A.

M. Teresa Moya

Ma Asun Fernández. Religiosa del Sagrado Corazón

Macarena Sepúlveda Fuentes. Mujeres Iglesia. Valparaíso

Manena Pino Canales. Valparaíso

Manuel Fuentes. CVX

Marcel Saintard Vera. Dirigente social de Ñuñoa

Marcel Young. PDC

Marcela Espinoza

Marcela Espinoza. CVX

Marcela Mercado Rubina. Gestora Cultural, Escuelita Rebelde Chepuja. Antofagasta

Marcela Reyes Pasten

Marcela Zamora. Profesora de Religión Católica

Marcelo Eduardo Vivar Águila. Padis (Pastoral de la diversidad sexual)

Marcia Montenegro Corona. Inspectora de trabajo

Marco Antonio Garrido Espinoza. Pastor Iglesia Evangélica Luterana en Chile

Marco Antonio Marín Bernachea. Profesor

Marco Gajardo Dinamarca. Soy de Quintero y junto a mi familia estamos por el Apruebo de Salida

Marco Saravia Contreras. Ingeniero Civil. Cristiano e hijo de pastores de las Asambleas de Dios.

Margarita Alfaro Castro

Margarita Del Carmen Osses Pérez . Profesora de religión

María Alejandra Burotto Huidobro. Teóloga católica

María Angélica Fuentes Fuentealba. Creo en el Dios de la vida y la solidaridad

María Cecilia Nazer Carreño .

María Cristina Medina Villanueva. Abogada Universidad de Concepción

Maria Cristina Villanueva Viveros. Parroquia Florida 8a Región

María Cristina Yáñez. Creyente de Dios liberador

María de los Ángeles Pinto Hernández. Madre, esposa, profesora Liceo Darío Salas

María Erka Zuñiga Saá. Red latinoamericana de mujeres.

Maria Estrella Gutiérrez Valenzuela. Pertenezco a la red laical de Chile. Médico jubilada. Lo Prado

Maria H. Mardones. CVX

Maria H. Mardones. Jubilada, CVX Concepción

María Isabel Garay. Delegada a la junta distrito 8, presidenta de grupo de mascotas y dirigenta social.

María Isabel Hamilton Rodríguez. Católica comprometida con el bien público. Profesora de Estado, comuna Lo Barnechea. RM

María José Encina Muñoz .

María José López Llantén. Red Iglesias y Minería Chile. Mujeres Iglesia Santiago. Coordinadora Paz de Justicia

María Loreto Baquedano Sepúlveda. PADIS

María Patricia Rodríguez Toledo . Comunidad José Aldunate

Maria Pía Mieres Madrid. Trabajadora social

Maria Quiroz Irrazabal. Alhué

María Sándoval Ávila. Miembro de C.C.B. La Granja.

María Soledad Cortes Puebla . Orientadora en Relaciones Humanas y Familia

María Soledad Del Villar. Estudiante de doctorado en teología

María Teresa Concha Bonifetti. Educadora Diferencial

María Teresa Hewstone Huidobro. Cristiana católica

María Teresa Salinas Nuñez Profesora. Profesora de Matemáticas Jubilada pertenezco a la CVX y Mujeres Iglesia Bio Bio

María Verónica Cortés. Terapeuta

María Victoria Panchini. Psicóloga

Marichu Medina Villanueva. Con gran esperanza

Mariela Espíndola Blanco. Cristiana ecuménica, Arica y Parinacota.

Mariella Cucoch-Petraello.

Mario Aguilar Benítez . Teólogo de la liberación. Escocia, UK

Mario Aldana. Maestro

Mario Torres Cargas. Profesor de Educación Básica, Licenciado en Educación, Magister en Salud Pública, voluntario en organizaciones sociales e Iglesia

Mario Vargas Vidal. Ex convencional constituyente de Chile, perteneciente a la comunidad de laicas y laicos de Osorno.

Marisol Céspedes Aguirre. Funcionaria del Estado, Católica, La Serena

Marisol Escobar

Marisol Guzmán. Participo en Cebiclar Chile. Copiapó

Marisol Montero. Profesora

Maritza Fuenzalida. Mujeres Iglesia Chile

Marta Acuña Celis. Buenas Nuevas pa’ mi pueblo

Marta Álvarez Tapia. Manipuladora alimentos

Martin Araya Ortega. El cuidado de la naturaleza como creación de Dios, establecer dignidad para todas las políticas públicas como pilar fundamental del Estado

Marutza Silva. Católica

Mauricio Jullian de Tezanos-Pinto. Católico

Mauricio Laborde Duronea. Hace muchos años siento que tenemos que recuperar el sentido de comunidad de seres humanos con un destino común. Soy parte de la Red Laical y del Centro Fe y Cultura de la RAI. Soy de Chiguayante en la Región del Bío-Bío.

Mauricio Puig. Laico

Max Echeverría Burgos. Religioso jesuita en formación

Mercedes Bulnes Núñez. Diputada

Mercedes Jerez Navarro. Equipo docente

Mercedes Mondaca Flores. Psicopedagoga. Laicos y Laicas del Wallmapu. Comunidad Teológica del Sur. Mujeres Iglesia Chile. COR-SUR Chile

Miguel Ángel Ready Rica. Orden Franciscana Seglar

Miguel Cisternas Guerra. Presidente PDC, Comunal Quilpué.

Militza Caterina Pavlovic Barbaric. Ñuñoa, Santiago. Soy una mujer que sigue a CRISTO y su mensaje de vida

Mirena Romero. Comunidad Luz y Vida, Movimiento de Profesionales Católicos, Red de Laicas y Laicos de Chile

Mirentxu Vivanco ofs. Teóloga

Mirna Pino Hermosilla. Red de laicas y laicos de Santiago, Mujeres Iglesia Santiago

Mónica Aravena Salazar. Catequista de San Bernardo

Mónica Rodríguez Cordero. Por los que lucharon y perdieron sus vidas en el tiempo de la dictadura, si aprobamos, sería por ellos y descansen en paz. Jubilada de 68 años. Pudahuel

Montserrat Muñoz. Concejala de San Joaquín y de la comunidad de San Cayetano de La Legua

Myriam Lullo

Myriam Pastén Carmona. Mujeres Iglesia. Fraternidad Franciscana

Myriam Rosas Barrientos. Los Lagos

Natalia Cerda Alegría. Comunidad Buenas Nuevas pa’los pobres. Talca

Natalia Huerta Munizaga . Profesora básica

Nélson Ormeño Espinoza. Trabajafor social, región de Tarapacá

Nicolás Alejandro Ferrada Rojas. Profesor

Nicolás Avendaño Neira. Católico, Ingeniero ambiental, Red Juvenil Ignaciana Bío-Bío, Parroquia Universitaria Concepción, Coro y Catequista de Confirmación

Nicolás Halabi Novoa. PDC

Nicole Pérez. Región de Coquimbo.

Nike Muñoz. Catequista

Nolfa Muñoz. Emprendedora, integrante Equipo de liturgia capilla San Francisco Javier

Norka Díaz Lagos. Comunidad Ecuménica Martin Luther King

Norman Rojas Z. Católico, Macul, R. Metropolitana

Omar Valdivia Álvarez . Abogado y actor social comunitario

Orlando Valle. Schoenstattiano

Óscar Ávila Pardo. Sacerdote, Córdoba Argentina

Osvaldo Aravena Sobarzo. Comunidad Cristiana de Base José Aldunate

Osvaldo Donoso Pacheco. Soy un viejo militante de la JOC

Pablo Ahumada Bermejo. Familia de los SS.CC. Viña del Mar

Pablo Andrés Díaz Guzmán. Profesor de Historia

Pablo Espinoza Espinosa. Coordinador CVX secundaria Antofagasta

Pablo González. Frutillar

Pablo Rodríguez Cordero.

Pablo Roncagliolo Benítez. Santa Inés, Viña del Mar

Pablo Valdivieso. Profesor universitario

Pamela Muñoz Molina. Presidenta Colectivo Nacional por la Discapacidad

Pamela Sepúlveda Baeza. Terapeuta en adicciones

Paola Antileo Pino. Antofagasta

Paola Vielma A. Mujer, madre, profesora, historiadora. Coordinadora Paz de Justicia Valparaíso

Pati Abarca Aguad. Madre, cantora y periodista

Patricia Arriagada Gárate. V Región, Dueña de casa

Patricia Comas Inostroza. Asistente Social. Movimiento Mujeres de Iglesia. Democratacristiana

Patricia Ethel Recabarren González. Terapeuta, familiar de D.D.

Patricia Haydée Andrade Soto. Presidenta Nacional Emérita de la Federación Nacional de Exalumnas de las Hijas de María Auxiliadora; miembro actual de la Unión Centenario Laura Vicuña Pino, de la Federación de Exalumnas de las Hijas de María Auxiliadora, Chile. Socia de la Corporación por la Paz Parque Villa Grimaldi. Profesional bibliotecóloga y Gestora de Información.

Patricio Acuña Silva . Pensionado

Patricio Alvear. Ingeniero en Administración y Finanzas; Parroquia San Norberto de Macul

Patricio Gaete. San Pedro de la Paz

Patricio Gil Oyarzún. El Tabo. Región Valparaíso

Patricio Véjar Mercado. Comunidad Ecuménica Martin Luther King

Patricio Young Moreau. Concón, Región de Valparaíso. Movimiento de Schoenstatt

Paula Álvarez Peñaloza

Paula Pineda. Cristiana

Paulina Mendoza Pereira . Presidenta Nacional JDC, Evangélica

Paulina Valderrama Labarca. CVX

Pauline Marie Saintard Vera. Mujer Iglesia Santiago. Artesana Coordinadora Capilla San Agustín Parroquia Santo Tomás Moro

Paz Graciela González Jara . Geógrafa, asesora Socio Ambiental

Pedro Pablo Achondo Moya. Teólogo

Pedro Pablo Pizarro Barros. Iglesia evangélica, la Pintana

Pedro Rodríguez Carrasco. Creyente, hermano de creyentes y personas de buena voluntad

Pelagia Rodríguez Carrasco. arquitecta

Perico Villagra Cordero. Castro, Chiloé

Perla Poblete Troncoso. Administrativo HRT

Pilar Bravo Pemjean . Red Iglesias y Minería. Amerindia. Macul

Rafael Mena. Iglesia presbiteriana de Chile

Rafael Venegas

Raimundo Ahumada González. Ingeniero

Raimundo Undurraga

Raquel Sepúlveda Silva. Mujeres Iglesia Santiago

Raúl Fernández Bacciarini. Profesor jubilado de Ñuñoa

Raúl Francisco Soto Muñoz. Profesor de Educación Básica, mención Religión Católica

Rebeca Maureira. Puente alto, escuela Rigoberta Menchú

Remo Pompei. Voluntario Hogar De Cristo

Ricardo Gómez Solís. Creyente. Patagonia. Aysén

Ricardo Halabi Caffena. Abogado

Ricardo Hermosilla. Cristiano católico de Concepción

Rita Vásquez Vargas. Mujeres Iglesia Santiago

Roberto Guzmán. Para superar una Constitución impuesta por una dictadura que ha hecho muchísimo daño al pueblo

Roberto Ramos González. Cristiano sin afiliación a iglesia determinada

Rodrigo Ardiles Irarrázabal. CVX Antofagasta

Rodrigo del Valle Martin. Profesor, Temuco

Rodrigo Sabando Mundaca. La Serena

Rosa Angélica Lillo Gómez.

Rosa Correa Rosas. Madre de la diversidad, Padis

Rosa Díaz San Martín. CPS KALFUCHE Izquierda Cristiana Talca. Peregrina por los DD.HH.

Rosa Ester González Draper

Rosi Catalán Arias

Rufino Arce Pardo. Apruebo

Sahira Bustos Rivero. Laica

Sánchez Fredes. Parroquia barrio Seminario Talca

Sergio Cárdenas Sánchez. Animador de CCB

Sergio Diego Castro Orellana

Sofía Purran Sánchez. Agrupación de mujeres

Solange González Martínez. Equipo de liturgia

Sonia Salvador. Comunidad IFAP

Susana Cabezón Yáñez. Profesora, comunidad San Nolberto, Iquique

Susana Mena

Sybill Rogers Casanueva. Parroquia San Alberto Hurtado de Peñalolén, Parroquia Cristo Nuestro Redentor de Peñalolén, Comunidad Monseñor Enrique Alvear de Peñalolén, Comunidad CVX San Francisco Javier, Pastoral 2022 Parroquia Santo Toribio Las Condes, Peñalolén, Región Metropolitana, PDC Peñalolén.

Sylvia Clavería. Matrona

Tatiana Arredondo Ortega . Teóloga, Pastora comunidad Amanecer

Tatiana Figueroa. Cuidadora

Teresa Figueroa. Docente

Teresa Rey Carrasco. Abogada

Tomás Acevedo

Tomás Arismendi Contreras. Abogado. Cevequiano.

Úrsula Flores Barros. Administradora Pública, mujer y madre

Verónica Arias Pedraza. Comunidad Martin Luther King

Verónica Espinoza Hernández. Colectiva Peñalolén Feminista

Verónica Oyarzún Coliñir. OOSS La Reina

Verónica Pérez. Santiago

Verónica Roa Césped. Comunidad San Francisco de Asís

Verónica Salas Montes

Verónica Torres. Sagrados corazones

Víctor Guillermo Olivares

Víctor Rey. Miembro de la Comunidad CREE y del SER

Victoria Marillan Romero. Iglesia Metodista

Viola Zegers Nachbauer. Catequista, Concepción

Viviana Valdivia Román. Ñuñoa

Waleska Castillo López. Quillota. Región de Valparaíso

Williams Arancibia Ocaranza. Catequista Antofagasta

Ximena del Rosario Vidal Pérez. Pensionada, Catequista Bautismal

Ximena Serqueira Leiva. Neurofacilitadora AONC

Ximena Valdés Echenique. Trabajadora Social

Yasna Provoste Campillay. Senadora

Yeri Contreras Henríquez. Profesora de Religión, Mujeres Iglesia Santiago