Democracia Cristiana lanzó comando por el Apruebo

A poco más de un mes del plebiscito de salida, la Directiva de la falange confirmó la decisión adoptada por su Junta Nacional y anunció que se sumará al despliegue en terreno a lo largo de todo el país. En el acto, la alcaldesa Claudia Pizarro invitó a los militantes por el Rechazo a “que se fueran solitos a trabajar con la ultraderecha porque no son demócrata-cristianos”.

Equipo “El Siglo”. Santiago. 01/08/2022. La directiva nacional de la Democracia Cristiana (DC) lanzó su comando oficial por el Apruebo durante la mañana de este lunes.

Esto en consonancia con la decisión de la Junta Nacional del partido, que el pasado 6 de julio resolvió apoyar institucionalmente la aprobación de la propuesta constitucional de cara al plebiscito del próximo 4 de septiembre.

En el acto, el presidente de la falange y alcalde de La Granja, Felipe Delpin, declaró: “Con alegría hoy presentamos nuestro comando de campaña por el Apruebo, dando cumplimiento a lo que acordó la Democracia Cristiana: llamar a nuestro pueblo a aprobar”.

“Reconocemos que esta Constitución no es perfecta (…), toda creación por parte del hombre tiene imperfecciones y, desde nuestra mirada, tienen que ser corregidas, mejoradas, y para eso estamos dispuestos a conversar”, agregó.

En tanto, la senadora y ex candidata presidencial, Yasna Provoste, afirmó que en el comando “está representada también la diversidad del pueblo de Chile, porque la DC entiende que tenemos que cooperar todos y todas”.

“A partir de hoy nos vamos a sumar al despliegue que ya se ha hecho en cada una de las comunas y territorios, desde el mundo democratacristiano, desde el mundo del humanismo que representamos, por un solo camino: el camino del Apruebo, del reencuentro y la reconstrucción nacional”, resaltó.

En esa línea, la alcaldesa de La Pintana, Claudia Pizarro, expresó que “somos actores principales para recorrer cada rincón de Chile, desde Arica hasta Magallanes. El destino de lo que venga está en nuestras manos y no vamos a desmerecer esta oportunidad”.

Además, Pizarro apuntó con dureza hacia otras figuras decé que han manifestado públicamente su apoyo al Rechazo: “Quién no se sienta representado por lo que dijo la Junta Nacional, de verdad que le haría una invitación: que se fueran solitos a trabajar con la ultraderecha porque no son demócratacristianos”.

“Hemos esperado que se cambie esta Constitución durante 42 años, desde que el ex presidente Eduardo Frei Montalva se paró en el Caupolicán y dijo que no a la Constitución de 1980. Por esta razón se planificó el asesinato de nuestro presidente, el que no reconozca esto, no merece llamarse demócrata cristiano”, fustigó.

Pese a la oposición pública de los senadores Matías Walker y Ximena Rincón, así como del único ex convencional DC, Fuad Chahín, en la Junta Nacional de principios de julio, un 63.53% de los votantes resolvió apoyar la propuesta de nueva Constitución por sobre un 36,47% que buscaba rechazar.