Teillier, la cita con Boric, las polémicas por nueva Carta Magna y el caso Llaitul

El presidente del Partido Comunista dijo que conversaron con el mandatario sobre temas como el alza de precios, los apoyos a la ciudadanía y la seguridad pública. Además, declaró que le entregaron “nuestra solidaridad ante las acusaciones infundadas de intervencionismo” por el plebiscito. En torno de la batalla del Apruebo y el Rechazo, indicó que “la derecha da muestras de desesperación, siente que su campaña mentirosa se está desinflando” y que la de Aprobar es “una campaña alegre, entusiasta y optimista”. Sobre la aparición de una “centroizquierda” rechazando el nuevo texto constitucional dijo que “los de esa foto hace rato que ya no son de izquierda, serán de centro, pero de derecha”.

Hugo Guzmán. Periodista. “El Siglo”. Santiago. 30/07/2022. Entiendo que este viernes se reunió la directiva nacional del Partido Comunista con el Presidente Gabriel Boric. ¿Por qué la cita? ¿Qué materias trataron?

Sí, una delegación del PC se reunió con el Presidente. Se trata de reuniones protocolares que se realizaron o se están realizando con todos los partidos oficialistas. En lo principal se conversó sobre el rumbo del Gobierno a partir del discurso presidencial del 1º de junio.

¿Le plantearon algún reparo o diferencia con la gestión del Gobierno?

En realidad no. Del intercambio resulta un balance bastante positivo de las medidas que ha adoptado el Gobierno en materia de ayuda a las personas más afectadas por la crisis alcista. Desde el aumento del salario mínimo, la ayuda para mitigar las alzas, el apoyo a las Pymes, los esfuerzos por contener el alza de precios de combustibles, gas y elctricidad, el bono de invierno, el Copago Cero, la extensión del post natal y el IFE laboral. Además, el accionar del gobierno en terreno resulta eficaz a la hora de constatar situaciones que necesitan del Estado y la urgencia de implementar los programas de obras de carácter social.

¿Conversaron el tema de la seguridad ciudadana?

Bueno, fue uno de nuestros énfasis. El Presidente está muy consciente de la gravedad del tema. Se han tomado medidas y se seguirán tomando otras más. Las primeras han dado sus frutos y son bien acogidas por la ciudadanía. Falta mucho más, entre ello también agilizar los proyectos pendientes en esta materia.

¿Hubo intercambio sobre la coyuntura política, en torno del plebiscito?

Sólo entregamos nuestra solidaridad ante las acusaciones infundadas de intervencionismo, que le hacen al Ejecutivo, la derecha y los que están por el Rechazo.

En esa línea, ¿qué opinión le merecen las críticas al Presidente Gabriel Boric por la campaña de información del Gobierno sobre el texto de la nueva Constitución? Desde la derecha dicen que es el jefe de campaña del Apruebo.

La desfachatez de la UDI (Unión Demócrata Independiente), que pide la mitad de los textos impresos de la nueva Constitución, no tiene límites. Quiere hacer creer que los textos se han entregado al comando o partidos del Apruebo. Es otra de las tantas mentiras. El Gobierno tiene la obligación de informar y una forma es entregar a través de la institucionalidad del Estado estos textos e informar con veracidad y transparencia el contenido de la nueva Constitución. Estos críticos quieren evitar que se informe, porque usan la mentira como herramienta y es lo que se les está desmoronando.

La inflación, el alza de precios, las deudas, siguen golpeando fuerte a la mayoría de la gente. ¿Están de acuerdo con las medidas que está tomando el Gobierno o piensan que se puede hacer más?

Si las condiciones económicas lo permitieran, claro que sería esperable. Pero además de las transferencias directas en dinero, se puede hacer otras cosas y las conversamos con el Presidente Gabriel Boric. Hay una demanda generalizada que es reducir las horas de trabajo. La situación actual afecta fundamentalmente a las mujeres que tienen dificultades para atender a sus hijos e hijas y a su familia, conozco bien la situación de quienes laboran en el comercio. Esperamos se agilice la discusión de las 40 horas. Y se atiendan estas demandas. El Presidente aseguró que se llevará adelante la tramitación de la Reforma Tributaria y la de pensiones, que favorecerán a millones de chilenas y chilenos. Expresamos también la necesidad de apoyar los planes de la vivienda digna.

“El Partido Comunista no tiene vínculos con Héctor Llaitul”

Oiga, Jaime Huenchuñir, presidente de la Confederación Económica Mapuche, dijo que Héctor Llaitul, el jefe de la Coordinadora Arauco Malleco, “mantiene los vínculos con el Partido Comunista, al menos en cuanto a diálogo y coordinaciones, porque para ese partido, movimientos como la CAM son los nuevos actores de los conflictos que promueve”. Y para más, aseguró que muchos de los viajes de Llaitul al extranjero coinciden con actividades promovidas por el PC”. ¿Esas declaraciones tienen asidero, están ustedes dialogando y coordinándose con Llaitu o la CAM?

No conozco a don Jaime Huenchuñir, por cierto no es para creerle su cuento, lo debe haber sacado de algún compendio anticomunista. El Partido Comunista no tiene vínculos con Héctor Llaitul a quien tampoco conozco. Ahora, le quiero decir, que si fuera preciso conversar con él u otros, para entablar un diálogo, que abra las posibilidades de avanzar en acuerdos, no lo desdeñaría. Pero ese papel le corresponde al Gobierno.

¿Qué le parece que se haya ampliado la querella contra Llaitul por sus llamados a efectuar atentados?

Se tendrá que pronunciar la justicia. Pero la solución va por otro lado más que por este. Es una situación que necesita de la integralidad en sus propuestas y proyectos y espero ello esté avanzando, aunque se necesita algo más de tiempo.

«No me voy a pronunciar contra ningún intento de mejorar las posibilidades del Apruebo».

Al final del día, ¿cómo ve que un tema recurrente en la agenda sea que si se mejora o modifica la nueva Constitución cuando aún ni siquiera está aprobada?

No me voy a pronunciar contra ningún intento de mejorar las posibilidades del Apruebo. Estamos convencidos de que es factible mejorar algunas formulaciones, en el proceso de puesta en práctica de la nueva Constitución. Pero ello debe ser después de aprobarla el 4 de septiembre. El rechazo imposibilita esto y, al contrario, conociendo a la derecha, aprovecharían la oportunidad para mantener durante mucho tiempo la actual Constitución pinichetista.

¿Dónde debe concentrarse estas cinco semanas la campaña del Apruebo?

Se trata de llevar adelante un despliege total en los territorios y las redes. Explicando personalmente los contenidos del texto constitucional. Una campaña alegre, entusiasta y optimista, hay motivos para estarlo. La derecha ya da muestras de desesperación, siente que su campaña mentirosa se está desinflando. Han echado por tabla a una “centro izquierda” por el Rechazo. Los de esa foto hace rato que ya no son de izquierda, serán de centro, pero de derecha. Con ellos no hay que perder el tiempo, hay que hablar con el pueblo.