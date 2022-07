“Mecanismos de estabilización de precios podrían extenderse a alimentos básicos”

El economista Andrés Solimano, ante el impacto de los problemas económicos en la población, sobre todo por alza en el costo de la vida, advirtió que “Chile corre el riesgo de tener más pobres”.

Equipo “El Siglo”. 30/07/2022. ¿Cómo mirar estas alzas y bajas del dólar y cómo repercuten en la gente?

El precio del dólar en pesos chilenos ha fluctuado en forma significativa en semanas recientes producto de varios factores. Cambios en el precio del cobre, alta demanda por dólares como reserva de valor y para sacar capitales fuera de Chile, la política de intervención del Banco Central en el mercado cambiario, aumento en tasas de interés locales e internacionales. Las alzas del valor del dólar también se han producido frente a otras monedas como por ejemplo el euro. No es un fenómeno no solo chileno. Bueno, con las alzas del valor del dólar, tienden a encarecer los productos importados incluyendo petróleo, gas natural, textiles, automóviles y otros, de esa forma afectan directamente el estándar de vida de la gente.

¿Vamos a seguir con esta alza de precios, es serio el proceso inflacionario que estamos viviendo?

Yo creo que el aumento de la inflación va ir cediendo de a poco. No me parece que estamos frente a una inflación persistente, crónica y alta como aquellas registradas en las décadas de 1950, 1960 y 1970. Igual es un “salto” de niveles de inflación en torno al 3-4 por ciento por año antes del Covid-19 a tasas de inflación de 10-12 por ciento anual lo que no es menor.

¿Sería conveniente tener un mecanismo de control de precios, el Gobierno tiene las herramientas legales, o no es un buen camino?

Bueno, de hecho hay mecanismos de estabilización de precios que se están aplicando en los combustibles lo que podrían extenderse a ciertos alimentos básicos y alquileres sin tener que adoptar una rígida fijación de precios.

Se dijo que en el país habría 150 mil pobres más. La ministra de Desarrollo Social habló de aumento de la pobreza. ¿Vamos en camino a tener más pobres e Chile?

La pobreza tiende a aumentar cuando la economía se desacelera, pierde dinamismo la creación de empleos, la gente queda desempleada y los salarios no suben. Esta es una regularidad empírica ampliamente documentada. Chile corre el riesgo de tener más pobres, al menos por un tiempo, y ahí el desafío es implementar políticas de protección social efectivas y oportunas que eviten que la pobreza de ingresos aumente.

¿Qué le parecen medidas como el bono de 120 mil pesos, el aumento en salario mínimo, extender el IFE laboral, la gratuidad para amplios segmentos en atención Fonasa?

Me parecen medidas positivas. Podemos discutir la suficiencia de los montos envueltos, pero muestran una sensibilidad social de las autoridades que en la anterior administración estaba un poco ausente.

Dado los datos de negativo crecimiento de la economía, la inflación, los problemas económicos internacionales, ¿nos acercamos a una recesión económica, o es exagerado hablar de eso?

Es posible, pero no está asegurado, que entremos en una recesión aunque la misma definición del término no siempre es clara. Hay recesión cuando simultáneamente se reduce la producción, las ventas, el empleo, la inversión y otros indicadores de nivel de actividad. Esto no se observa por el momento en Chile en forma generalizada, afortunadamente. Igual hay que estar atentos a esta posibilidad y debe haber un diálogo entre el Gobierno y el Banco Central en esta dirección. También el sector privado puede contribuir a evitar un deterioro de la economía.