La visita a Chile de la electa vicepresidenta colombiana Francia Márquez

Se reunió con el Presidente Gabriel Boric y sostuvo encuentro en la Casa Central de la Universidad de Chile. El mandatario expresó disponibilidad de que el país pueda ser sede de diálogos de paz en Colombia, específicamente con el Ejército de Liberación Nacional (ELN).

Equipo “El Siglo”. Santiago. 29/07/2022. La electa vicepresidenta de Colombia, Francia Márquez, efectuó una visita a Chile, en el marco de una gira por la región, donde sostuvo varios encuentros, entre ellos, con el Presidente Gabriel Boric, quien la recibió en el palacio presidencial de La Moneda.

Al participar en un encuentro con distintas y distintos actores del país en la Casa Central de la Universidad de Chile, la también activista social y feminista, hizo ver que el Gobierno que asumirá el 7 de agosto próximo, con el Presidente Gustavo Petro a la cabeza, tendrá que asumir una crisis social, un quiebre económico en la sociedad colombiana, la continuidad de la violencia y el narcotráfico y seguir con diálogos para la paz.

Dijo que “llegamos al Gobierno para generar los cambios que permitan mejores condiciones de vida para todas las personas colombianas, pero por supuesto trabajar en articulación con los pueblos para esa construcción”.

Francia Márquez, sostuvo que “nos vamos a posicionar el 7 de agosto y que será un momento irruptivo para Colombia, hemos tenido una política neoliberal sistemática estructural, que no nos ha permitido salir de muchos desafíos. Nuestro principal desafío es lograr la paz en Colombia. Ese es el desafío mayor. Para mí fue muy doloroso ver en campaña a ver cómo la gente renunciaba a sus derechos económicos y sociales con el fin de vivir en paz”.

Añadió, en la cita en la Universidad de Chile, que “nos decían que no nos dé nada, que el Estado no nos dé nada, pero que nos garantice la paz. Y es que la gente está desesperada de vivir la violencia, desesperada de tener que padecer el miedo y sobre todo sabiendo que desproporcionalmente quienes están viviendo las consecuencias de ese conflicto armado innecesario creo yo, son las poblaciones más empobrecidas, son las poblaciones étnicas afrodescendientes, palanqueros, son los pueblos indígenas, los pueblos campesinos, son las mujeres es la comunidad diversa con las comunidades LGBT YQ + y por eso nuestro compromiso con el logro de la paz total”.

En un tema específico, la vicepresidenta electa de Colombia, también expresó que es necesario el reconocimiento de los derechos del pueblo afro chileno “sin discusiones de si son migrantes o si son nativos. Ningún país puede negar la existencia de los pueblos afro descendientes o indígenas por lo menos no en América latina. Y el país que lo niegue, entonces tendrá que demostrar que no existió colonización y que no existió esclavitud porque sí existió colonización y si existió esclavitud entonces si hay una población tanto indígena como afrodescendiente que vivió los efectos de la esclavitud del colonialismo y por tanto hoy el debate ni siquiera es que se nos reconozca”.

En el encuentro estuvieron representantes de la Coordinadora 8M, Kilombo Negrocéntricxs, Negradas y Kutusoma, la Rectora de la Universidad de Chile, Rosa Devés, la ministra de la Mujer y Equidad de Género, Antonia Orellana y la diputada del Partido Comunista, Karol Cariola.

El encuentro con el Presidente Boric

El Presidente de la República, Gabriel Boric, recibió en el palacio presidencial de La Moneda a la vicepresidenta electa, Francia Márquez, quien se encuentra de gira por diversos países latinoamericanos.

El mandatario colocó en Twitter, “hoy tuve el honor de recibir a la futura vicepresidenta de Colombia, Francia Márquez, gran lideresa y defensora medioambiental con quien comparto la visión de unión de nuestros pueblos y América Latina. Miro con mucha esperanza y alegría lo que está pasando en Colombia”.

Francia Márquez agradeció a Gabriel Boric la “fraterna acogida, así como su disposición para trabajar por la paz de Colombia. Valoramos su disposición para trabajar en una nueva política de drogas, en contra del racismo, el cambio climático y en favor de la justicia de género”.

Añadió: “Saludamos con mucha alegría que hoy el presidente Boric haya manifestado no solo su disposición de acompañarnos en esa tarea del logro de la paz, sino que ofrece su casa, Chile, como sede para los diálogos de paz entre el Estado colombiano y el ELN”.

En el marco de su gira por Chile, Francia Márquez recibió a los representantes de “Chile Mejor Sin TLC” quienes le informaron sobre las organizaciones que conforman la Plataforma Chile Mejor Sin TLC y la lucha que las organizaciones sociales y populares han librado contra el TPP11 y los TLC’s.

Los dirigentes del colectivo le entregaron varios libros y documentos de análisis crítico sobre los 25 años de Tratados de Libre Comercio y Tratados Bilaterales de Inversión en América Latina y el Caribe que han impedido y restringen la soberanía alimentaria y productiva de nuestros pueblos. Los análisis fueron elaborados por la Plataforma América Latina Mejor Sin TLC de la cual Chile mejor Sin TLC es una de sus organizaciones fundadoras y más activa.

Los representantes de Chile Mejor Sin TLC le expresaron su alegría por el triunfo de las fuerzas populares de izquierda y progresistas reunidas en el Pacto Histórico en Colombia y le solicitaron transmitir también un saludo afectuoso y solidario al Presidente Gustavo Petro.

En el encuentro participaron Esteban Silva, María Cecilia Bartholin y Pedro Saldaño.