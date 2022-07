Karol Cariola en el desafío de que gane el Apruebo

“No es el momento de agotarse, sino focalizarse en ganar el 4 de septiembre” recalca la diputada y co-coordinadora en el Comando por el Apruebo, quien apunta que “esta campaña tiene que ser a la antigua” con mucho territorio y trabajo casa a casa, contactándose con la gente, y donde “las personas son las protagonistas”. Advierte que en esta tarea “de ninguna manera nos dejamos pautear por un medio de comunicación en particular o una encuesta específica”. Enfatiza que “el objetivo es dejar atrás una Constitución de los abusos y reemplazarla por una Constitución de las oportunidades”. Denuncia que “la campaña del Rechazo ha estado trabajando a partir de las mentiras, de las noticias falsas, de confundir a las personas y de generar actos de violencia y amedrentamiento”.

Hugo Guzmán R. Periodista. “El Siglo”. Santiago. 27/07/2022. Karol Cariola está en una espaciosa oficina en el segundo piso de la casona de Londres 43 donde opera la “Casa del Apruebo”. Sentada frente a un largo mesón lleno de documentos, folletos y materiales de oficina. Allí llegó como co-coordinadora del comando, sin dejar de “cumplir con mis tareas de parlamentaria”. Por eso, dice, duerme poco, dejó la lectura de libros, ve poco o nada de televisión, y cuenta que “este esfuerzo adicional significa un esfuerzo físico, mental, familiar, llevo un par de semanas que no veo a mi familia, pero el momento lo amerita”.

¿Más contenta que cansada con este nuevo desafío?

Es un equilibrio difícil de definir…estoy muy cansada pero con mucha energía. Sobre todo cómo una vive este proceso. Salgo a la calle y quedo sorprendida por la cantidad de personas que están por el Apruebo y que no se ven reflejadas en las encuestas y mediciones con cierto sesgo, el territorio habla por sí solo. Lo veo, lo vivo, me emociona. No es el momento de agotarse, ni de cansarse, sino focalizarse en ganar el 4 de septiembre”.

Agrega que “voy a destinar horas de mis tiempos libres, de mi sueño, de los fines de semana, de las mañanas y noches, de todos los espacios para contribuir a este trabajo de co-coordinación que es tripartita, donde está Felipe Heusser que viene de los movimientos sociales, Vlado Mirosevic, del Partido Liberal, y yo, más un equipo ejecutivo donde están representados los distintos actores”.

Aclara que junto a la labor en la campaña por Aprobar una nueva Constitución, continúa asumiendo todas sus tareas legislativas, aunque dejará la jefatura de la bancada, donde asumirá el diputado Boris Barrera. “Estoy disponiendo de todos mis tiempos adicionales, sin restricciones, para este trabajo, cumpliendo con todas mis tareas y responsabilidades parlamentarias, porque fui electa para legislar. Mis tareas parlamentarias, de asistir a las comisiones, de estar analizando y estudiando, de cumplir las tareas legislativas, no las voy a dejar de cumplir”, precisa.

Recalca que “no tengo ninguna duda de que la tarea principal que tenemos todas y todos que hemos luchado durante años por hacer este país más justo, más igualitario y más digno para las personas, es que gane el Apruebo”.

¿Dónde están los desafíos principales de la campaña considerando que quedan unas cinco semanas antes del plebiscito?

Lo primero que quiero decir es que conformamos un comando amplio, diverso, que muestra la diversidad del país, con actorías sociales fundamentalmente, políticas también. En este comando están las organizaciones sociales y se convoca a los partidos políticos a participar.

¿No hay temor de involucrar a los partidos, como en el comando del Rechazo?

Este es un proceso que tiene que involucrar a toda la sociedad chilena, con toda su diversidad. A las organizaciones sociales, a las y los independientes, a los partidos políticos, a todas y todos los que están dispuestos a avanzar por el Apruebo. Se han sumado conglomerados como Apruebo Dignidad, Socialismo Democrático, Independientes No Neutrales, distintas expresiones sociales y políticas que convergemos en este objetivo común. Un objetivo trascendental para la historia de Chile, porque tiene que ver con un momento de inflexión respecto del pasado, donde el objetivo es dejar atrás una Constitución de los abusos, para reemplazarla por una Constitución de las oportunidades. Ese es el desafío que tenemos. Y convencer a aquellas personas que todavía se encuentran indecisas respecto de cómo votar en el plebiscito.

¿Cómo están encarando el tema de los indecisos, de quienes tienen dudas de cómo votar el 4 de septiembre?

Primero informarlos, informarlos bien, poner en el centro la información verídica, y contribuir a que todas las personas tengan acceso a la información real de lo que está en juego. Se han dicho muchas mentiras, hay mucha desinformación, y nosotros queremos informar con veracidad, sobre todo ante los indecisos.

En eso no ayuda una campaña agresiva del Rechazo…

La campaña del Rechazo ha estado trabajando, precisamente, a partir de las mentiras, de las noticias falsas, de confundir a las personas y particularmente, lo digo con mucha claridad, de generar actos de violencia y amedrentamiento. Vivimos de parte de activistas del Rechazo la amenaza directa a ciudadanos de la campaña del Apruebo, como el caso del ex convencional (Jaime) Bassa, que fue vicepresidente de la Convención Constitucional, como el caso del profesor (Fernando) Atria. Ese tipo de acciones las cuestionamos y recriminamos porque este proceso debe ser una fiesta de la democracia, donde todas y todos puedan participar, donde haya una disposición a confrontar ideas y no a caer en la confrontación violenta.

Volviendo a lo de los indecisos, ¿qué trabajo se plantean hacer? ¿Eso está vinculado a priorizar territorios, a priorizar el vincularse con la gente?

Nosotros, por ejemplo, queremos llegar a lugares donde no hemos llegado, a los territorios, a los barrios, a las zonas rurales. Muchos de esos lugares no son lo suficientemente considerados dentro del despliegue. De hecho partimos hoy con una gran gira nacional, vamos a desplegarnos a lo largo del país, es una gira nacional que la hemos llamado “Dos millones de casas por el Apruebo”, donde nuestro desafío es llegar a ese número de casas recorridas a lo largo del país en este mes que queda de campaña. Se van a desplegar artistas, nuestras vocerías, gente de la cultura, van a estar Blanca Lewin, Daniela Ramírez, está Illapu y Roberto Márquez, Juanito Ayala, y muchas otras personas que decidieron sumarse y jugarse en esta campaña, recorrer el país, ser voceros, ir a conversar con la gente, en las calles y las casas, y decirles qué significa esta nueva Constitución.

Esta campaña tiene que ser a la antigua. Eso significa recorrer las calles y casas en todo el país, desplegarnos por todo Chile, y dar cuenta a vecinas y vecinos, a todas las personas, de qué es lo que está en juego, cuáles son los desafíos que tenemos, mostrarles las consecuencias de esta nueva Constitución, salir al paso a las mentiras, y explicar el país que podemos llegar a tener si el 4 de septiembre gana la opción del Apruebo.

“Hablar con la verdad”

¿Y lo que se define como el relato, la impronta, la épica? La campaña emocional, más allá de la campaña racional.

Estamos abordando esta campaña con mucha honestidad, hemos querido darle esa impronta. Hablar de frente, hablar con la verdad, mostrar lo que hemos construido. Y hacerlo sobre todo desde los territorios. Las personas son las protagonistas de este proceso y, por lo tanto, son las personas las que mejor conocen su realidad. Hemos desplegado más de 270 comandos locales a lo largo de todo el país, en todas las regiones . Hay comandos autoconvocados, de personas diversas, independientes, militantes, y esto nos ha permitido el despliegue territorial, que no parte con la gira nacional de hoy, ahora hay un refuerzo a un despliegue que se viene haciendo desde que partió la campaña.

La épica y la mística en esta campaña pasa por lo que nos une, por la convicción de que estamos llegando a un punto culminante de transformaciones que el pueblo exige y ha venido empujando hace muchos años, donde lo que hemos logrado hacer es que todos los anhelos de los movimientos sociales, estudiantil, de pobladores y sin casa, del movimiento No+Afp, de movimientos de trabajadoras y trabajadores, de las feministas, se puedan materializar en una Constitución que se hace cargo de esas demandas y materializa una nueva forma de vivir, y eso para nosotros es lo más importante. Vamos a tener un Chile ecológico, un Chile con igualdad de género, donde las mujeres tendrán una vida libre de violencia, un Chile con garantías fundamentales como la educación y la salud, un país donde de manera concreta la vida de las personas cambiará.

¿Qué le parecen las restricciones que puso la Contraloría de la República a alcaldesas y alcaldes para informas sobre la nueva Constitución?

Las alcaldesas y alcaldes manifestaron la inquietud por la interpretación que hace el Contralor. Nosotros estamos convencidos y convencidas que ningún actor político puede ser desvinculado de cumplir un rol en este proceso y los municipios tienen mucho que ver con la información hacia los territorios. Por lo tanto, que no tengan posibilidad ni siquiera de ayudar al proceso de información, nos parece bastante complejo.

Sin embargo, eso no los va a limitar, y los alcaldes y alcaldesas dijeron con mucha claridad que en sus horarios libres, después de las seis de la tarde, antes de las ocho de la mañana, los fines de semana, todas y todos los que tienen un compromiso con este proceso, están dispuesto a concretarlo para contribuir al desarrollo de la campaña.

En estos días sale a debate los desequilibrios en paneles de debate en canales de televisión, a favor del Rechazo, en los fines de semana es notoria la inclinación en diarios nacionales hacia el Rechazo con entrevistas y columnas, ¿cómo ve el papel de los medios en este proceso que tiene que ver con un plebiscito para tener una nueva Constitución?

Todos sabemos que en Chile tenemos un serio problema con la concentración excesiva que hay de los medios de comunicación, que sabemos que muchos están vinculados a sectores políticos de un determinado sector, fundamentalmente de derecha, y ligados a los poderes económicos. Sin embargo, para ser justos, en las acciones que hemos llevado adelante, hemos tenido cobertura de la prensa y la gran mayoría de los medios han estado dispuestos a escucharnos y reproducir nuestro mensaje, más allá de las líneas editoriales que tienen algunos de ellos. Creemos que eso puede ser mejorable y hemos dicho que la prensa debe jugar un rol en informar y no en reproducción de mentiras, de fake news, o de información alterada. La prensa puede cumplir un rol informativo, de mostrar las distintas miradas, sobre todo porque es un momento determinante donde los sesgos políticos o editoriales no debiesen tener cabida, porque la democracia, con sus contenidos y complejidad, es algo que está en juego.

“Nadie nos pautea”

En el comando y sus equipos, ¿qué tanto los pautean las encuestas?

A nosotros nadie nos pautea. Tenemos un trabajo conjunto, mancomunado y colectivo de todos nuestros equipos. Tenemos un equipo de estrategia, de comunicaciones, de territorios, de trabajo jurídico, distintos equipos con los cuales hemos venido desarrollando la estrategia y el relato común de esta campaña. Las encuestas son una herramienta más dentro del trabajo que hacemos, pero para nosotros lo más importante es el pulso del territorio, todo lo que recogemos en los territorios, en las calles, en las casas, en las asambleas, en las reuniones, en los espacios que hemos desarrollado en los procesos constituyentes autoconvocados en el país. Eso nos permite tener cierta claridad de cómo se percibe el proceso y qué están pensando las personas. De ninguna manera nos dejamos pautear por un medio de comunicación en particular o una encuesta específica.

Es algo en desarrollo, pero ¿qué mirada tiene sobre este debate de que si la Constitución hay que mejorarla, corregirla, modificarla, cuando estamos de cara a un plebiscito en que hay que aprobarla o rechazarla?

Estamos convencidas y convencidos de que el desafío del 4 de septiembre es que gane el Apruebo, por todas las razones que hemos entregado para tener un mejor vivir, porque queremos dejar atrás la Constitución de los abusos y tener una Constitución de las oportunidades y de derechos para las y los chilenos. Sin embargo, sabemos que dentro de la conversación política es inevitable que surjan distintos escenarios, hipótesis o posibilidades respecto de cualquiera de las opciones, y creemos que ese es un debate que debe cursar por las vías democráticas. Como comando hemos decidido focalizarnos en el trabajo de la campaña por el Apruebo, por ganar el 4 de septiembre y si ese otro debate se sigue desarrollando, que siga en el ámbito de la discusión política nacional entre las organizaciones, los partidos y otros espacios. Pero en el comando, que es amplio y diverso, donde conviven distintas visiones respecto a estas discusiones, queremos seguir manteniendo la unidad y la mirada común que es ganar el 4 de septiembre.

Fotos: Carlos Contreras Gallegos.